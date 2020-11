Die Haushaltslage in Wildeshausen ist aufgrund der Corona-Pandemie angespannt. (Monika Skolimowska/dpa)

Die notwendige und lange geplante Sanierung des Freibads in Wildeshausen ist vorerst Geschichte. Der Rat der Stadt hat das Projekt zunächst gestoppt. Grund ist die desolate Haushaltslage, die sich angesichts schwindender Steuereinnahmen im Zuge der Corona-Pandemie abzeichnet.

Zwar hatte die Stadt Wildeshausen bereits einen Förderbescheid des Bundes über 2,4 Millionen Euro für die Realisierung erhalten. Ob der Haushalt indes die erforderlichen Eigenmittel hergibt, ist fraglich. Es soll nun versucht werden, beim Bund eine Verlängerung der Frist zu erreichen, in der die Sanierung abgeschlossen und abgerechnet werden muss. Diese Fristverlängerung sollte fünf Jahre betragen. Wird diesem Wunsch nicht entsprochen, wird Wildeshausen den bereits vorliegenden Zuwendungsbescheid zurückgeben.

Denn schon bei der Haushaltsklausur des Rates Mitte Oktober war die angespannte Haushaltslage offensichtlich. Die Verwaltung stellte dabei die aktuellen Finanzdaten dar. Für 2025 ist ein Doppelhaushalt vorgesehen. Die derzeit geplante Verschuldung liegt dabei bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung bei rund 16,5 Millionen Euro.

Für das Jahr 2021 rechnet Kämmerer Thomas Eilers mit einen Defizit von etwa 500 000 Euro, bei einer schon dann erforderlichen Kreditermächtigung von rund 8,7 Millionen Euro. Im Jahr 2022 kann die Verwaltung das Defizit aus dem Vorjahr ausgleichen und eine schwarze Null ausweisen. Doch auch hier sind Kredite in Höhe von sieben Millionen Euro notwendig.

2023 klettert die Gesamtverschuldung der Kreisstadt auf 23 Millionen Euro, ein Jahr später geht sie auf 20 Millionen Euro zurück. Damit würde die Stadt erstmals die vorgegebene Verschuldungsobergrenze von 20 Millionen Euro überschreiten. Offen ist deshalb auch, ob die Kommunalaufsicht einen solchen Haushalt genehmigen würde.

Nicht eingerechnet in diese Kalkulation sind jedoch weitere Projekte, wie die Erweiterung der Hauptschule, der mögliche Ankauf des Gebäudes der Integrierten Gesamtschule Gut Spasche sowie der Flächenkauf für den weiteren Ausbau der Entlastungsstraße im Stadtwesten. Eilers appelliert deshalb auch an die Abgeordneten, den Fokus weiterhin auf Einsparmöglichkeiten zu richten. Sollten die Fraktionen weitere Änderungsanträge in die Haushaltsberatungen einbringen, erwartet Eilers zugleich auch Vorschläge über deren Finanzierbarkeit.

Denn es gibt Ausgaben, die die Stadt umsetzen muss und die sich zeitlich nur bedingt schieben lassen. So sind für die Feuerwehren Düngstrup und Wildeshausen neue Einsatzfahrzeuge zu beschaffen. Die beiden derzeit genutzten Fahrzeuge sind seit 26 und 29 Jahren im Einsatz. Die geplanten Mehraufwendungen in Höhe von 425 600 Euro werden bis 2024 als Verpflichtungsermächtigungen in die Haushalte übernommen.