Wieder ein schwerer Unfall auf der A1

Olga Gala

Am Donnerstagmorgen hat ein Sprinter auf der A1 ein Stauende übersehen. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt. Die Autobahn ist in Folge des Unfalls in Richtung Bremen voll gesperrt.