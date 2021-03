Der Landkreis Oldenburg ermutigt Kulturakteure, weiterhin an Projektideen festzuhalten und dafür Fördermittel zu beantragen. (Verena Sieling)

369 Tage ist es her, dass die erste Veranstaltung aufgrund des Coronavirus behördlich verboten wurde. Es folgten unzählige weitere Events. Vieles wurde auf 2021 verschoben – in der Hoffnung auf Besserung der Lage. Doch die ist nicht in Sicht. „Besonders auch für die Kultur bleiben die kommenden Monate hart“, ist man sich im Kreishaus in Wildeshausen bewusst. Trotzdem ermutigt der Landkreis Oldenburg die Kulturakteure der Region, an bestehenden Projektideen festzuhalten und auch neue zu entwickeln. „Es ist wichtig, dass wir weiterhin Kultur denken und nicht einfach sagen, das geht eh nicht. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken“, sagt Julia Himmelreich. Die Kulturbeauftragte des Landkreises weist auf die Kulturförderrichtlinie hin, deren nächste Vergaberunde für Mittwoch, 10. März, anberaumt ist.

Die Kulturförderrichtlinie gibt es seit 2018. Der Landkreis Oldenburg verfolgt damit das Ziel, die Vielfalt von Kultur in der Region zu fördern und Kulturschaffende bei der Umsetzung ihrer Projekte finanziell zu unterstützen. Bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten werden übernommen. Die maximale Fördersumme liegt bei 5000 Euro. Die Entscheidung obliegt einem elfköpfigen Vergabegremium, das sich aus Mitgliedern aller Kreistagsfraktionen, zwei Gewählten und zwei Verwaltungsmitarbeitern zusammensetzt. Dieses Gremium hat in den ersten drei Jahren seines Wirkens insgesamt 32 Projekten eine Förderung von zusammengerechnet 53.000 Euro bewilligt, wie Landrat Carsten Harings in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses des Kreistages am Dienstagabend berichtete.

Ein Viertel der Projekte entfielen auf 2020. „Im vergangenen Jahr hat unser Kulturbüro neun Anträge auf Förderung erhalten. Acht Projekte haben eine Zusage bekommen“, berichtet Himmelreich. Mit fast 15.000 Euro hätte der Landkreis diese acht Projekte unterstützt, wobei deren Bandbreite recht groß war. Einer Kraftschöpferin wurden beispielsweise 250 Euro für ein Druck- und Grafikfestival in ihrem Atelier zugesagt. Die Höchstfördersumme von 5000 Euro hätte hingegen das Theaterprojekt aus Bergedorf bekommen, die den 1192 verübten „Brudermord“ am Grafen Christian von Oldenburg theatral aufbereiten und im Freilichttheater in Bergedorf aufführen wollten. Stattgefunden hat jedoch keines der Projekte.

Höhere Gewalt

„Die Richtlinie ist noch jung, sie steckt quasi noch in ihren Kinderschuhen. Und ausgerechnet dann kam Corona“, erklärt Himmelreich. Weil 2020 aufgrund der Pandemie fast alle der bewilligten Projekte abgesagt oder verschoben werden mussten, war es laut der Kulturbeauftragten des Landkreises umso wichtiger, pragmatische Lösungen zu finden. Denn normalerweise bekommen die Projekte nur für den Zeitraum, der angegeben war, die zugesagten Fördermittel. „Doch Corona ist höhere Gewalt. Wir tun, was wir können, um die Projekte dennoch zu unterstützen“, erklärt Himmelreich. Deshalb bleibe die Förderung für alle Projekte trotz Verschiebung ins Jahr 2021 bestehen. Doch ob das ausreicht, ist noch fraglich. Denn zurzeit ist die Planung für Projekte und Veranstaltungen im kulturellen Bereich schwer, und es bleibt weiterhin ungewiss, wann es wieder zurück in einen Normalzustand geht.

„Die Frage ist, ob sich die Projekte 2021 umsetzen lassen. Alle sind derzeit in einer Warteschleife“, räumt Julia Himmelreich ein. Die Verantwortlichen des Bergedorfer Theaterprojekts haben für sich bereits eine Entscheidung getroffen. 2021 wird es keinen „Brudermord“ geben. Ideengeber Gerd Logemann und Regisseur Markus Weise hatten Mitte Februar die Verschiebung um ein weiteres Jahr verkündet (wir berichteten).

Trotz der bestehenden Unsicherheiten fordert Julia Himmelreich die Kulturakteure aus der Region auf, sich um Fördermittel für Projektideen zu bewerben. „Die Schwierigkeit derzeit ist, dass man nicht weiß, wann es losgehen kann und in welcher Form. Doch vielleicht lassen sich bereits bestehende Formate um eine digitale Variante erweitern oder in einer coronakonformeren Version neu denken“, sagt sie. Wie im vergangenen Jahr will sich die Kreisverwaltung auch in diesem Jahr dafür einsetzen, bei Verschiebungen oder Absagen nach Möglichkeit sachgerechte und gute Lösungen zu finden.

Diese Ermutigungen haben offenbar Früchte getragen. Ein paar Anträge seien im Kulturbüro bereits eingegangen. „Es gibt wild Entschlossene – und das ist auch gut so“, berichtet die Kulturbeauftragte des Landkreises. Die Entscheidung über Fördergelder fällt nächste Woche Mittwoch, 10. März, wenn das Vergabegremium tagt. Aber auch wer diesen Termin verpasst, kann 2021 noch auf eine Förderung hoffen. Denn dies ist auch unterjährig möglich. Der einzige Haken: Über die Bewilligung entscheidet das Vergabegremium, das zweimal im Jahr tagt – einmal im Februar/März und einmal in der zweiten Jahreshälfte. „Das sollte man im Kopf behalten, wenn man sich um eine Förderung bewerben will“, erklärt Himmelreich. Wer einen Antrag stellen möchte, ist auch keiner überbordenden Bürokratie ausgesetzt. „Der Antrag ist bewusst schlank gehalten. Es braucht nur eine Projektbeschreibung in eigenen Worten und eine Kostenaufstellung“, erläutert Himmelreich.

Pro Jahr stehen dem Kulturbüro 20.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Mittel, die in einem Jahr nicht ausgegeben werden, können in die Folgejahre mitgenommen werden. So wurden 2018 beispielsweise nur acht Projekte mit rund 6500 Euro gefördert. Im Folgejahr waren es dann 15 Projekte, die mit insgesamt 31.000 Euro unterstützt wurden. Möglich war dies nur, weil 2018 das Budget nicht ausgeschöpft wurde. Auch 2020 wurden nur knapp 15.000 Euro an Fördermitteln bewilligt. Auch hier bleiben die nicht ausgegebenen Mittel der Kulturszene erhalten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Antragsformulare zur Kulturförderrichtlinie gibt es unter www.oldenburg-kreis.de. Die Anträge sind entweder postalisch an den Landkreis Oldenburg, Personal- und Kulturamt, Delmenhorster Straße 6, 27793 Wildeshausen oder per E-Mail an kultur@oldenburg-kreis.de zu richten. Fragen beantwortet Julia Himmelreich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 8 57 08.