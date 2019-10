Sie dürfen auf dem Wildeshauser Gänsemarkt natürlich nicht fehlen. Als weitere tierische Gäste werden am 10. November aber auch Alpakas, Pferde und Rinder erwartet. (Fotos: INGO MöLLERS)

Was in Ganderkeee der Ganter-Tach ist, wird in Wildeshausen traditionell als Gänsemarkt zelebriert. Das Konzept ist ähnlich: offene Geschäfte und jede Menge Aktionen in der City. In der Wittekindstadt findet die Veranstaltung am Sonntag, 10. November, in der 16. Auflage auf dem Marktplatz sowie entlang der Wester- und Huntestraße statt. „Ländlich rustikal soll es zugehen“, kündigt Daniela Baron vom Stadtmarketing Wildeshausen an, die das Event in Kooperation mit dem örtlichen Handels- und Gewerbeverein organisiert. Neben einer Tierschau werde ein buntes Programm rund um die Themen Natur und Landwirtschaft angeboten.

Als tierische Anziehungspunkte werden auch in diesem Jahr wieder Gänse, Schafe, Alpakas, Pferde und Rinder zu erleben sein. An der Huntestraße können die Besucher bei den Treckerveteranen aus Lüerte ihr eigenes Springseil drehen oder beim Baumkaiser die Brandmalerei ausprobieren. Die Angelstube bietet zusammen mit dem Schützenverein Altona ein Lichpunktschießen am Huntetor an.

Außerdem können Besucher ihr Wissen über einheimische Wildtiere bei einem Waldquiz testen und ihr Talent beim Melken einer Holzkuh unter Beweis stellen. „Der Indian Circle schlägt sein Tipi in der Baulücke der Huntestraße auf und wird Interessierten zu unterschiedlichen Zeiten Tänze der Wald- und Prärieindianer näherbringen“, erläutert Baron im Vorfeld. Auf dem Marktplatz können die Besucher zudem einem Hufschmied bei der Arbeit über die Schulter schauen. Aber auch andere traditionelle Handwerkskunst ist auf dem Gänsemarkt live zu erleben.

Platzkonzerte des Blasorchesters

Die Rettungshundestaffel Aurich zeigt mit Vorführungen und Informationen an der Westerstraße das Zusammenspiel von Mensch und Hund, das für den Einsatz im Notfall lebensrettend sein kann. Auch das Blasorchester Wildeshausen beteiligt sich erneut am Gänsemarkt und gibt an diesem Tag wieder an mehreren Stellen in der Wildeshauser Innenstadt kurze Platzkonzerte. Das Repertoire des Orchesters ist weit gefasst und reicht von Rock- und Pop über Musical- und Filmmusik bis hin zu volkstümlichen Märschen und Polkas. Auf ihren Schnuppertag am Sonnabend, 16. November, verweist die Beat & Brassband Wildeshausen, die mit einem Infostand vertreten ist. Das Ensemble sucht derzeit dringend Nachwuchs.

Die Wildeshauser Kaufleute öffnen ihre Geschäfte an diesem Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Außerdem präsentieren zahlreiche Aussteller Kunsthandwerk, herbstliche Dekoration für den Innen- und Außenbereich, Schmuck, Kleidung und vieles andere mehr. Für Speisen und Getränke sorgen neben der einheimischen Gastronomie auch auswärtige Aussteller: „Von Rosmarinkartoffeln und Kartoffelspiralen über Fladenbrot, Crepes , Pilz- und Gemüsegerichte bis hin zur Bratwurst gibt es ein vielseitiges Angebot, das kaum Wünsche offen lässt“, verspricht Baron.

Den traditionellen Abschluss bildet ab 18 Uhr der Laternenumzug, begleitet durch das Musikkorps Wittekind. Treffpunkt ist vor der Volksbank Wildeshauser Geest an der Westerstraße 4. Wer dafür noch eine Laterne benötigt, kann diese am Stand der Musischen Schule PiPa Pohl an der Westerstraße/Höhe Marktplatz basteln.