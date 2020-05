Er ist zurück: Die alte Nordwolle-Werkslokomotive "Bello" steht seit Montagvormittag wieder vor der Turbinenhalle des Fabrikmuseums. (INGO MÖLLERS)

Schön schaut er aus. Richtig gut erholt. Oder vielmehr: gut überholt. Und Farbe hat er bekommen. „Bello“, die alte Werkseisenbahn der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei, steht seit Montagvormittag wieder auf der Nordwolle, direkt neben der Turbinenhalle, vor dem Eingang ins Fabrikmuseum. Er ist wieder ein richtiger Hingucker, ein Pracht-Exponat, vor allem jetzt mit grünen Führerhaus.

Eigentlich sollte auch der Kesselbereich wieder grün sein, so wie die Lok früher schon einmal aussah, wie sie wahrscheinlich sehr viele Delmenhorster noch in Erinnerung hatten, als sie aufs Abstellgleis vor der Gaststätte Jan Harpstedt in Düsternort abgeschoben war. „Den Zustand wollen wir eigentlich auch gern wieder erreichen“, sagt Museumsdirektor Carsten Jöhnk. Aber mit einem einfachen Anstrich wäre das nicht getan. Denn um den Kessel befand sich einst eine Metallumhüllung. Das, was jetzt zu sehen ist, könnte als das nackte Innenleben bezeichnet werden.

Kosten: 34 000 Euro

Eine erneute Umhüllung ist schlicht eine Kostenfrage, denn der Metallmantel müsste eigens hergestellt werden. „Dazu müssen wir uns dann noch einmal separat Angebote einholen“, erzählt Jöhnk. Als „Bello“ in der Werkstatt von Ober-Bloibaum stand, hat sich ein Experte die Lok daraufhin auch schon angeschaut, eine Kostenschätzung liegt aber noch nicht vor. Und dann müsste eventuell wieder gespart werden. Wie jetzt auch. Rund 34 000 Euro hat die Sanierung gekostet. Das Budget des Museums beträgt aber nur 15 000 Euro pro Jahr für Restaurierungsarbeiten. Und eigentlich müsste noch einmal investiert werden, nämlich in ein Dach, das die alte Lok zumindest stärker vor Regen schützt. „Das war auch die Empfehlung der Restauratorin“, sagt Jöhnk. Aber auch das wird sicherlich wieder ein fünfstelliges Sümmchen kostet.

Wenigstens sind die Kosten fast im vorher geschätzten Rahmen geblieben, erklärt Jöhnk, „die Teuerung betrug nur zwei oder drei Prozent“. Damit musste sowieso gerechnet werden. Erst nachdem die alte Farbe, eine bleihaltige Mennige, mit einem Sandstrahlverfahren abgemacht worden war, konnten alle Schadstellen genau erkannt werden. Von daher konnte auch dann erst mit Sicherheit gesagt werden, wie viel Stunden in die Restaurierung der alten Lok fließen müssen. „Die Frage war dann, ob bei Schadstellen ein neues Blech eingesetzt werden muss oder ob sich das Loch zuschweißen lässt“, erzählt Jöhnk. Alles immer in enger Abstimmung mit der Restauratorin und dem Denkmalschutz.

Bello ist über 100 Jahre alt

Die Sanierung der Lok stand vor allem unter konservatorischen Gesichtspunkten, erzählt Jöhnk. Es geht also darum, die alten Ausstellungsstücke, und „Bello“ ist auch schon über 100 Jahre alt, zu erhalten. „Das ist ja eine ganz wesentliche Aufgabe von Museen, was unsere Gäste nur eben nicht sehen können: Welchen Aufwand wir betreiben, um die Sachen zu erhalten.“ Wie viel Geduld beim Erhalten nötig ist, sieht man auch daran, dass „Bello“ mit einiger Verspätung nach Delmenhorst zurückgekehrt ist. Eigentlich sollte er seit November wieder auf der Nordwolle stehen. Das lag aber nicht daran, dass der Arbeitsaufwand viel höher als erwartet war, sondern dass beim Restaurationsbetrieb in Bremen tatsächlich unter anderem ein anderer wichtiger Großauftrag dazwischen kam, und auch die Auflagen wegen Corona haben zumindest nicht dafür gesorgt, dass es zuletzt schneller als geplant vorangehen konnte.

Gebaut wurde „Bello“ übrigens im Jahr 1913 von der Kasseler Firma Henschel & Sohn. In Delmenhorst ersetzte die Lok auf dem Gelände der Nordwolle damals die Pferde, die die Karren mit der Rohwolle von einem der beiden Lager in die Verarbeitung transportiert hatten. Und obwohl „Bello“ mit seinem kleinen Schornstein so aussieht, ist er keine Dampflokomotive. „Das war wahrscheinlich so gebaut worden, weil es den Erwartungen entsprach“, sagt Jöhnk. „Bello“ kam also ohne Heizer aus, sondern fuhr mit einer ganz modernen Technologie: Er ist eine Dampfspeicher-Lokomotive. Über Nacht wurde die Lokomotive ans Kesselhaus angedockt, der Speicher wurde mit Dampf gefüllt, anschließend juckelte er wieder über das Gelände und zog die Wolle hinter sich her. 1971 rollte "Bello" übrigens aufs Abstellgleis. Die Nordwolle wechselte ihren Energieträger, weg von der Kohle, hin zum Erdgas.