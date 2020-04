Sarah Speer (hinten) und Lea Hollnagel vom Delmenhorster Jobcenter sind tagtäglich dabei, die reinkommende Flut an Anträgen zum Arbeitslosengeld II sowie zum Kurzarbeitergeld zu bearbeiten. (INGO MÖLLERS)

Lea Hollnagel: Es ist schon sehr ungewohnt, momentan auf den Gängen unterwegs zu sein. Sonst ist schon sehr viel los, aber mittlerweile haben wir uns an die veränderte Situation und eben auch an die leeren Flure gewöhnt. Und auch die Bürger haben sich daran gewöhnt, uns telefonisch zu erreichen. Wir weisen ja auch regelmäßig darauf hin.

Sarah Speer: Zu Beginn war es sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Bevor ich begann, beim Neuantragsservice auszuhelfen, war ich in der Arbeitsvermittlung tätig und da hatte ich ja regelmäßig Kundenkontakt. Aber auch da bleibt der Kontakt ja über Telefon erhalten.

Lea Hollnagel: Tatsächlich. Es ist seit Anfang April die dreifache Menge gegenüber der kombinierten Zahl von zum Beispiel November und Dezember. Und zu den Anträgen für das Arbeitslosengeld II kommt ja auch noch das Kurzarbeitergeld. Wir merken den Druck, der auf der Wirtschaft liegt und auch, wie viele Arbeitsverträge aufgelöst wurden oder gar nicht mehr zustande gekommen sind. Viele kommen auch einfach mit dem Geld, was sie mit der Kurzarbeit bekommen, einfach nicht hin. Auch die können ALG II beantragen. Also ja, wir bemerken es an allen Fronten.

Sarah Speer: Deswegen haben wir uns ja auch hausintern umorganisiert. Der Bereich der Arbeitsvermittlung, zu dem ich ja gehöre, unterstützt deshalb auch zu fünft die Kollegen beim Neuantragsservice.

Lea Hollnagel: Wir haben auch keinen Rückstand bei Neuantragsverfahren. Niemand muss sich scheuen, einen Antrag zu stellen. Alle schauen über den eigenen, gewohnten Tellerrand und helfen sich gegenseitig.

Sarah Speer: Manchmal bekommen wir mehr mit, als die Anträge und Unterlagen an sich verraten, aber das ist nicht die Regel. Ab und an steht man für Nachfragen im E-Mail-Kontakt mit den Personen und bespricht eventuell auch dabei die aktuelle Situation. Denn viele Menschen wollen ja erzählen, warum sie in diese Lage geraten sind und wir hören natürlich, soweit es unsere Zeit erlaubt, auch zu. Wir bekommen so also schon manche Hintergründe mit, aber längst nicht alle.

Lea Hollnagel: Je nach dem, wie die Anträge gestellt werden, bekommt man mehr oder weniger mit, welchen Schicksalen man da begegnet. Und manchmal sind da natürlich Fälle, bei denen man auch sehr genau merkt, was alles davon abhängt. Und das lässt einen natürlich nicht kalt. Aber im Laufe der Zeit muss jeder von uns lernen, dass man das alles nicht mit nach Hause nimmt. Aber dennoch gibt es Einzelfälle, mit kleinen Kindern im Haus zum Beispiel. Da macht man sich schon Gedanken.

Sarah Speer: Und manchmal sind da auch besonders komplexe Konstellationen mit großen Familien, wo man als noch relativ junge Mitarbeiterin sich auch manchmal alleine aufgrund der Komplexität der Anträge Hilfe holt. Das bleibt einem natürlich auch im Gedächtnis. Aber dafür haben wir zum Glück viele erfahrene Kollegen, die einem da unter die Arme greifen und über die man auch bei emotionalen Problemen sprechen kann.

Lea Hollnagel: Ja, auf jeden Fall. Die Kunden erleben uns zumeist ja nur alleine, aber hinter uns steht nicht nur unser Team, sondern auch viele weitere. Und für Extrembelastungen haben wir auch eine Mitarbeiterhotline, bei der wir anrufen können. So wird allen geholfen, sodass sie möglichst nichts mit nach Hause nehmen.

Sarah Speer: Und im Haus haben wir auch Ersthelfer, die einem schnell noch im Haus helfen können, wenn da belastende Konstellationen auftauchen. Die helfen uns, belastende Situationen aufzuarbeiten.

Lea Hollnagel: Die Vermögensprüfung erfolgt derzeit in der Regel nur noch vereinfacht. Wir prüfen in erster Linie das Einkommen der Haushalte und schauen so, wie hoch das verwertbare Vermögen der Antragssteller ist. In manchen Fällen reicht auch das reduzierte Einkommen durch Kurzarbeit aus, um über die Runden zu kommen. Und eventuell verfügt der Partner ja auch über Einkommen.

Sarah Speer: Ja, klar. Wir halten uns weiterhin an die uns gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen, aber die gestatten uns momentan deutlich mehr Anträge als gewohnt zu bewilligen. Wobei die erhöhte Antragsmenge natürlich auch auf das große Mehr an Anträgen zurückzuführen ist.

Lea Hollnagel: Ich bin vor allem auch in der aktuellen Situation mit meiner Berufswahl sehr zufrieden. Wir sind das letzte Glied in der langen Kette. Wenn nichts mehr geht, dann kommen wir mit der Grundsicherung zum Tragen. Es ist schon ein gutes Gefühl, diesen Job zu haben. Denn wenn ich oder meine Kollegen diese Anträge nicht bearbeiten würden, dann würde der eine oder andere kein Geld mehr erhalten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Sarah Speer: Das sehe ich auch so. Es ist ein schönes Gefühl, beim Gang in den Feierabend zu wissen, Menschen geholfen zu haben. Wir leisten einen kleinen, aber wichtigen Beitrag.

Lea Hollnagel: Momentan haben wir eine schwierige und nicht absehbare Situation. Wir halten uns aber weiter an die gesetzlichen Vorgaben, die nun mal eben angepasst worden sind, sodass momentan angepasst geprüft wird. Wir richten uns nach dem Gesetz.

Sarah Speer: Ich denke auch, dass es prinzipiell eine Ausnahmesituation ist. Das ist alles schön und gut, aber da da Steuergelder ausgezahlt werden, wird irgendwann auch wieder so geprüft werden, wie es vorher der Fall gewesen ist.

Zur Person

Sarah Speer (28)

ist Arbeitsvermittlerin beim Jobcenter in Delmenhorst, die gerade im Bereich Geldleistungen unterstützt.



Lea Hollnagel (28)

ist Mitarbeiterin aus dem Leistungsbereich und speziell im Neuantragsservice beim Jobcenter in Delmenhorst tätig.