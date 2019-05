Dem Autor Stefan Bonner kommt der Klimaschutz viel zu langsam voran. Am Mittwoch, 19. Juni, ist er mit seiner Co-Autorin Anne Weiss im Kulturhaus Müller zu Gast. (Olivier Favre)

Stefan Bonner: Die Hoffnung muss es geben, auch wenn sie dem Mut der Verzweiflung entspringt. Ich wünsche mir, dass die Grünen ihren neu gewonnenen Einfluss auf europäischer Ebene in eine schnellere und entschiedenere Klimapolitik umsetzen können. Die politische Hoffnung muss aber sein, dass auch die Parteien, die bisher in Sachen Klimaschutz bremsen, dieses Thema ernst nehmen und erkennen, auf welche potenzielle Katastrophe wir zusteuern.

Stefan Bonner: Fakt ist, dass wir die erste Generation sind, die die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich spürt. Gleichzeitig sind wir aber vermutlich auch die letzte Generation, die noch etwas tun kann, um zumindest die schlimmsten Auswirkungen zu verhindern und im besten Fall Teile der globalen Erwärmung zu revidieren. Die Frage ist ja: Was heißt Weltuntergang? Das Szenario aller Klima-Apokalyptiker ist, dass der Klimawandel zu einem Aussterben der Menschheit führt. Nun – wie schnell es geht und wie heftig es sich wirklich auswirkt, das wissen wir heute noch nicht. Wir haben aber einen Klimawandel losgetreten, der nicht linear, sondern exponentiell verläuft und unser aller Lebensgrundlage zerstören kann. Damit meine ich eine Lebensgrundlage, auf der intakte, funktionierende Gesellschaften basieren. Wir erleben schon heute, dass Dürren, Extrem-Niederschläge, Überschwemmungen, Trockenheiten, Hitzewellen sich auf die Nahrungsversorgung auswirken. Die Befürchtung ist, dass sich das Ganze weltweit fortsetzt und sich so beschleunigt, dass unsere gesellschaftliche Ordnung darunter zerbricht.

Stefan Bonner: Der Dürresommer 2018 hat auch bei uns Gemüsepreise steigen lassen, und die Bauern haben Unterstützung gefordert, um ihre Ausfälle auszugleichen. Dass es erst mal den Geldbeutel angreift und wir trotzdem weiter volle Gemüseregale haben, ist sicherlich ein Grund dafür, dass das Thema in seiner ganzen Bandbreite überhaupt noch nicht bei der breiten Masse der Bevölkerung angekommen ist. Meine Co-Autorin Anne Weiss und ich sind beide Mitte der 70er geboren und mit der Umweltbewegung in den 80er- und 90er-Jahren groß geworden. Wir sind die Generation, die den Profis noch vertraut hat. Die Grünen waren gerade in den Bundestag eingezogen, Katalysatoren und Filter kamen – infolgedessen wurde der Smog weniger und wir hatten das Gefühl, alles wäre auf einem guten Weg. Selbst das Ozonloch schienen wir durch Verbote von FCKW in den Griff zu bekommen. Aber jetzt merken wir, dass die Anstrengungen in Sachen Umwelt überhaupt nicht ausreichen. Der Dürre-Monitor belegt, dass das vergangene Jahr keine Ausnahme war, sondern dass wir schon seit 2014 immer wieder Monate hatten, die von extremer Trockenheit geprägt waren. Die Ostküste der USA hat inzwischen das Problem, dass es durch den gestiegenen Meeresspiegel regelmäßig zu Überschwemmungen kommt. In Florida laufen ganze Straßenstriche und Stadtteile voll. Mit „Generation Weltuntergang“ wollten wir ein Buch schreiben, das alle Facetten dieses Themas beleuchtet, um deutlich zu machen, vor was für einem gigantischen Problem wir hier stehen und wie weit der von Menschen verursachte Klimawandel schon gediehen ist.

Stefan Bonner: Das Problem ist global und kann nur global gelöst werden. Gerade bei den aufstrebenden Ländern wie China oder Indien ist es unglaublich schwer, ein solches Bewusstsein hervorzurufen. Die fangen jetzt damit an, unseren Lebensstil der vergangenen 50 bis 100 Jahre zu kopieren. Und dann gibt es in der Tat wenig Hoffnung, das Problem in den Griff zu kriegen. Die Herausforderung ist, diese Länder dahin zu bringen, dass sie den Schritt der massenhaften Verbrennung von fossilen Energien überspringen und ihr ganzes Wachstum und ihren Wohlstand klimaneutral umsetzen. Und das lässt sich am überzeugendsten vortragen, wenn wir nicht schon unsere selbstgesetzten Klimaziele verfehlen.

Stefanie Abke: Man muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht ein Totschlagargument wird, um zu sagen: Da kann ich sowieso nichts gegen ausrichten. Wieviel Rückenwind das Thema gerade hat, zeigt aber die Tatsache, dass sich für den Auftaktabend im Horst-Janssen-Museum in Oldenburg schon 120 Interessenten registrieren lassen haben. Als wir vor einigen Monaten angefangen haben, das Thema zu planen, war auch uns noch gar nicht so bewusst, wie aktuell das gerade ist. Und es ist durchaus auch ein Ziel dieser Reihe, zu vermitteln, dass es eine moralische Pflicht für jeden Einzelnen gibt, die eigene Lebensweise zu überdenken und an Punkten, an denen es möglich ist, auch zu korrigieren.

Stefan Bonner: Es sind die üblichen Themen, über die wir seit den 80er- und 90er-Jahren reden. Wir müssen aufhören, durch unseren Lebensstil fossile Energieträger zu verbrennen, also: weniger Auto fahren, weniger fliegen, die Ernährung umstellen. Seitdem wir dieses Buch geschrieben haben, sehen wir uns auch selbst in der Verantwortung. Ich bin seit vier Jahren in kein Flugzeug mehr gestiegen – obwohl ich Fliegen in den Jahren davor unproblematisch fand. Auch berufliche Termine kann man sehr häufig mit Telefonkonferenzen oder Skype erledigen, da muss man nicht mehr überall persönlich vor Ort sein. Und es gibt kein Menschenrecht auf drei Urlaubsflüge pro Jahr. Jeder kann daran arbeiten, seinen Reise- und Flugverkehr erheblich einzuschränken.

Stefan Bonner: Im Alltag verzichte ich inzwischen auch aufs Auto und bin zu Fuß oder mit dem Lastenfahrrad unterwegs. Ich fahre verstärkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Lesereise mit der EWE-Stiftung gehen wir natürlich per Zug an, und nach langem Ringen ernähre ich mich seit Anfang des Jahres vegan. Das ist mir zwar ziemlich schwer gefallen, aber es funktioniert sehr gut, und es geht mir gesundheitlich besser als vorher. Und auch meine Familie zieht mit. Man kann sicher nicht erwarten, dass jeder alles macht. Aber wenn die Menschen ihren Alltag mal kritisch prüfen und nur ein oder zwei Dinge davon umsetzen, dann ist ein Anfang gemacht. Und in diesem Bereich sehe ich noch viel Luft nach oben.

Stefanie Abke: Auch in der Textilbranche gibt es ja verstärkt dieses Phänomen des Kaufens um des Kaufens willen. Und auch im Bereich des persönlichen Konsums kann sich der Einzelne sicher noch mehr einschränken.

Stefan Bonner: Was das Engagement des Einzelnen angeht, bin ich zuversichtlich. Wir erleben gerade, dass das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung gewinnt. Im städtisch-urbanen Bereich erlebe ich auch ein Umdenken. Es steigen immer mehr Leute aufs Rad oder auf die Bahn um, und ich treffe vermehrt Leute im Bioladen, von denen ich weiß, dass die vorher nichts damit am Hut hatten. Und wie viel ein einzelner Mensch bewegen kann, sehen wir am Beispiel Greta Thunberg: Die hat auch erst mal allein mit ihrem Papp-Plakat vorm Parlament gestanden. Aber das Beispiel hat weltweit Schule gemacht, sie hat Millionen Anhänger gefunden, und wegen der Tat eines einzelnen Menschen haben wir jetzt eine neue Klimabewegung.

Stefan Bonner: Da schwanke ich zwischen Optimismus und Pessimismus. Es hilft nichts, wenn wir weiter Lösungen diskutieren, die wir schon in den 1980er-Jahren diskutiert haben und es beim Diskutieren belassen. Wir brauchen jetzt ein radikales Handeln – und zwar nicht im Sinne von extremistisch, sondern ein entschiedenes Vorgehen, mit dem wir unsere ganze Gesellschaft klimaneutral aufstellen. Denn wenn gewisse Kipppunkte im Erdsystem erst einmal überschritten sind, treten wir ein sich selbst verstärkendes System los, etwa eine Erwärmung, die wir irgendwann nicht mehr aufhalten können. Meine Befürchtung ist, dass wir langsamer sind als der Prozess, den wir losgetreten haben. Wenn wir in den 1980ern ernsthaft angefangen hätten, das Problem anzugehen, dann hätten wir bis heute Schritt für Schritt entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Aber inzwischen brauchen wir ein wesentlich entschlosseneres Vorgehen.

Stefan Bonner: Wir müssen uns informieren. Deswegen haben wir das Buch locker und verständlich geschrieben – um das Thema nicht noch komplizierter zu machen. Damit wir uns wirklich damit beschäftigen. Und damit wir erkennen, wie ernst die Lage ist. Ein Klimaforscher hat gerade gesagt, man müsste den Klimawandel behandeln wie einen Kriegsfall. Auch da verfolgen Menschen ein klares Ziel, dem sie sich unterordnen und entsprechend handeln. Und das wäre die gesellschaftliche Einstellung, die wir bräuchten, um dieses Klimaproblem lösen zu können.

Zur Person

Stefan Bonner

ist gemeinsam mit seiner Co-Autorin Anne Weiss Autor des Buches „Generation Weltuntergang“, das sich mit den Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt.

Stephanie Abke

ist Geschäftsführerin der EWE-Stiftung und Initiatorin der Lesereise, in deren Rahmen die beiden Autoren am Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr auch im Kulturhaus Müller in Ganderkesee zu erleben sind. Der Eintritt ist frei.