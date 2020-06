Stacheldraht und Gitterfenster: Vor dieser Aussicht will der Verein jugendliche Straftäter bewahren. (Peter Steffen /dpa)

Jugendlichen Straftätern eine zweite Chance geben, das hat sich der Verein „Die Brücke“ zur Aufgabe gemacht. Im vergangenen Jahr waren es 51 junge Menschen im Landkreis Oldenburg, die der Verein in seinem Projekt in Wildeshausen vor einer Haft- oder Geldstrafe bewahrt hat. Das sind vier weniger als 2018 und entspricht etwa dem Mittelwert der vergangenen fünf Jahre. In diesem Zeitraum haben sich die Betreuungszahlen bei um die 50 Teilnehmenden eingependelt, wie aus dem vorgestellten Brücke-Jahresbericht 2019 zu entnehmen ist.

Die Haupt- und Ehrenamtlichen der Brücke sind seit nunmehr 29 Jahren in Wildeshausen als „Knastvermeider“ tätig. „Unsere Arbeit hat sich stetig weiterentwickelt. Wir haben sie dem Bedarf der Jugendlichen angepasst“, erklärt Geschäftsführerin Sandra Schier. So fußt das Angebot der Brücke auf mehreren Säulen. Neben handlungs- und gesprächsorientierten Gruppenarbeiten sowie Delikt-spezifischen Kurz- und Wochenendseminaren gehört auch eine intensive Einzelbetreuung zu den Tätigkeitsfeldern des Vereins.

Die Einzelfallhilfe ist auf die individuellen Probleme der Jugendlichen ausgerichtet, ist dem persönlichen Entwicklungsstand angepasst und hat zuletzt an Bedeutung gewonnen. „Die Betreuungsintensität hat sich vergrößert. Einige Jungs sehen wir drei bis vier Mal die Woche“, berichtet Peter Faß von seiner Arbeit als Pädagoge für das Projekt in Wildeshausen. Selbst in Corona-Zeiten habe sich daran nichts geändert. Im Gegenteil. „Der Kontakt ist sogar größer geworden – per Telefon oder Videochat. Damit haben wir dies in der Corona-Krise gut gelöst“, erzählt Faß, der auch nach der Krise das neu eingeführte Instrument des Videochats weiter nutzen will.

Keine Kuschelveranstaltung

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Brücke-Mitarbeiter fiel dem Virus jedoch zum Opfer: die Hausbesuche. Das soll sich nach der Krise jedoch wieder ändern. „Wir suchen die Jugendlichen zu Hause auf, um auch den familiären Bereich einzubeziehen. Das gehört zum System dazu“, erklärt Faß. Denn neben Perspektivlosigkeit ist im familiären Background ein Grund zu finden, wieso ein Jugendlicher straffällig wird. „Das ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung“, merkt der Pädagoge an. Zu beobachten sei außerdem, dass viele der Jugendlichen einen niedrigen Bildungsabschluss haben. Deshalb sei es das Ziel von Peter Faß und seinen Kollegen, das Selbstbewusstsein der jungen Menschen aufzubauen. „Sie kriegen von uns den Handwerkskoffer, wie sie in Zukunft ohne Straftaten auskommen“, erklärt Faß. Allerdings betont er auch: „Wir arbeiten mit den Jugendlichen zusammen, machen aber nicht alles für sie. Das ist keine Kuschelveranstaltung.“

Die Straftaten, die die Jugendlichen per Gerichtsurteil in Maßnahmen der Brücke führen, sind sehr verschieden. Am häufigsten waren es 2019 Diebstahlsdelikte (14 Prozent), Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (14 Prozent) und Straftaten im Straßenverkehr (zehn Prozent). Im Durchschnitt waren die Brücke-Teilnehmenden 18 Jahre alt und zu 80 Prozent männlich. Einen Migrationshintergrund hatte ein Viertel.

Im vergangenen Jahr hat die Brücke in Wildeshausen auch ein neues Projekt namens Kurve angeschoben. Es handelt sich hierbei um eine kurzfristige, intensive Maßnahme. Anstatt einer auferlegten Arbeitsweisung sollen sich die Jugendlichen in acht Einzelgesprächen aufklärerisch mit ihrer Straftat auseinandersetzen, diese reflektieren und konstruktive Verhaltensweisen erarbeiten. „Die Kurve-Maßnahme ist kurz und knackig. Das ist nicht für jeden etwas“, erklärt Sandra Schier. Für wen es etwas ist, entscheide die Jugendgerichtshilfe. Im vergangenen Jahr waren es in Wildeshausen acht Teilnehmer.

Den Erfolg seiner Arbeit macht der Verein „Die Brücke“ vor allem an einer Zahl fest: der Abbrecherquote. Und die kann sich sehen lassen. Sie lag im vergangenen Jahr lediglich bei 17 Prozent. „83 Prozent schaffen es, die Maßnahme durchzuhalten. Das ist enorm viel“, zeigt sich Geschäftsführerin Sandra Schier stolz. Einige machen sogar danach noch freiwillig weiter. Darüber hinaus weist Schier darauf hin, dass hinter den 17 Prozent nicht immer ein Abbruch der Maßnahme steckt. Manche Jugendliche würden die Maßnahme beispielsweise nicht beenden, weil sie umgezogen sind oder eine Therapie begonnen haben. „Nur ein Heranwachsender ging aus unserer Maßnahme direkt in Haft“, heißt es im Jahresbericht. Natürlich gibt es auch Jugendliche, die mehrfach zu einer Maßnahme bei der Brücke verurteilt werden. „Das Verhalten ist über Jahre erlernt. Das lässt sich nicht mit einem Fingerschnipsen ändern“, erklärt Schier. Es brauche seine Zeit.