Die schwarze Jacke des Ordnungsamts hat weniger Strahlkraft, als die Uniform eines Polizisten. Mit dem richtigen Auftreten begegnen die Bürger ihm aber trotzdem mit Respekt, berichtet Thomas Terhardt (INGO MÖLLERS)

Thomas Terhardt: Der normale Arbeitsalltag im Ermittlungs- und Vollzugsdienst besteht primär aus der Arbeit für die unterschiedlichen Fachdienste der Stadt Delmenhorst, die keinen eigenen Außendienst haben. Wir arbeiten zum Beispiel für die Zulassungsstelle, führen Anschriften- und Fahrerermittlungen durch. Oder wir helfen den sozialen Diensten, wenn es zum Beispiel um die Bedarfsermittlung von Haushalten geht oder um die Prüfung ehelicher Gemeinschaften. Es kann aber auch für andere Fachbereiche um Schwarzarbeit oder unerlaubte Handwerksausübung gehen. Wir führen zudem Gaststättenkontrollen durch. Und für viele dieser Dinge sind wir draußen auf der Straße unterwegs.

Das trifft den Nagel auf den Kopf. Uns zu treffen, bedeutet für die meisten keine Freude, wir bringen meistens schlechte Nachrichten.

Wir haben grundsätzlich die gleichen Aufgaben, aber die Polizei arbeitet in erster Linie auch die Straftaten ab. Wir treten zudem nicht uniformiert auf und sind nicht bewaffnet. Wir haben aber im Grunde genommen die gleichen Befugnisse wie die Polizei. Wir können theoretisch auch festnehmen, aber tun es nur sehr selten. Wenn, dann betrifft dies meist Fälle wie die Einweisung von psychisch kranken Menschen.

In der Regel ja. Das Gegenteil ist eher die Ausnahme. Aber der Respekt ist ja auch eine Frage des Auftretens. Wir sind auch immer zu zweit unterwegs, und im Endeffekt muss ich sagen, dass es nur selten vorkommt, dass jemand uns keinen Respekt entgegenbringt.

Ja, das hat vor allem zwei Gründe: Ein Team besteht immer aus einer männlichen und einer weiblichen Person. Wenn wir zum Beispiel einen Haushalt überprüfen müssen, in dem eine Frau alleine lebt, darf ich als Mann nicht alleine in die Wohnung gehen, sondern brauche die Begleitung meiner Partnerin. Und zudem dient die Zweierstruktur natürlich auch unserer Sicherheit, also zum einen, damit wir uns bei eventuellen Angriffen besser wehren könnten, und dann natürlich auch als Absicherung gegen falsche Beschuldigungen. Die Polizei hält das ja im Grunde ebenso.

Da war eine Stelle ausgeschrieben. Darauf habe ich mich beworben und bin genommen worden. Es gibt keine so klaren Voraussetzungen für solch eine Stelle. Es geht dabei auch um das Alter, die Lebenserfahrung und andere persönliche Aspekte. Es wird aber gern gesehen, wenn man eine Verwaltungsausbildung genossen hat.

Nein, es gibt keine spezielle Ausbildung, sondern nur eine stellenbezogene Ausbildung in Form eines zweistufigen Seminares, wo es um die Rechtsgrundlagen unserer Arbeit geht. Viel ist aber eben auch Lebenserfahrung und gesunder Menschenverstand.

Ja, eine ganze Menge. Das Kontrollgeschehen ist völlig anders geworden. Es hat sich ein neuer Schwerpunkt gebildet. Unser aller Verhalten in der Öffentlichkeit und vor allem im öffentlichen Raum unterliegt ja seit Kurzem ganz neuen Einschränkungen vonseiten der Regierung.

Nein, das ist der falsche Ausdruck. Wir gehen respektvoll damit um. Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion und halten uns an alle Regeln, soweit es geht. Ich habe nie Angst gehabt.

Für alle war es neu, für uns ebenso wie für die Bürger. Am Anfang hat man sich für die Regelungen auch noch den nötigen Respekt abgerungen, das ändert sich aber derzeit stark. Die Sensibilität dafür geht inzwischen zunehmend verloren. Die Menschen werden leichtsinniger, um es einmal harmlos auszudrücken.

Wir müssen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Anfangs waren es ein oder zwei Sätze, um die Situation in den Griff zu bekommen. Jetzt dauert es meist deutlich länger, bis die Leute die Notwendigkeit einsehen. Inzwischen sind die Kontrollen auch eher punktbezogen geworden. Wir reagieren gezielt auf Beschwerden, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht auch generell und ohne konkreten Anlass in einer Gegend kontrollieren. Im Rahmen unsres regulären Dienstes achten wir weiter auf die Einhaltung der Beschränkungen. Das ist unsere Pflicht.

Bezüglich Corona sind es zuletzt mehr geworden.

Meist sind es Beschwerden bezüglich Gruppenbildungen oder Partys, die aber zumeist von der Polizei übernommen werden.

Es kommt mal zu unruhigen Situationen, wo sich alle Beteiligten erstmal etwas beruhigen müssen, aber dann ging es immer. Wirkliche Konfliktsituationen, in denen wir Angst haben mussten, gab es nie.

Es war ein Zusammenrücken zu erkennen, also emotional. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht in eine sehr gefährliche Situation geraten, in der kaum noch jemand das Virus ernst nimmt und wir vielleicht im Herbst eine ganz andere, viel schlimmere Situation haben werden als in den vergangene Wochen, die wir gemeinsam so gut überstanden haben.

Das Interview führte Gerald Weßel

Zur Person

Thomas Terhardt (59)

ist im Ermittlungs- und Vollzugsdienst der Stadt Delmenhorst tätig. Dieser ist dem Fachdienst Veterinär- und Ordnungswesen zugeordnet und wird auch gerne Ordnungsdienst genannt.