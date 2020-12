Die ehemalige Turnhalle wird zum Impfzentrum (von links): Rudolf Mattern, Leiter des Corona-Krisenstabs, Holger Klein-Dietz, Brandamtsrat und Michael Pleus, Kreisgeschäftsführer des DRK, freuen sich auf die baldige Eröffnung. (TAMMO ERNST)

Mobile Plexiglaswände, steril wirkende Räume und viele Spender mit Desinfektionsmittel: Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Wehrhahnhalle in ein Impfzentrum verwandelt. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hatte das von der Stadtverwaltung vorgelegte Konzept für das Impfzentrum genehmigt. Damit kann die Verwaltung nun ihr Versprechen einhalten, Mitte Dezember startklar zu sein.

Für die Einrichtung des Impfzentrums wurde ein eigener Stab gebildet. Dessen Leitung übernahm Rudolf Mattern, der auch den Corona-Krisenstab im Rathaus leitet. Für den Betrieb wird das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zuständig sein. Die erste von drei Impfstrecken ist seit Dienstag einsatzbereit. „Wir können sofort loslegen – wenn ein Impfstoff hier ist“, versichert Mattern. Wann das sein wird, kann aber noch niemand sicher sagen. Denn für Deutschland steht bisher noch kein Impfstoff zur Verfügung.

Der Einlass zum Gebäude sowie die zuführende Straße werden durch eine Sicherheitsfirma gesichert, sodass nur Bürger mit einem Impftermin Zutritt zum Gelände bekommen. Ein eigens errichteter Bauzaun und ein Tor sollen so den geregelten Zulauf zum Impfzentrum garantieren. „Wir wollen zudem vermeiden, dass die Leute früher als geplant in das Impfzentrum kommen“, sagt Mattern. Deswegen haben die Zuständigen ein Zelt aufgebaut, in dem sich die Patienten mit Abstand aufhalten können. Trotzdem bittet Mattern die Bürger, künftig die genauen Uhrzeiten ihrer Termine einzuhalten, damit sich nicht zu lange Schlangen bilden.

Drei Mitarbeiter der Sicherheitsfirma sollen für die Ordnung im Außenbereich der ehemaligen Sporthalle sorgen. Und auch die örtliche Polizei unterstütze mit zusätzlichen Streifen rund um die Uhr die Sicherheit der Anlage. Zudem ist die Beleuchtung um das neue Impfzentrum erweitert worden, und auch der Eingangsbereich soll in den nächsten Tagen noch verschönert werden. Die mit Graffiti verzierten Wände der Halle sollen beispielsweise abgestrahlt werden. „Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir im Frühling ein paar Blümchen pflanzen, aber da bin ich noch in Verhandlungen“, sagt Mattern scherzend.

Der Ruheraum in der ehemaligen Turnhalle soll den Geimpften 15 Minuten Regeneration auf Abstand ermöglichen. (Fotos: TAMMO ERNST)

Für den Anfang steht eine der insgesamt drei sogenannten Impfstraßen zur Verfügung. "Wir hoffen aber, dass wir zügig auf drei Impfstraßen aufstocken können“, erklärt Michael Pleus, Kreisgeschäftsführer des DRK. Rein theoretisch könnten stündlich je Impfstrecke zwölf Menschen und somit 96 Impfpatienten an einem achtstündigen Tag geimpft werden. Sind alle drei Strecken aktiv, könnten 288 Impfungen am Tag vorgenommen werden. Zu bedenken sei allerdings auch, dass für eine Vollimpfung zwei Impfdosen geplant seien. So müssten die Geimpften nach einiger Zeit zur zweiten Dosis in die Wehrhahnhalle kommen.

Das Impfzentrum ist als Einbahnstraßenverkehr organisiert. „Die Gehenden und die Kommenden werden sich somit nicht begegnen“, erklärt Mattern. Zuerst werden die Patienten zu einer ersten voradministrativen Station geleitet. Dort soll zukünftig Fieber gemessen und die Angaben geprüft werden. Pfeilaufkleber auf dem Boden führen die Impfpatienten dann zu einer weiteren Station zur genaueren Administration ins Innere des Impfzentrums. Die Impfpatienten werden dann einem von drei Arztzimmern zugeteilt. Ein Mediziner berät und informiert die Patienten über die bevorstehende Impfung. „Da medizinische Daten besonders schützenswert sind, haben wir die Kammern mit Doppelwänden ausgestattet“, sagt Mattern.

Für die Verabreichung der Impfungen gebe es vier Räume, erläutert Pleus. Ein weiterer Teil der Turnhalle stehe den frisch Geimpften als Ruheraum zur Verfügung. Denn nach der Impfung sollen die Patienten noch rund 15 Minuten in der Halle bleiben. „Danach verlassen die Patienten die Halle zu den Seitenausgängen, sodass die Sicherheit garantiert ist“, erklärt der Kreisgeschäftsführer. Es soll zusätzlich auch zwei mobile Teams geben, um die Impfung von besonders gefährdeten Personen im Bereich der Gemeinschaftseinrichtungen zu sichern. „Diese werden dann beispielsweise in den Pflegeheimen Impfungen vornehmen“, sagt Pleus.

Die Terminvergabe soll zentral vom Landesministerium geregelt werden. „Die Impfstoffbeschaffung, Impflogistik und auch das Terminmanagement für die landesweiten Zentren werden einheitlich durch das Land organisiert“, erklärt die Verwaltung. Derzeit warten die Zuständigen auf weitere Informationen. Das Impfzentrum soll zunächst bis zum 30. Juni 2021 einsatzbereit bleiben. Der Betrieb der landesweit rund 50 geplanten Impfzentren werde im Zusammenwirken mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und der Ärztekammer erfolgen.

Der Standort Wehrhahnhalle sei wegen der guten Infrastruktur ausgewählt worden. „Mit dieser Turnhalle ist für die Bürger das Optimum geschaffen worden“, betont Pleus. Das Gebäude biete vielfältige Möglichkeiten, verfüge über die erforderliche Ausstattung und Fläche und sei aus vielen Richtungen gut erreichbar. Auch die Parkplatzsituation sei für einen innenstadtnahen Raum ausgezeichnet, so die Verwaltung. Die alternativen Standorte – das Commedia-Veranstaltungszentrum, die Markthalle oder die Divarena – konnten mit den Vorteilen des Standorts an der Wehrhahnhalle nicht mithalten, erklärte Oberbürgermeister Axel Jahnz die Entscheidung für die Sporthalle.