Die Wilde Maus ist vor 25 Jahren der Publikumsmagnet auf dem Delmenhorster Kramermarkt gewesen. (Karsten Klama)

Die Medienwerkstatt Delmenhorst gehört zu den fünf Initiativen aus der Bremer Umgebung, die sich zur Arbeitsgemeinschaft „Offener Kanal Bremer Umland“ zusammengeschlossen haben und möglichst bald mit einem Modellversuch auf Sendung gehen wollen. In der Delmenhorster Medienwerkstatt wirken zurzeit unter anderem Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche, der Kreishandwerkerschaft, des Stadtsportbunds, des VdK, des Vereins der Arbeiter und Jugendlichen aus der Türkei mit. Und auch die Stadt ist an der Werkstatt über die Volkshochschule und das Kulturamt beteiligt. Neben Delmenhorst gehören zur Arbeitsgemeinschaft Offener Kanal Bremer Umland Initiativen aus Ganderkesee, Lilienthal, Achim und Stuhr. Zurzeit gibt es schon den Offenen Kanal Bremen, der dreimal in der Woche über das Kabelnetz sendet. Per „Kabel“ empfangen auch 40 Prozent der Delmenhorster Einwohner ihr Fernsehprogramm, und im Bremer Umland sind mehr als 50 000 Wohneinheiten ans Netz angeschlossen. Jeder Bürger hat das Recht, selbst produzierte Videofilme für den Offenen Kanal einzureichen. Für den angestrebten Offenen Kanal Bremer Umland soll es einmal feste Sendezeiten für Beiträge aus und über Delmenhorst geben. Außerdem wird eine Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Bremen angestrebt. (25. April 1995)



Wer Glück hat, kann künftig vom Delmenhorster Rathausplatz aus die Fische in der Delme beim Treppensteigen beobachten. Für rund 230 000 Mark werden dort jetzt die alte Staustufe entfernt und ein neuer Fischaufstieg sowie eine neue Stauklappe installiert. Dadurch soll den Fischen die Rückkehr zu ihren Laichplätzen erleichtert werden. Auf dem Nordwolle-Gelände ist bereits 1994 eine erster Fischaufstieg gebaut worden, zwei weitere sollen an der Wassermühle in der Graft und an der Hasberger Wassermühle folgen. (26. April 1995)



Für Rollstuhlfahrer stehen im Kleinen Haus nun besondere Plätze zur Verfügung. Insgesamt zehn Sitze – fünf auf der linken und fünf auf der rechten Seite – hat das Delmenhorster Hochbauamt so umgerüstet, dass sie bei Bedarf herausgenommen werden können und so Platz für Rollstuhlfahrer entsteht. Die Rollstuhlfahrerplätze können dann durch den Bühneneingang, der auch als Behinderteneingang genutzt wird, erreicht werden. (26. April 1995)



Andrzej Szczypiorski war in Delmenhorst. Der berühmte polnische Schriftsteller las auf Einladung der Buchhandlung Ruppert in der Bibliothek des Gymnasiums an der Max-Planck-Straße aus seinem jüngsten Roman „Selbstporträt mit Frau“. Es sei sein wichtigstes Buch, bekannte der 1928 in Warschau geborene Schriftsteller, doch, so Szczypiorski weiter, „das sagt jeder Autor von seinem jüngsten Buch“. Szczypiorski erlebte als 15-Jähriger, wie Polen von Nazi-Deutschland besetzt wurde, er nahm 1944 am Warschauer-Ghetto-Aufstand teil, wurde gefangen genommen und ins Konzentrationslager Sachsenhausen gesteckt, engagierte sich nach dem Krieg für die Solidarność und wurde dann wieder eingesperrt. Vor einem Jahr war Szczypiorski in Bremen zu Gast und ist damals vielen auch nicht so sehr an Literatur interessierten Menschen zu ein Begriff geworden: Er hielt 1994 die Festansprache auf der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit, die damals in der Hansestadt ausgerichtet wurde. (19./27. April 1995)



Schlangen vor der Wilden Maus. Die auch vielen Erwachsenen noch aus ihrer Jugendzeit bekannte Achterbahn, bei der man das Gefühl hat, aus den Kurven getragen zu werden oder über sie hinauszufahren, ist zum ersten Mal auf dem Delmenhorster Kramermarkt vertreten und erwies sich am Eröffnungstag gleich als Publikumsmagnet. Viele Jahre war das Fahrgeschäft von den Jahrmärkten verschwunden. Und noch eine Premiere: Auch der Space Shuttle, in dem die Gäste eine Flug-Simulation durch das Weltall erleben können, ist neu auf den Graftwiesen. Insgesamt sind rund 140 Schausteller auf dem Frühjahrsmarkt dabei. Wie immer ist der Eröffnung des Marktgeschehens ein Festumzug vorausgegangen. Knapp 30 Vereine und Gruppen zogen, musikalisch von mehreren Musikzügen begleitet, von der Brauenkamper Straße aus durch die Stadt zu den Graftwiesen. Mit dabei war auch wieder das Brauerei-Pferdegespann von Beck und Co. aus Bremen. (1./2. Mai 1995)



Der traditionelle Empfang der Stadt Delmenhorst am Vorabend des Tags der Arbeit fand in diesem Jahr zum ersten Mal im Rathaus statt. Sowohl Oberbürgermeister Jürgen Thölke als auch der Vorsitzende des DGB-Ortskartells Delmenhorst, Ulrich Kelm, mahnten dabei die Folgen der Arbeitslosigkeit für die Betroffenen und ihre Familien an. Kelm verwies darauf, dass vor allem viele junge Menschen enttäuscht seien, weil die Zahl der Lehrstellen stark zurückgegangen sei: in Niedersachsen um 11,9 und in Bremen gar um 22 Prozent. Beim Übergang von der Ausbildung in den Beruf sähe es ähnlich aus. Die Situation sei dramatisch. Der DGB hatte zum 1. Mai das Motto „Arbeit: geliebt, gehasst, gebraucht“ ausgegeben. (1./2. Mai 1995)



Wer noch weiter in Geschichten aus früheren Zeiten stöbern möchte, kann das unter www.weser-kurier.de/plus/archiv tun.