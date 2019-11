Der Bau seines eigenen Hauses war für Hanns-Peter Iber sein erster großer Schritt in ein nachhaltiges Leben. (Ingo Möllers)

„Es gibt keine gute Zeit für Klimaaktivismus“, sagt Hanns-Peter Iber, „es ist immer wichtig, sich Gedanken über das Klima zu machen.“ Er selbst macht sich viele Gedanken über das Klima und darüber, wie man die Klimakrise zumindest noch abschwächen kann. Denn, dass wir bereits mittendrin stecken, ist für ihn klar. „Es ist ja schon soweit: Der Permafrost schmilzt, die Arktis schwitzt, der Golfstrom droht zu kippen. Wenn wir und die Politiker nichts tun, wird es in naher Zukunft Kriege um Wasser, Nahrung und Lebensraum geben“, lautet seine Prognose.

Ibers eigenes Umweltbewusstsein begann mit dem Haus, in dem er lebt und in das er 1993 gezogen ist. „Davor bin ich auch mit dem Thema in Berührung gekommen, bin aber nicht so richtig aktiv geworden“, sagt er. Wobei er schon damals mehr tat, als andere: Als Lehrer hatte er zunächst an einer Delmenhorster und später an einer Stuhrer Schule Gelegenheit, das Thema mit den Schülern immer wieder aufzugreifen. „In den 80er-Jahren waren die Atomkraft, der saure Regen und das Waldsterben in aller Munde. Das wurde auch in die Schule getragen“, erzählt der Pensionär. „Ich bin mit einem 'Atomkraft, nein Danke!'-Button in die Schule gegangen und habe mich ein wenig gegen die Aufrüstung mit Atomwaffen engagiert. Dafür habe ich aber auch Drohbriefe bekommen“, ergänzt er.

Und dann kam sein Erweckungserlebnis: „Ich war mit einer Schulklasse in Bad Zwischenahn im Park der Gärten. Dort stand ein Haus, vor dem ein kleiner Schutthaufen lag. Daneben stand ein Schild, auf dem sinngemäß stand: 'Wenn dieses Haus einmal abgerissen werden muss, ist das der Rest, der nicht wiederverwertet werden kann'.“ Das Haus beschäftigte ihn nachhaltig – im wahrsten Wortsinn: „Meine Frau und ich lebten mit unseren zwei Söhnen in Stuhr in einem ganz normalen Reihenhaus. Und ich sagte abends zu ihr: 'Wenn wir noch mal umziehen, möchte ich so ein Haus wie im Park der Gärten bauen'.“

Und so sollte es sein. In Ganderkesee baute das Paar ein Holzständerhaus mit Leichtlehmwänden. „Da kam es auch schon mal vor, dass anfangs plötzlich Getreide aus der Wand wuchs“, erinnert sich Iber. Alle Materialien, die für den Bau des Hauses verwendet wurden, sind weitestgehend natürlich und unbehandelt. „Natürlich war das damals sehr teuer. Deshalb haben wir auch sehr viel selbst gemacht. Ich kenne in diesem Haus jeden Nagel. Aber das macht es auch zu etwas Besonderem“, sagt Iber. Viel Holz macht das Haus nicht nur nachhaltig, sondern auch gemütlich. Über dem Wohnbereich und dem Carport befindet sich ein Grasdach. Das Regenwasser wird über eine Zisterne fürs Spülen und Waschen weiterverwendet. Zudem befindet sich auf dem Dach eine Photovoltaikanlage.

Im neuen Haus angekommen, begann Iber, sich mit dem Club of Rome zu beschäftigen. 1968 gegründet, setzt sich die gemeinnützige Organisation für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein. „Da fing ich an zu überlegen, was man tun kann, um die Erde nicht ganz kaputtzumachen.“ Ein Nachbar bemerkte eines Tages sein Interesse und fragte ihn, ob er nicht einmal zum Treffen des Aktionsbündnisses Prima Klima mitkommen wolle. „Da bin ich einfach mal mit hingegangen“, sagt Iber.

Er war angetan, hatte aber einen Einwand: „Prima Klima arbeitete ziemlich versteckt. Hauptsächlich veranstaltete das Aktionsbündnis Vorträge mit interessanten Gästen. Ich fand, das war ein bisschen wenig. Man muss das Thema in die Köpfe der Menschen bringen. Deshalb wollte ich mehr in die Öffentlichkeit gehen.“

Bei Veranstaltungen war dann auch das Prima Klima mit einem Aktionsstand dabei. Es wurde vegetarisches Essen angeboten, das aus Bio-Gemüse zubereitet wurde, das sonst weggeworfen worden wäre. „Auf diese Weise kamen wir mit den Menschen ins Gespräch“, erzählt Iber. Zwei Jahre lang stellte er daraufhin mit seiner Frau unter dem Titel „Prima Essen“ saisonale Rezepte zusammen, die gleich neben den nötigen Zutaten im Supermarkt auslagen. Doch das Bündnis stellte die Aktion wieder ein, „weil es solche Rezepte irgendwann überall gab“, sagt Iber. Aber das freut ihn, denn das Klima-Thema kann seiner Meinung nach gar nicht präsent genug sein. Deshalb findet er so gut, was Greta Thunberg in Bewegung gebracht hat: „Was sie angestoßen hat, ist äußerst wichtig. Wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre nie das Klimaabkommen auf Bundesebene zustande gekommen – und das ist schon lächerlich wenig und absolut lieblos.“

Er attestiert den deutschen Politikern Mutlosigkeit, sich für das Weltklima einzusetzen. „Ein reiches Land wie Deutschland, aus dem so viele gute Ideen kommen, sollte mutiger voran gehen“, sagt er. Doch seiner Meinung nach überwiege die Angst vor Machtverlust. „Ich wünsche mir, dass die Politiker aufhören, so kleinkariert zu denken und immer mit dem Totschlagargument Arbeitsplätze zu diskutieren. Man muss die Dinge jetzt mutig anpacken, da muss das Soziale eben mal ein wenig zurückstecken“, sagt er wütend.

Iber wünscht sich als ersten Schritt, dass die Regierung die Elektromobilität nicht so sehr fördert. Ihr steht er sehr kritisch gegenüber: „Das kann nur ein Zwischenschritt sein, denn die Herstellung der Batterien ist alles andere als umweltschonend. So ein Auto muss sehr lange fahren, um irgendwann klimaneutral zu sein.“ Stattdessen müsse der Nahverkehr ausgebaut und günstiger werden. Vor allem in ländlichen Regionen sei das dringend nötig. Doch das Wichtigste für Iber ist, „dass wir alle an dem Thema arbeiten und jeder seinen Teil zur Nachhaltigkeit beiträgt. Nur wenn wir alle dran bleiben, bleibt es die Politik auch.“

Zur Sache

Jeder einzelne kann kleine Dinge in seinem Alltag tun, um die Umwelt zu schonen und sich selbst das Leben ein bisschen einfacher zu machen, meint auch Hanns-Peter Iber. So kann man beim Einkaufen das Obst und Gemüse einfach in Stoffnetzen oder Beuteln verstauen. Letztere kann man sogar aus alten Stoffresten schnell und mit wenigen Handgriffen selbst nähen. Bei der Vitaminzufuhr kann man vor allem das kaufen, was gerade Saison hat und aus der Region kommt. Das ist gut für den ökologischen Fußabdruck und gut gegen Erkältungen - denn vor allem in Kohl und anderem Wintergemüse steckt viel Vitamin C.

Und Fleisch muss auch nicht jeden Tag auf den Tisch. Wenn man dann doch an der Fleischtheke - oder auch Käsetheke - steht, ist es gut, wenn man seine eigenen Behälter mitbringt. Das spart auch später Zeit, weil man zu Hause nichts mehr auspacken muss.

Das Auto sollte man laut Iber so oft wie irgend möglich, stehen lassen, denn es ist ein echter Klimakiller. Kleidung kann man an vielen Orten in super Qualität gebraucht kaufen. Denn die Produktion von Kleidung ist einer der umweltschädlichsten Faktoren überhaupt.

Auch zu Hause kann man laut Iber auf ganz einfache Weise nachhaltig leben. Unter der Dusche sollte man beim Einseifen das Wasser ausstellen, ebenso während des Zähneputzens. In der Küche kann man sich eine Schüssel in die Spüle stellen und Abwasser auffangen, das man dann später zum Blumen gießen verwenden kann.

Strom lässt sich sparen, indem man alle Stand By-Geräte ganz ausschaltet oder an Mehrfachsteckdosen anschließt, die sich ausschalten lassen. Und auch beim Heizen kann man sich etwas zurückhalten, findet Iber. Wenn man zweimal am Tag stoßweise lüftet und ansonsten die Heiztemperatur eher niedriger hält, ist schon viel gewonnen.