Alfred Panschar (2. von links) und Frauke Rykena (2. von rechts) stellten den Kalender gemeinsam mit Harald Nienaber (links) und Peter Gebhardt (Gildebuchhandlung) vor. (Martin Siemer)

Es gibt wohl kaum jemanden, der sich besser in der Geschichte Wildeshausens auskennt als Alfred Panschar. Bei seinen Recherchen stößt er immer wieder auf wahre historische Schätze. Ein Ergebnis dieser Forschungen ist der neue Kalender, den Alfred Panschar jetzt in der Gildebuchhandlung vorstellte. Rund 50 Postkartenmotive finden sich auf den zwölf Kalenderblättern. Sie alle entstammen einer Sammlung des ehemaligen Wildeshausers Peter Rykena.

„Ich habe mich vor einiger Zeit an Peter erinnert, der leider inzwischen verstorben ist. Wir haben beide in Oldenburg gearbeitet, er bei der damaligen Post, ich bei Cewe-Color. Und ich wusste, dass Peter eine Postkartensammlung hatte“, erzählt Panschar. Also nahm er Kontakt zu Rykenas Tochter Frauke auf, die in Oldenburg lebt. Und tatsächlich, Frauke Rykena hatte noch die gesamte Postkartensammlung bei sich zu Hause. „Das waren etwa 400 Karten“, erzählt Panschar. Schnell wurde er sich mit Rykena einig, die Postkartensammlung ging in sein Eigentum über.

„Ich habe die Karten dann sofort alle eingescannt, Vorder- und Rückseite. Und ich habe überlegt, einen Kalender mit Postkarten zu machen“, beschreibt der Heimatforscher sein weiteres Vorgehen. Dann habe er Kontakt zu Harald Nienaber von der Kalendermanufaktur Verden aufgenommen. Mit ihm hat Panschar in der Vergangenheit schon etwa zehn verschiedene Kalender mit historischen Wildeshauser Ansichten herausgegeben.

Druckexperte Nienaber war angesichts des Alters der Postkarten und des teilweise angegriffenen Zustandes zunächst skeptisch. Doch dank moderner Technik kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen. „Mir war wichtig, dass die Postkarten als Ganzes abgedruckt werden, also mit den verschiedenen Rändern und auch mit den Beschriftungen auf der Vorderseite“, sagt Panschar. Das verleiht dem Kalender einen ganz eigenen Charakter.

Auch thematisch hat Alfred Panschar die Motive auf den Kalenderblättern gruppiert. So gibt es Ansichten der Alexanderkirche. Dort findet sich auch eine Aufnahme der alten Orgel, die damals noch auf der Nordempore im Westflügel der Kirche stand. Oder vom Bereich Burgbergpark mit der St.-Peter-Kirche. Und auch Einblicke in die Wildeshauser Gastronomie finden sich im Kalender wieder. Fehlen dürfen auch nicht das historische Rathaus oder die Westerstraße.

„Mein Vater hat viel gesammelt. Unter anderem Telefone, das war bei im berufsbedingt. Und eben die Postkarten. Mitte der 1980er-Jahre fing das an“, erinnert sich Frauke Rykena. Sie ist in Wildeshausen geboren. Als sie sieben Jahre alt war, zog die Familie nach Oldenburg, wo ihr Vater im Fernmeldedienst der Post arbeitete. „Mein Vater ist früh gestorben. Als dann meine Mutter starb, bekam ich die Postkarten. Die waren in einer alten Fernmeldebox aufbewahrt“, erzählt sie. Sie selbst betreibt auch Ahnenforschung. Den Kalender mit den Postkarten aus der Sammlung ihres Vater hat sie bei der Vorstellung das erste Mal gesehen. „Ich finde ihn sehr gelungen. Die Karten sind sehr gut aufbereitet.“

„Die Karten stammen alle aus der Zeit zwischen 1900 und 1950“, hat Panschar recherchiert. Für ihn war es auch keine Alternative, die 400 Postkarten in einem Album aufzubewahren. „Davon hat niemand etwas. Diese Postkarten müssen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.“ Der Postkartenfundus bietet noch so viel Material, das Panschar sich auch einen weiteren Postkartenkalender vorstellen kann. Und weil der Heimatforscher zu jedem Bild auch eine Anekdote oder eine Geschichte kennt, könnte es auch bald wieder einen neuen Vortrag über die Postkarten von Peter Rykena geben.

Alfred Panschar und Verleger Harald Nienaber haben zunächst 100 Exemplare des Postkartenkalenders aufgelegt. „Der wird im Digitaldruckverfahren hergestellt, so können wir jederzeit nachdrucken“, sagt Nienaber. Die Kalendermanufaktur in Verden stellt Kalender mit historischen Aufnahmen für rund 300 Orte in Deutschland her.

Der neue Kalender von Alfred Panschar kostet 19,80 Euro. Er ist in Wildeshausen in der Gildebuchhandlung, bei Bökers am Markt, im Büro des Verkehrsvereins und bei Alfred Panschar selbst erhältlich.