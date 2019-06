Christoph Klimmt sprach über Herausforderungen und Chancen der Prävention und Erkennung einer Online-Sucht. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Man stelle sich wartende Menschen an einem Bahnsteig vor zwanzig Jahren vor und vergleiche diese Situation mit einer heutigen Szene in einem Bahnhof. Der Unterschied ist augenfällig: Heute verbringen sehr viele Leute das Warten, indem sie sich mit ihrem Smartphone beschäftigen. Dass jemand einfach nur in die Luft guckt, ist eine absolute Ausnahme.

Dies war nur eines von vielen anschaulichen Beispielen, die Christoph Klimmt in seinem Vortrag über den „richtigen“ und „übermäßigen“ Umgang mit dem Smartphone und digitalen Medien nannte. Klimmt ist Professor am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover (HMTMH) und wurde vom Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst (KPR) zur Fachtagung „Dampfen, heaten, zocken, chatten – Jugendphänomene und gesellschaftliche Entwicklungen“ eingeladen. Diese beschäftigte sich mit aktuellen digitalen und analogen Phänomenen.

Rund 130 Fachkräfte aus Sozial-, Jugend- und Suchthilfe, Schulen, Jugendhäusern, Streetwork, Polizei und Wohlfahrtspflege aus Delmenhorst und ganz Niedersachsen sowie interessierte Bürger fanden sich am Dienstagvormittag in der Delmenhorster Markthalle zur Fachtagung ein. Organisiert und finanziert wurde die Veranstaltung vom KPR-Fachkreis Suchtprävention und Gesundheitsförderung sowie dem „Gesetzlichen Jugendschutz“ des städtischen Fachbereichs für Jugend, Familie, Senioren und Soziales.

Grundsätzlich stehen im Fokus dieser Veranstaltungen aktuelle Erkenntnisse und Fragestellungen zum riskanten Konsum von legalen und illegalen Drogen, Medien, Glücksspiel und Sportwetten. Mit renommierten Referenten aus Wissenschaft und Lehre möchte die Tagung wichtige Impulse für die Präventionsarbeit und die Berufspraxis mit Jugendlichen geben.

Das Beispiel mit dem Bahnsteig zeigt laut Klimmt, wie sehr die digitalen Medien unseren Alltag verändert haben. In Wartezeiten gebe es kein kognitives Abschalten mehr, aber auch persönliche Zwiegespräche würden sich durch ständige Blicke auf die Mobiltelefone verändern. „Wie umgehen mit der Ambivalenz der Digitalisierung des Alltags?“, fragte der Kommunikationswissenschaftler.

Verbundenheit, Spaß und Lerndynamisierung würden durch „Informationsoverload“ verursachtem digitalem Stress gegenüberstehen. Überhaupt würden digitale Medien vielfach kritisch gesehen: Von Eltern, die sie als Bedrohung der Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder betrachten, von Lehrkräften, die sie als ärgerliche Konkurrenz um die Aufmerksamkeit ihrer Schüler wahrnehmen, und von Präventionskräften, die sie zunehmend als Suchtfaktor auffassen.

Nach einer Online-Studie von ARD und ZDF sind rund 63 Millionen Menschen in Deutschland mindestens „selten“ online; die durchschnittliche tägliche Online-Nutzungdauer dieser Menschen beträgt dreieinviertel Stunden, bei den Elf- bis 29-Jährigen mit Smartphone-Nutzung sind es sogar zwei Stunden mehr. Das eigentliche Problem aus Sicht des Professors lautet „Permanently online, permanently connected“ (POPC): Die aktive Bildschirmzeit sei nur Teil des Phänomens, dass der Alltag vieler Leute von Online-Medien „durchwirkt“ ist. Denn auch ohne aktive Nutzung sei man ständig erreichbar, da die Geräte permanent online seien.

Den ganz großen Alarm schlug Klimmt allerdings nicht: Verhaltenssucht im Sinne einer Erkrankung mit massiven negativen Folgen für Lebensqualität und soziale Beziehungen würde nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betreffen. So würden „ein bis zehn Prozent“ an Online-Sucht als therapiebedürftiger Krankheit leiden. Die allermeisten Menschen hätten ihren Smartphone-Gebrauch habitualisiert und seien nicht süchtig. Sein Schlusswort sorgte unter den Zuhörern für Erleichterung: „Smartphones sorgen nicht für flächendeckende Verblödung.“