Knapp 2300 Fragebögen hat die Stadt Delmenhorst an Senioren verschickt. Von den Ergebnissen, die voraussichtlich im Sommer vorliegen sollen, erhofft sich die Verwaltung Erkenntnisse für die weitere Stadtentwicklung. (Roland Holschneider/dpa)

Wer in Delmenhorst lebt und 60 Jahre alt oder älter ist, könnte in den kommenden Tagen Post von der Stadt bekommen. Diese sollte nicht direkt in den Papierkorb wandern. Ein zweiter Blick könnte sich durchaus lohnen. Denn vom 9. Januar bis 9. Februar führt die Verwaltung gemeinsam mit dem Seniorenbeirat eine Befragung zur Lebens- und Wohnsituation von Menschen ab 60 Jahren durch. Damit soll herausgefunden werden, wie junge und ältere Senioren leben und wohnen, aber auch – und darauf liegt ein besonderes Augenmerk – wie diese Menschen in Zukunft leben möchten. Aus der Befragung erhofft man sich Hinweise für die zukünftige Stadtplanung.

Im Jahr 2011 wurde schon einmal eine ähnliche Befragung in der Altersgruppe 60 plus vorgenommen. „Allerdings lag damals der Schwerpunkt auf dem Bereich Lebenssituation, nicht auf dem Wohnen“, sagt Christoph Jankowsky, zuständig für Stadtentwicklung und Gesamtstrategie bei der Stadt. Zudem seien die Fragestellungen und die Auswertung noch in Eigenregie durchgeführt worden und zum Teil nicht differenziert genug ausgefallen.

Hinzu kommt, dass sich seitdem vieles geändert habe, wie Jankowsky erklärt: „Die Erneuerung der Bevölkerungsprognose hat ergeben, dass die Zahl der jüngeren Senioren und der über 80-Jährigen bis 2030 stark ansteigen wird. Dann werden Themen wie Barrierefreiheit, aber auch alternative Wohnformen und die Lage des Wohnortes noch wichtiger“, sagt er.

Um herauszufinden, was den Senioren wichtig ist und wird, wurden Fragebögen nach dem Zufallsprinzip an 2250 Menschen über 60 Jahre geschickt. Auf sechs Seiten werden die Empfänger in vier Themenblöcken danach befragt, wie der Ist-Zustand ihrer jetzigen Wohnsituation aussieht, wie sich ihre Lebenssituation gestaltet, wie sie sich ihre künftige Wohnsituation vorstellen, gefolgt von Angaben zur Person. Bei den Fragen geht es unter anderem um die Wohnungsgröße, Kosten, Barrierefreiheit, aber auch um den Wohnort, die Erreichbarkeit von Supermärkten, Ärzten und so weiter.

Die Daten sind anonymisiert und werden vertraulich behandelt – auch die Adressen der Empfänger, wie Jankowsky betont. „Wir arbeiten dieses Mal mit dem Hamburger Institut F + B zusammen. Dieser Firma haben wir die Daten im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung geschickt, und dort werden sie im Anschluss an die Befragung auch wieder vernichtet. Die Teilnahme an der Befragung ist selbstverständlich freiwillig“, sagt er.

Wem sechs Seiten Fragen auf den ersten Blick zu lang erscheinen, der könne laut Jankowsky beruhigt sein: „Wenn man bei bestimmten Fragen bestimmte Antworten ankreuzt, überspringt man automatisch andere Fragen. Dadurch verkürzt sich der Fragebogen“, erklärt er. Wer trotzdem Hilfe benötigt, weil jemand die Fragen womöglich nicht richtig versteht, kann sich laut Ursula Reimers vom Seniorenbeirat an genau diese Institution wenden: „Wir helfen da gern weiter – natürlich anonym“, sagt sie.

Bei einer Rücklaufquote von zehn Prozent spreche man laut Jankowsky von einer repräsentativen Befragung: „Wir sind guter Dinge, dass wir das schaffen. Bei der letzten Befragung hatten wir eine Quote von rund 30 Prozent.“ Um einen möglichst schnellen Rücklauf zu erzielen, müssen die Teilnehmer die ausgefüllten Fragebögen bis zum 9. Februar direkt an das Institut F + B zurückschicken. Aber auch online können die Fragen beantwortet werden.

Aber um Repräsentativität gehe es gar nicht in erster Linie: „Wir wollen uns hauptsächlich einen Eindruck davon verschaffen, wie wichtig beispielsweise die Barrierefreiheit wird und wie wichtig das Ganze den betroffenen Menschen im Allgemeinen ist. Die Datenlage dazu ist zurzeit sehr dünn“, sagt Christoph Jankowsky. „Wir wünschen uns gute und realistische Grundlagen dafür, wie der Wohnungsbau der Zukunft aussehen soll“, ergänzt er. Die Ergebnisse der Befragung sollen spätestens im Sommer vorliegen. Dann soll die Politik, aber auch die Öffentlichkeit darüber informiert werden.

Wer noch Fragen hat, kann sich direkt mit dem Institut F + B in Hamburg in Verbindung setzen. Die dortige Ansprechpartnerin ist Sabrina Pötzsch. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr telefonisch unter 0 40 / 28 08 10 31 erreichbar.