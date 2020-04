Fachbereichsleiter und Verwaltungsvorständler Rudolf Mattern: Bei ihm laufen in der Corona-Krise alle Fäden in der Stadt auf höchster Ebene zusammen. (INGO MÖLLERS)

Herr Mattern, wenn man auf die Zahlen blickt, könnte man meinen, in Delmenhorst sei die Welt noch in Ordnung.

Rudolf Mattern: Im Vergleich zu anderen Kommunen haben wir bislang glücklicherweise nur wenige an Covid-19 Erkrankte in der Stadt. Uns hilft, dass die Bevölkerung die getroffenen Maßnahmen verinnerlicht hat und entsprechend handelt.

Ich stehe in engem Austausch mit der Polizei, diese schätzt die Lage als ruhig ein.

Wir können heilfroh sein, dass wir bislang keinen Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung oder dem Krankenhaus haben. Wildeshausen hat ja gerade eine unangenehme Zeit erlebt.

Der Krisenstab telefoniert mehrmals täglich, wir stehen in engem Austausch. Wir wollen hoffen, dass wir ohne einen vergleichbaren Fall durch diese Zeit kommen. Aber wir wären vorbereitet.

Wir können uns ja nicht treffen, deshalb agiere ich gerade wie die Spinne im Netz. Ich spreche mit der Polizei, den Rettungskräften, dem Ordnungsdienst, der Feuerwehr und dann natürlich mit meinen Fach-Kollegen aus der Stadtverwaltung und dem Krankenhaus. Und so bringe ich die einzelnen Aspekte zusammen und stelle die Verbindungen her.

Alle, egal ob vor Ort oder im Homeoffice, sind extrem motiviert und arbeiten sehr gut zusammen. Man kennt sich in der Stadt und entsprechend kurz sind dann auch die Wege. Das ist für uns ein großer Vorteil.

Ich bin seit 1985 in der Stadtverwaltung, seit 2004 Fachbereichsleiter. Ich habe in der Zeit schon einige Krisen miterlebt. Und ich scheine mit Krisen ganz gut umgehen zu können, jedenfalls bringen mir der Oberbürgermeister, die anderen Fachbereichsleiter und die Stabsmitglieder ziemlich großes Vertrauen entgegen. Insgesamt ist es aber so, dass alles nur im Sinne von Oberbürgermeister Axel Jahnz abläuft. Ich stehe dazu in ganz engem Kontakt mit ihm und bespreche besonders wichtige und politisch relevante Sachverhalte mit ihm. Ich bin sozusagen unter ihm der Leiter des Krisenstabes.

Der große Unterschied zu anderen Krisen ist die Planbarkeit. Bei Corona müssen wir auf Sicht fahren und abwarten, was passiert. Die Flüchtlingswelle in den 1990ern als Folge der Balkan-Kriege war damals wirklich nicht einfach, weil es im Gegensatz zu 2015 überhaupt nichts in Richtung einer Willkommenskultur gab – wir mussten damals gegen die Bevölkerung arbeiten. Aber letztlich, und so war es im Herbst 2015 auch, hatten wir immer ein paar Tage Zeit zwischen der Ankündigung, dass Geflüchtete nach Delmenhorst kämen und der eigentlichen Ankunft, und dann konnten wir schon entsprechend vorgreifen. Jetzt bei Corona wissen wir nicht, was kommt, deshalb können wir auch nicht vorgreifen. Wir können uns auf mögliche Szenarien vorbereiten, aber wenn wir zum Beispiel ein Pflegeheim evakuieren müssen, dann erfahren wir das ohne Vorlauf.

Das schlimmste, was Sie in einer Krise tun können, ist, keine Entscheidung zu treffen. Vielleicht kommt mir meine Vergangenheit als Zeitsoldat hier entgegen. Ich war zwölf Jahre bei der Bundeswehr und habe die Offizierslaufbahn durchschritten, da lernt man, Entscheidungen zu treffen.

Das wichtigste ist, dass sie Mitarbeiter haben, auf die sie sich voll und ganz verlassen können. Sie sind als Vorgesetzter nur so gut, wie es ihre Mitarbeiter sind. Ich habe das Glück, sehr gute Mitarbeiter im Stab und in meinem Fachbereich und im Dezernat zu haben. Sie müssen ihnen neben dem Vertrauen auch Wertschätzung entgegenbringen. Und Sie müssen in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Wenn man nicht entscheidet, dann hängen am Ende alle in der Luft, niemand weiß, was zu tun ist, es bricht Chaos aus – und schließlich passiert gar nichts mehr.

Die Landesregierung hat zu Beginn der Corona-Pandemie auf das Instrument der Weisung gesetzt, mit dem die Kommunen aufgefordert wurden, entsprechende Allgemeinverfügungen zu erlassen. Erst später kam dann eine Verordnung der Landesregierung, die aber kurzfristig geändert wurde. Hier würde ich mir mehr Abstimmung unter den Verantwortungsträgern im Land wünschen. Hier in Delmenhorst reden wir miteinander.

Zur Person

Rudolf Mattern

ist seit 2004 Fachbereichsleiter für Jugend, Soziales und Gesundheit. Seit Februar ist er zudem Mitglied des Verwaltungsvorstandes.