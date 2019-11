Kantor Jörg Jacobi und die Sopranistin Sidhii Devi Lagrutta gestalteten den Abend zum Thema Liebesfreud und Liebesleid. (MöLLERS)

Es war ein reizvolles Spiel mit den Zeiten, das Stadtkirchenkantor Jörg Jacobi und seine Sängerin, die Sopranistin Sidhii Devi Lagrutta am Sonnabend in der ordentlich gut besuchten Stadtkirche spielten. „Herzenstöne – ein barocker Liederabend“ wurde es zwar nicht ganz, weil es ein barocker Arienabend war, aber das tat dem Reiz der Sache keinen Abbruch. Aber ein wirklicher Liederabend sollte nun dringend folgen!

Für das Spiel der Zeiten schlug Jörg Jacobi in seiner freundlich-entspannten Moderation vor, sich gedanklich in das Haus der Familie Felix Mendelssohn Bartholdys zu versetzen. Mendelssohn hatte vielleicht gerade Bachs Matthäus-Passion wiederentdeckt und war auch auf eine Kantate gestoßen, die Johann Sebastian Bach 1721 zu seiner eigenen Hochzeit mit Anna Magdalena komponiert hatte. Aus dieser „Hochzeitskantate“ (sie bekam hundert Jahre später BWV-Nr. 202) erklangen nun mit Felix am Flügel und Ehefrau Fanny als Sängerin drei der fünf Arien nebst den dazugehörigen Rezitativen.

An so etwas wie historische, authentische Aufführungspraxis dachte man damals noch nicht, und so ließ Jörg Jacobi alias Felix die Dreiklangsbrechungen der Adagio-Einleitung zur ersten Arie „Weichet nur, betrübte Schatten“ pedalgesättigt schwelgen. Fanny alias Sidhii Devi Lagrutta sang hier zuerst mit noch nicht ganz frei strömender Stimme, ihr Vibrato war sogar für diese alten Zeiten fast zu üppig und klang nicht unangestrengt, so wie auch die akzentuierten Spitzentöne. Die Aria „Phöbus eilt mit schnellen Pferden“ war in ihrer Behendigkeit, die auch mit gehöriger Klavier-Brillanz einherging, schon viel freier im Klang und in der Aria „Wenn die Frühlingslüfte streichen“ tönte es allseits mit frühlingsduftender Süße und Zärtlichkeit.

Spiel mit Barock und Romantik

In Antonio Vivaldis Kantate „Fonti des Pianto“ wird von Quellen der Tränen gesungen und Sidhii Devi Lagrutta wusste hier ihr Vibrato einzusetzen als Mittel, Emotionen auszudrücken, es gab Triller der Verzweiflung, ein zerbrechliches, sich aber wieder aufschwingendes Piano. Und Jörg Jacobi ließ den Flügel ausgiebig dazu seufzen. Er blieb auch für Francesco Pollarollos (1653 – 1723) „Preludio arpeggio“ am Flügel, weil das angekündigte Cembalo zu empfindsam auf den Temperaturwechsel in der Kirche reagiert hatte, und machte so aus dem barocken Preludio ein romantisches „Prélude“ à la Chopin, mit ausdrucksvollen Tempoverzögerungen und virtuoser Spielfreude. Für Johann Matthesons (1681 – 1764) Kantate „Quanti affani ad un core“ hatte die Sopranistin den vor Liebe bebenden Ausdruck parat, auch die drängenden Leidenschaften, all das war nun gepaart mit sängerischer Leichtheit. Die gab es auch am Flügel, obwohl der Stadtkirchenkantor als Pianist nicht wenig gefordert war, was er ohne Mühen bewältigte.

Aus John Eccles (1668 – 1735) „The Mad Lover“ machte Jörg Jacobi dann ein kleines, feines „Lied ohne Worte“, als sei es 1850 komponiert. Nur wenige Mittel seines Klavieranschlags genügten, um seiner Klavierbegleitung bei Händels Aria „Col partir la bella Clori“ einen leichten Tango-Touch zu geben, über den Sidhii Devi Lagrutta mit warmem Timbre die ruhevolle Melodie legte.

Johann David Heinichens (1683 – 1729) Kantate „Là, dove in Grembo“ wurde zum bravourösen Höhepunkt der guten Stunde Musik von Liebesfreud und Liebesleid. Sidhii Devi Lagrutta verfügte frei über ihre farbige Stimme, brillierte mit leichten Koloraturen, ließ den kleinen Vogel Liebe, von dem Jörg Jacobi gesprochen hatte, zwitschern und tirilieren. Als Zugabe nach begeistertem Beifall gab es Oper pur: Sidhii Devi Lagrutta sang eine Arie aus Henry Purcells (1659 – 1695) Oper „The Fairy Queen“ keck, kokett, mit großer aber leicht geführter Stimme. Und Jörg Jacobi war am Klavier wieder ihr mitgestaltender Begleiter.