Die Schüler des zwölften Jahrgang am Willms-Gymnasium müssen vorsorglich zu Hause bleiben. (Janina Rahn)

Nach der bestätigten Corona-Infektion einer Schülerin sind am Mittwoch 122 Schüler und acht Lehrer des Willms-Gymnasiums in Delmenhorst vorsorglich zu Hause geblieben. Die vom Gesundheitsamt angeordnete Vorsichtsmaßnahme betrifft den kompletten zwölften Jahrgang. „Durch das Kurssystem saß die Schülerin am Montag und Dienstag mit 94 Schülern des Jahrgangs in einem Raum“, erklärte Schulleiter Stefan Nolting auf Anfrage. Noch sei nicht klar, ob die Schüler und Lehrer auch am Donnerstag und Freitag der Schule fern bleiben sollen. Laut Nolting entscheidet das Gesundheitsamt darüber im Laufe des Tages.

Am Willms ist es der erste bestätigte Fall. Auch im Frühjahr war die Schule von dem Virus verschont worden. Trotzdem mussten auch hier alle Beteiligten lernen, den Unterricht per Laptop und Videokonferenz zu gestalten. „Nach der Schließung haben wir eine sehr umfangreiche Umfrage mit Schülern, Eltern und Lehrern gemacht. Durch diese Informationen sind wir jetzt gut vorbereitet“, versichert Nolting. Von Vorteil sei es, dass die Schüler ab Sonnabend ohnehin Herbstferien haben.