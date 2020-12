Unbekannte Täter sind am Dienstag im Zeitraum zwischen 8.20 Uhr und 13.55 Uhr in ein Einfamilienhaus am Bookhorner Weg eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher die Tür des Wintergartens auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, konnten die Beamten noch nicht sagen. Auf jeden Fall richteten die Diebe aber einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.