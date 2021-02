Auch Cindy Gamage, Geschäftsführerin des Hotels Goldenstedt, musste aufgrund des coronabedingten Lockdown einen Großteil ihres Hotel- und Restaurantbetriebs einschränken. (INGO MÖLLERS)

Über drei Monate ist es mittlerweile her, dass Gastronomen in Deutschland uneingeschränkt geöffnet haben durften. Viele Arbeitende der Branche leben mittlerweile vom Kurzarbeitergeld. Wie lange die coronabedingten Einschränkungen noch dauern, ist unbekannt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) macht im Zuge der erneuten Gespräche von Bund und Ländern zu den Corona-Maßnahmen auf die wachsende Notlage für Beschäftigte in Restaurants, Cafés und Hotels aufmerksam. Sie fordert ein Mindest-Kurzarbeitergeld in Höhe von 1200 Euro im Monat.

Seit Anfang November gilt für das Gastgewerbe der coronabedingte Lockdown. Viele Betriebe leiden seitdem unter den Einschränkungen. Unternehmen mussten ihre Mitarbeiter wegen der desolaten Lage ohne konkrete Perspektive zur Wiederöffnung auf Kurzarbeit setzen. Die NGG geht davon aus, dass die Kurzarbeit aktuell erneut die Ausmaße des Lockdown vom Frühjahr vergangenen Jahres angenommen hat. Damals meldeten rund 60 Prozent aller gastgewerblichen Betriebe in Delmenhorst Kurzarbeit an, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

„Im ersten Lockdown, genauer im April 2020, hatten insgesamt 53 Betriebe der Gastronomie in Delmenhorst Kurzarbeit angezeigt“, bestätigt Katharina Schmauder, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven. Ob nun im zweiten Lockdown ähnliche Zahlen vorliegen, lasse sich allerdings erst mit einer Zeitverzögerung von einigen Wochen bestätigen, da die durch die Betriebe angezeigte Kurzarbeit nicht gleich deckend mit der wirklich realisierten Kurzarbeit sein müsse.

Lockdown seit Anfang November

„Wir verzichten gerade auf alles und sind bei den aktuell geltenden Corona-Regeln sehr konsequent. Das ist unser Beitrag, den wir während der Pandemie leisten können, wir wollen schließlich keine weitere Infektionswelle“, betont Cindy Gamage, Geschäftsführerin des Hotels Goldenstedt. Da seien alle Gastronomen und ihre Mitarbeitenden natürlich froh über jegliche staatliche finanzielle Hilfe. „Aber die reichen oftmals einfach nicht aus“, führt sie weiter aus. Viele der Beschäftigten hätten zudem eine Familie, die sie ernähren müssten. „Die Menschen müssen trotz Pandemie leben können“, betont sie eindringlich.

Laut Dieter Nickel, Geschäftsführer der NGG-Region Bremen-Weser-Elbe, könnten im Unterschied zu anderen Branchen noch Monate vergehen, bis Hotels und Gaststätten wieder öffnen. Zusammen mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die NGG deshalb Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Koalitionsspitzen in einem offenen Brief aufgefordert, ein branchenübergreifendes Mindest-Kurzarbeitergeld in Höhe von 1200 Euro pro Monat einzuführen. „Wenn die Politik Unternehmen mit enormen Steuermitteln unterstützt, um eine Pleitewelle zu verhindern, dann muss auch Geld für die da sein, die jetzt jeden Cent zweimal umdrehen müssen“, sagt Nickel.

Wegen ohnehin niedriger Löhne und fehlender Trinkgelder spitze sich die Lage der Beschäftigten auch in Delmenhorst dramatisch zu. „Ohne schnelle und unbürokratische Hilfe drohen den Menschen existenzielle Probleme“, betont Nickel. Denn trotz aktuellem Anspruch vieler Beschäftigten auf Kurzarbeitergeld würde die prekäre finanzielle Situation verschärft werden. Denn Beschäftige erhalten gerade einmal 60 Prozent des Netto-Entgelts als Kurzarbeitergeld. Menschen mit mindestens einem Kind stehen 67 Prozent ihres Netto-Gehalts zu. Viele der Beschäftigten wüssten nicht mehr, wie sie noch ihre Miete bezahlen sollen. „Ihre letzten Reserven sind längst aufgebraucht“, sagt der Gewerkschaftler.

Gerade in kleineren Pensionen und Gaststätten in der Region verdienten viele Beschäftigten kaum mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Eine Servicekraft, die in Vollzeit zum Mindestlohn arbeite, komme im ersten Bezugsmonat auf nur 728 Euro Kurzarbeitergeld, so die NGG. Selbst nach der Erhöhung auf 80 Prozent des Einkommens, wie sie nach sieben Monaten Kurzarbeit greift, blieben nur 971 Euro im Monat. Angesichts der aktuellen Lage in Delmenhorst fordert die Gewerkschaft NGG nun die Einführung eines Mindest-Kurzarbeitergeldes in entsprechender Höhe.

Damit das Hotel Goldenstedt den coronabedingten Ausfall des gesamten Restaurantbetriebs inklusive Feiern, Tagungen und Kegeln wenigstens zum Teil auffangen kann, bietet die Geschäftsführerin nun auch einen Außer-Haus-Verkauf von Speisen und Getränken an. „Es hat sich durch die Corona-Krise natürlich auch bei den Mitarbeitern alles etwas verdünnt“, erzählt Gamage.

„Das Jahr 2021 wird für das niedersächsische Gastgewerbe ein Jahr des Wiederaufbaus werden müssen“, betont Rainer Balke, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Niedersachsen. Deswegen müsste das Gastgewerbe auch sehen, dass die Mitarbeiter auch blieben, schließlich gebe es irgendwann auch ein Ende des Lockdown, sagt Cindy Gamage. Doch eines ist der Geschäftsführerin des Hotels Goldenstedt an der Urselstraße klar: „Wir kämpfen weiter, bis wir wieder öffnen können.“