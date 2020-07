12 000 Euro Sachschaden sind am Donnerstagabend bei einem Wildunfall in Harpstedt entstanden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 44-jähriger Mann aus Syke gegen 21.45 Uhr mit seinem Wagen den Wunderburger Weg in Richtung Harpstedt, als plötzlich Damwild die Fahrbahn querte. Bei dem Versuch auszuweichen, kollidierte das Auto zunächst mit dem Tier, anschließend prallte es gegen zwei Bäume rechts neben der Fahrbahn. Der 44-Jährige blieb unverletzt. Das Tier flüchtete in ein angrenzendes Waldstück.