„Die Entscheidung traf uns aus heiterem Himmel“, sagt Christoph Pawlowski auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER. Gemeinsam mit seinem Bruder Jens betreibt er den Postenhandel Nord. Das Unternehmen zog gerade vom Jute-Zentrum in die vom Baumarkt Max Bahr aufgegebene Immobilie an der Nienburger Straße um. Für Montag dieser Woche war dort die Neueröffnung vorgesehen, doch am Freitag um 11 Uhr verfügte die Stadtverwaltung einen Verkaufsstopp. Per Erlass sei der Warenverkauf untersagt worden, berichtet Pawlowski. Gegen das Verbot zogen die Brüder vors Verwaltungsgericht in Oldenburg. Christoph Pawlowski hofft auf eine schnelle Klärung, zur Sache könne er sich aber nicht konkreter äußern. Er verwies dabei aufs „schwebende Verfahren“. Am Montag habe man zur kurzfristig abgesagten Neueröffnung wohl 10 000 potenzielle Kunden wegschicken müssen, „die hatten teilweise lange Strecken zu uns zurückgelegt“, sagt er.

Stadtsprecher Timo Frers bestätigt die Auseinandersetzung, will sich aber wegen des gerichtlichen Verfahrens und auch aus Gründen des Datenschutzes nicht näher zum Gegenstand äußern. „Die Stadt Delmenhorst ist vom Gericht zu einer Stellungnahme aufgefordert worden“, schreibt er. Die lag bis gestern aber noch nicht vor, so Karl-Heinz Ahrens, Pressesprecher Verwaltungsgericht, auf Nachfrage unserer Zeitung. Somit konnte auch noch nicht über den Eilantrag der Gebrüder Pawlowski entschieden werden.

Streitpunkt ist wohl das Sortiment: Nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt soll der Verkauf von darin festgeschriebenen Warengruppen, wie sie auch der Postenhandel anbietet, den Innenstadtgeschäften vorbehalten bleiben. Der bisherige Standort im Jute-Center lag wohl noch innenstadtnah, so dass der Verkauf von innenstadtrelevanten Waren erlaubt war. Pawlowskis mussten den Standort aufgeben, nachdem dort umgebaut wird. Auf die Fläche des Postenhandels wird ein Edeka-Markt einziehen.

Dann beplanten die Gebrüder Pawlowski das leer stehenden Gebäude am Nienburger Weg. Dort stehen fürs Geschäft rund 8000 Quadratmeter zur Verfügung. Der Postenhandel kann sich damit gegenüber dem Geschäft im Jute-Center flächenmäßig fast verdoppeln und sichert damit auch seine rund 30 Arbeitsplätze. Wichtig war den Unternehmern eine Fläche zu finden, für die auch ein ausreichendes Parkplatzvolumen zur Verfügung stehen sollte. Es hatte keine Anzeichen dafür gegeben, dass die Verwaltung dem Projekt noch Steine in den Weg legen würde, „sonst hätten wir im Vorfeld der Neueröffnung gar nicht so viele Werbemaßnahmen eingeleitet“, sagt Christoph Pawlowski.

Stickgras war als neuer Standort für den Postenhandel Nord also sehr geeignet, zählt aber nicht mehr zu den zentralen Versorgungsbereichen der Stadt. Dort ist der Handel mit innenstadtrelevanten Waren nach dem vom Rat zuletzt 2017 aktualisierten Konzept nämlich gar nicht erwünscht. Die Festlegung von Handelsbeschränkungen soll der Bauleitplanung dienen. Danach kann der Einzelhandel in festgelegten Bereichen der Stadt sogar gänzlich untersagt werden. Auch gibt es Beschränkungen für die Größen von Verkaufsflächen und die jeweils zugelassenen Sortimente. Mit dieser Steuerung wollen Politik und Verwaltung Investitionen im Einzelhandel auf Orte gelenkt sehen, die aus Sicht der Delmenhorster Stadtentwicklung und der städtebaulichen Ordnung als sinnvoll betrachtet werden. Insbesondere soll die Innenstadt gestärkt werden.

Christian Wüstner schüttelt mit dem Kopf, der Inhaber des Geschäfts „Gameground“ ist auch Sprecher der Innenstadtkaufleute: Er kenne die Gebrüder Pawlowski gut und freue sich, dass sie sich weiter unternehmerisch in und für Delmenhorst engagieren wollen. Klar würde sich Wüstner auch ein Angebot, wie es der Postenhandel vorhält, für die City wünschen, aber dafür ständen gar nicht ausreichend Flächen bereit. „Gerade in Zeiten wie diesen, müssen wir doch alle an einem Strang ziehen“, sagt er. Er hofft, dass eine Lösung gefunden wird, die für Delmenhorst gut ist.

Am Standort des einstigen Max-Bahr-Baumarktes hatte es schon früher Zoff zwischen Verwaltung und Betreibern gegeben. Ein Möbel-Outlet wollte einem Sonderpostenladen 800 Quadratmeter seiner Verkaufsfläche zur Verfügung stellen. Dem Bauamt war die Fläche für so genanntes innenstadtrelevantes Sortiment zu groß und der Anbieter von Sonderposten zog nicht an die Nienburger Straße. Auch der Postenhandel selbst befand sich schon einmal in Auseinandersetzung mit dem Fachdienst Bauordnung. Am Standort am Hamburger Weg waren Brandschutzmängel ausgemacht worden, der Streit führte zur Schließung eines Lagerverkaufs.

Christoph Pawlowski hofft auf eine schnelle Entscheidung über seinen Eilantrag. Täglich versuchen Kunden, den Postenhandel anzusteuern, vor der Zufahrt erwartet die Kundschaft eine geschlossene Schranke mit dem Hinweis auf den behördlich verordneten Verkaufsstopp.