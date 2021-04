Die Freude über die geglückte Nachfolgerwahl ist bei Sylvia Behrens, Wilfried Behrens, Adriana Günther und Oliver Günther (von links) groß. (Ingo Möllers)

„Wenn man so zurückblickt, haben wir alles richtig gemacht. Es hat sich alles so entwickelt, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt Wilfried Behrens und schaut auf 31 Jahre in seinem eigenen Betrieb zurück. Am 1. April hat er die Geschäftsführung an einen langjährigen Mitarbeiter übergeben. Oliver Günther ist bereits seit 21 Jahren bei „Wilfried Behrens – schöne Bäder und mehr“ angestellt und wird den Betrieb weiterführen. Der Gedanke war den beiden im Gespräch gekommen, die Idee reifte immer weiter und wurde nun in die Tat umgesetzt. Mit der Entscheidung ist Behrens zufrieden. Auf die Frage, ob es ihm schwer fallen werde, die Zügel abzugeben, muss er lachen: „Ich lasse mich überraschen, aber ich glaube nicht. Irgendwann ist der Zeitpunkt da, an dem man abgeben muss.“

Mit seiner Entscheidung ist er auch deshalb zufrieden, weil er seinen Betrieb in kompetente Hände übergibt. „Wenn man im handwerklichen Betrieb arbeitet, muss man auch das Fachwissen haben“, sagt er. Genau das bringt Günther nach 21 Jahren als Mitarbeiter mit. Auch er kennt den Betrieb in- und auswendig. Sein Spezialgebiet ist die Badinstallation. Der gelernte Heizungs- und Lüftungsbauer wurde 1974 geboren. „Er ist als Mitarbeiter in den Betrieb gekommen und mit ihm gewachsen“, sagt Behrens und zeigt sich erleichtert, da die Suche nach einem Nachfolger ansonsten wesentlich schwieriger gewesen wäre. Seinen Namen wird der Betrieb übrigens beibehalten.

Kurz nach seiner Meisterprüfung hatte Wilfried Behrens den Entschluss getroffen, sich selbstständig zu machen und arbeitete zunächst aus der eigenen Garage heraus. Am Anfang gab es somit nur einen Ein-Mann-Betrieb, der sich mit der Zeit stetig erweiterte. Seinen ersten Auszubildenden stellte er zwei Jahre nach der Gründung ein. Immer an seiner Seite war seine Ehefrau Sylvia Behrens. Auch in Zukunft wird sie weiter in der Buchhaltung im Büro tätig sein. 1996 zog das Unternehmen letztendlich an die Bremer Straße 77. Dort wurden Werkstatt, Lager, Büro und Badausstellung erstmals unter einem Dach vereint.

Heute beschäftigt Behrens neun Techniker, einen Meister, vier Auszubildende und vier Büromitarbeiter. Über die Jahre habe er viele Menschen kennenlernen dürfen. Einige ehemalige Auszubildende arbeiten immer noch bei Behrens. Und diejenigen, die gegangen sind, schauen trotzdem noch auf einen Plausch vorbei. In den vergangenen 31 Jahren hätten circa 25 Personen ihre Ausbildung bei ihm abgeschlossen. Insgesamt schaue er auf eine schöne Zeit zurück. Auch wegen der vielen Kunden, die er noch aus den ersten Zeiten kennt. „Da hat man Heizungen, die man früher eingebaut hat, und mittlerweile baut man die zweite ein. Da denkt man sich auch: 'Oh, guck. Die hab ich ja mal installiert“, sagt er.

Die Betriebsverantwortung abzugeben, sieht er in erster Linie als Erleichterung. Die Reaktion seiner Mitmenschen darauf ist aber überwiegend skeptisch: „Die fragen mich, ob ich mir das denn gut überlegt hätte. Ein Lebensabschnitt endet. Aber auch nicht von heute auf morgen. Ich bin noch mit Rat und Tat dabei“, erzählt er. Der 63-Jährige hat nämlich vor, weiter im Betrieb zu bleiben. In Teilzeit möchte er auch in Zukunft im Kundendienst arbeiten. Es sei etwas, das er immer gerne gemacht habe und nun könne er seine Erfahrung weiterhin gut einsetzen. Zwei oder drei Jahre möchte er also erst mal noch bleiben. Trotzdem freut er sich auf die Freizeit, die er dazu gewinnt und in der er sich seinen Hobbys widmen will - eines davon ist das Motorradfahren. Eigentlich hätte Behrens die Übergabe gerne groß gefeiert. Mit Corona sei das leider nicht möglich, aber die Feier wolle er definitiv nachholen, wenn es wieder sicher sei.