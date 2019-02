Sonntags von 10 bis 20 Uhrsoll Wildeshausens Innenstadt autofrei sein. (Ingo Möllers)

Wer in den Sommermonaten in Wildeshausen in einem der zahlreichen Cafés oder Eisdielen sitzt, der wird oftmals von vorbeifahrenden Autos gestört. Die SPD im Rat der Stadt möchte dieses Ärgernis nun beseitigen. Mit knapper Mehrheit votierte der Ausschuss für Ordnung, Soziales und Familie am Mittwochabend dafür, im Rahmen der Beratungen zum Radwegekonzept eine testweise Sperrung der Innenstadt vorzunehmen.

Im Testzeitraum soll die Wildeshauser Innenstadt sonntags von 10 bis 20 Uhr für Kraftfahrzeuge gesperrt werden, hatte Matthias Kluck (SPD) in seine Antrag gefordert. Seine Fraktionskollegin Vera Debicki räumte im Ausschuss ein, dass dieser Vorschlag bei den Cafébetreibern und Gastronomen nicht so gut angekommen sei. „Ich glaube aber nicht, dass der Zulauf geringer wird, wenn nicht mehr direkt vor der Tür geparkt werden kann“, versuchte sie, die Skeptiker zu überzeugen.

Günter Lübke (CDU) hielt das Ziel des Antrags, die Belebung der Innenstadt, zwar für richtig: „Der Weg ist aber falsch. Die bisher gemachten Erfahrungen sind eher negativ.“ Man dürfe die Innenstadtsperrung nicht isoliert sehen, sondern im Zusammenhang mit dem gesamten Verkehrskonzept für Wildeshausen. Die CDU hatte dazu am Donnerstag einen eigenen Vorschlag veröffentlicht. Lübke stellte den Antrag, die von der SPD beantragte sonntägliche Sperrung im Zuge der Fortschreibung des Verkehrskonzeptes mit zu beraten. Er fand dafür jedoch keine Mehrheit.

Früherer Versuch nach sechs Wochen abgebrochen

Dem pflichtete auch Heiner Spille (UWG) bei: „1996 haben wir schon einmal eine Sperrung der Innenstadt ausprobiert. Freitags, sonnabends und sonntags von zehn bis zehn.“ Ein halbes Jahr sollte der Versuch laufen, nach sechs Wochen wurde er abgebrochen. „Die Innenstadt war tot – trotz Traumwetter“, erinnerte er.

Diesen Effekt befürchten auch die Gastronomen. Gerade in den Sommermonaten sind viele Motorradfahrer unterwegs, die in den Cafés und Bistros in der Huntestadt eine Pause machen. Wenn sie mit den Maschinen nicht mehr in die Stadt fahren dürfen, würden sie sich Alternativen suchen, so die Sorge der Wirte. Spille hält die Sperrungen bei Events wie dem Spargelfest oder dem wöchentlichen Wochenmarkt für gut. Für Sonntage sei sie aber wenig geeignet.

Im Ausschuss wurde zudem deutlich, dass es bei einer Sperrung keine entsprechenden Parkplätze im Randbereich der Innenstadt gibt. Klaus Schultze (Bündnis 90/Grüne) unterstützte den Antrag der SPD. „Times are changing und die Voraussetzungen ändern sich“, argumentierte er. Viele Bürgerinnen und Bürger würden sich am Autoverkehr stören.

Kommentatoren in sozialen Netzwerken wollen autofreie Stadt

„Ich denke, wir testen das Mal.“ Auch Stefan Brors (CDW) sah Handlungsbedarf. „Es muss etwas passieren. Ältere Menschen oder Mütter mit Kinderwagen werden von den Autofahrern von der Straße gescheucht.“ Ulrich Becker (SPD) sah bei den Diskussionen in den sozialen Netzwerken eine andere Resonanz als im Ausschuss. Dort wollten vielen Kommentatoren eine autofreie Stadt. „Versuchen sollten wir es noch einmal“, sagte Becker.

Trotz aller Bedenken von Handels- und Gewerbeverein, Gastronomen und Einzelhändlern wird es in absehbarer Zeit nun also einen neuen Versuch geben, die Innenstadt durch ein sonntägliches Verbot für Kraftfahrzeuge zu beleben.