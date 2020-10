Die Schüler des zwölften Jahrgang am Willms-Gymnasium müssen vorsorglich zu Hause bleiben. (Janina Rahn)

Nach der bestätigten Corona-Infektion einer Schülerin sind am Mittwoch 122 Schüler und acht Lehrer des Willms-Gymnasiums in Delmenhorst zu Hause geblieben. Die Vorsichtsmaßnahme betraf den kompletten zwölften Jahrgang. „Durch das Kurssystem saß die Schülerin am Montag und Dienstag mit 94 Schülern des Jahrgangs in einem Raum“, erklärte Schulleiter Stefan Nolting auf Anfrage. Wo sich die Schülerin infiziert hatte, ist bislang noch nicht geklärt. Laut Timo Frers, Pressesprecher der Stadt, liegen dazu bislang noch keine eindeutigen Informationen vor.

Am Willms ist es der erste bestätigte Fall. Auch im Frühjahr war die Schule von dem Virus verschont worden. Trotzdem mussten auch hier alle Beteiligten lernen, den Unterricht per Laptop und Videokonferenz zu gestalten. „Nach der Schließung haben wir eine sehr umfangreiche Umfrage mit Schülern, Eltern und Lehrern gemacht. Durch diese Informationen sind wir jetzt gut vorbereitet“, versicherte Nolting. Von Vorteil sei es, dass die Schüler ab Sonnabend ohnehin Herbstferien haben.

22 Teenager in Quarantäne

Aus dem Jahrgang stufte das Gesundheitsamt 22 Teenager als enge Kontaktpersonen der Infizierten ein und schickte diese deshalb in Quarantäne. Die übrigen Schüler sollen am Donnerstag wieder zur Schule gehen. „Bei Erkältungssymptomen können die Erziehungsberechtigten wie sonst auch eine Entschuldigung ausstellen. Es gilt aber wieder die Schulpflicht“, betonte der stellvertretende Schulleiter Karsten Kretzschmar am Nachmittag.

Von den acht Lehrern stufte laut Kretzschmar das zuständige Gesundheitsamt im Delmenhorster Umland einen Kollegen als engen Kontakt ein. Auch für ihn gilt deshalb die Quarantänepflicht. „Drei weitere Lehrer haben Grippeähnliche Symptome und kommen deshalb vorsorglich nicht zur Schule“, erklärte Kretzschmar. Für die verbleibenden vier Lehrkräfte beginnt am Donnerstag dann wieder der Alltag.