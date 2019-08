Es wird kein Umbau, sondern eine Umstrukturierung. Die Medien werden zukünftig anders präsentiert, sagt Bücherei-Chefin Anika Schmidt. (Ingo Möllers)

Anika Schmidt: Das stimmt, in den vergangenen drei Jahren hat sich sehr viel verändert. Wir haben ein neues Lesecafé eingerichtet, wir haben das komplette Erdgeschoss neu gemacht. Wir haben auch die Kinder- und Jugendbücherei neu gestaltet: Rund um unseren Bücherwurm Bodo gibt es jetzt die Themenwelt Wald, wo sich Bodo durch die Möbel bohrt, sich die Bücher anschaut und die kleinen Kinder begleitet. Und in der Erwachsenenbücherei haben wir neue Polstermöbel und zusätzliche Tische aufgestellt.

Wir bauen ja auch nicht um. Wir strukturieren um. Ab Montag, 2. September, werden die Türen geschlossen bleiben. Aber das Team der Stadtbücherei ist dann komplett und rund um die Uhr vor Ort und arbeitet, damit wir am Montag, 30. September, die Türen wieder öffnen können und unseren Kunden die Bücherei zeigen können. Aber es werden dann nicht nur ein paar Regale weniger und ein paar Sessel mehr sein, sondern die Art, wie wir unsere Medien präsentieren, werden wir verändern.

Wir werden unsere Medien künftig in einem etwas anderen Mix zusammenstellen. Wer zum Beispiel Tipps für die Erziehung braucht, geht in die Abteilung „Leben mit Kindern“. Er findet dort aber nicht nur Erziehungsratgeber, sondern auch alles über Kinderkrankheiten oder zum Thema „Kindergeburtstag gestalten“. Wir schauen ganzheitlicher, wer die Zielgruppe ist. Und für den Bedarf an einem Thema wollen wir die Medien an einem Ort zusammenstellen, damit niemand einmal bei den 3500er-Nummern und für das nächste Buch bei 1200 und vielleicht auch noch im 1400er-Bereich suchen muss, weil dort noch etwas stehen könnte.

Wir beobachten immer wieder, dass der Kunde nach der Katalog-Recherche dasteht und einfach nur irritiert von den Zahlen ist. Das war ein System nach dem Bibliotheken viele Jahre organisiert waren, aber mittlerweile orientieren wir uns an anderen Beispielen wie einem großen Kaufhaus, in dem es die Abteilung Damenmoden gibt. Dort finden Kunden Jacken, Hosen und Pullover, aber alles für die Zielgruppe Damen. So ähnlich muss man sich das vorstellen: Es werden Abteilungen gegründet, und in diesen Abteilungen gibt es verschiedene Kategorien, in denen die Nutzer die Dinge finden. Im Romanbereich haben wir uns bereits so organisiert. Wir haben ja fast 8000 Romane im Bestand, und die haben wir schon seit Längerem nach Themen aufgestellt: Es gibt die Krimiregale, es gibt Historisches, es gibt Frauenromane, es gibt Humor und Satire. Und genauso steht es als Standort in der Datenbank.

Wir bereiten uns seit Januar darauf vor. Wir haben mindestens zwei Mal in der Woche Sitzungen, in denen wir alles vordenken und vorbereiten. Wir müssen das Rad aber nicht ganz neu erfinden, denn in anderen Städten und Bundesländern gibt es dieses System schon länger und wir können vieles adaptieren. Im Großen und Ganzen bedeutet die Umstrukturierung, dass wir unsere 66 000 Medien im September in die Hand nehmen.

Das haben wir bereits getan, weil es im September schlicht nicht auch noch leistbar gewesen wäre. Aber wir haben schon vor Jahren damit angefangen zu schauen, was wir hier eigentlich in den Regalen stehen haben und ob das zu den Bedarfen der Delmenhorster passt. Ich als neu Hinzugezogene musste erst einmal gucken: Wer sind denn die Delmenhorster? Dazu kann man Analysen und Statistiken befragen, um herauszufinden, wer in der Stadt lebt und was das für Menschen sind. Gleichzeitig muss man ins Regal gucken, um herauszufinden, welche von den Büchern stark gefragt werden und was vielleicht auch obsolet ist, wofür es keine Nachfrage gibt.

Es schmerzt jeden Bücherliebhaber, so etwas zu hören. Aber es ist nun einmal so. Und eine Bücherei hat nicht unendlich Platz. Wir sind kein Sammelbestand und kein Archiv, das fortlaufend anwächst, sondern wir sind eine öffentliche Bibliothek – dazu gehört auch, dass Dinge uns wieder verlassen. Die Frage ist: Wann tun sie das? Sie tun das, wenn sie kaputt und beschädigt sind, wenn sie ganz, ganz viele Ausleihen hinter sich haben, wenn es eine Neuauflage gibt und eine inhaltliche Aktualisierung notwendig ist oder eben wenn der Bedarf ein anderer ist.

Nein. Deswegen gibt es ein neues Bestandskonzept, das sukzessive über die Jahre umgesetzt wird. Und dieses Konzept erweist sich als sehr erfolgreich, das sehen wir an den Ausleihzahlen. Wir sind so erfolgreich wie noch nie. Darauf bin ich auch sehr stolz, weil es zeigt, dass das Konzept greift. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es in einzelnen Regalen auf einmal sehr luftig wird. Und an anderen Stellen wird es voller.

Vor allem im Bereich der Sachliteratur. Dieser gesamte Bereich leidet seit vielen Jahren sehr unter dem Internet, unter Fachdatenbanken und unter Google und Co. Die Nachfrage nach Sachbüchern hat drastisch nachgelassen. Hinzu kommt: Wir sind keine Universitätsstadt, es gibt keine Hochschule, also ist die Summe der Studenten, die in der Stadt leben, eher klein. Und wenn diese Zielgruppe Literatur benötigt, bedient sie sich im Umland, in Oldenburg oder Bremen in den Universitätsbibliotheken. Das heißt, die stark wissenschaftliche Fachliteratur, egal zu welchem Thema, braucht man in den Grundlagen schon, aber nicht in der Menge, wie sie bei uns in den Regalen vorzufinden war.

Ja. Unsere Kinder- und Jugendbücherei ist schon seit vielen Jahren viel zu klein. Das können wir auch an den Zahlen sehen. Die Ausleihzahlen dort sind exorbitant. Ein Buch in der Kinder- und Jugendbücherei durchläuft im Schnitt fünf Mal so viele Ausleihen wie ein Buch in der Erwachsenenbücherei. Folgerichtig verzeichnen wir bei diesen Büchern einen höheren Verschleiß, ergo müssen wir an der Stelle auch mehr Geld reinstecken. Da, wo weniger Verschleiß ist, stecke ich weniger rein. Das bedeutet nicht, dass wir die Sachliteratur drastisch reduziert haben und es sie nicht mehr geben soll, aber wir haben diesen Bestand stärker an den Bedarfen ausgerichtet. Und deswegen ist es an einzelnen Stellen luftiger geworden.

Ratgeber laufen sehr gut, zum Beispiel im Bereich Psychologie und Lebensgestaltung: „Wie finde ich mein persönliches Glück?“, „Wie führe ich meine Partnerschaft?“, „Wie gehe ich mit Trennungen um?“, „Wie grenze ich mich ab?“ – diese Themen werden stark nachgefragt. Auch stark nachgefragt ist der Bereich Reiseführer. Auch da haben wir massiv etwas verändert: Denn was nützt ein Reiseführer, der zehn Jahre alt ist. Die Hotels, die da drin stehen, gibt es nicht mehr, die Restaurants sowieso nicht. Die Sehenswürdigkeiten stimmen vielleicht noch, die Öffnungszeiten aber nicht mehr. In diesen Bereich müssen wir viel mehr Geld reinstecken und gucken, dass unser Bestand viel aktueller ist.

Koch- und Backbücher sind stark gefragt. Der ganze Hobby-Bereich mit Basteln, Nähen und Handarbeiten. Und es gibt Bereiche, die eine große Aktualität und einen großen Durchlauf haben. Man denke zum Beispiel an Gesetzestexte und die dazugehörige Fachliteratur. Was nützt einem ein Gesetzestext, der mittlerweile vollkommen überholt ist, weil es neue Paragrafen oder eine neue Rechtsprechung gibt? Unsere Kunden wollen nicht wissen, was vor zehn Jahren war, sondern sie wollen wissen, was jetzt ihr Recht ist und was sie tun können. Zudem wollen sie das nicht in einem dicken Nachschlagewerk nachschauen, sondern sie wollen Ratgeber, die schnell und einfach ihre Frage beinhalten und in einem kurzen Absatz darunter die passende Antwort liefern.

Nun, wir leben in einer hybriden Welt, in der das Analoge und das Digitale nebeneinander existieren. Wenn ich mein eigenes Mediennutzungsverhalten anschaue, kann ich nur konstatieren: Ich bin ein Hybridnutzer. Ich würde auch sagen: Die meisten Menschen sind Hybridnutzer. Von daher glaube ich nicht, dass das gedruckte Buch ausstirbt. Zumal insbesondere Kochbücher sehr ästhetisch sind, sie sind so etwas wie Bilderbücher für Erwachsene. Das kann ein E-Book noch nicht abbilden. Und das gibt mir auch kein Youtube-Video. Dort finde ich eher eine Anleitung, um ins Handeln zu kommen. Aber das Durchblättern und dabei denken „Ach, das sieht ja gut aus, da hätte ich auch mal Lust drauf“ – das hat man über Youtube nicht.

Das nehmen wir auch so wahr. Wir haben vor kurzem unsere Kunden zu ihrer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in der Bücherei befragt. 55 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie sich länger als eine halbe Stunde hier aufhalten. Und von diesen 55 Prozent haben 30 Prozent angegeben, dass sie länger als eine Stunde hier sind. Die Aufenthaltsdauer der Besucher hat zugenommen. Das bedeutet in der Konsequenz aber auch, dass dort, wo wir Platz schaffen können, Regale zugunsten von Aufenthaltsorten weichen.

Es geht bei uns viel um Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung, miteinander lernen, sich austauschen, sich gegenseitig helfen. Wir hatten vermehrt festgestellt, dass unsere großen Tische über den Tag verteilt durch die Bücherei wandern. Der Bibliothekar, der ein ordnungsliebender Mensch ist, fühlt sich davon irritiert und fragt sich: Warum ist das so? Und dann haben wir ganz schnell gesehen, dass es daran liegt, dass heutzutage alle mit Laptop oder Tablet kommen – und die Leute benötigen eine Steckdose. Deswegen nehmen sie den Tisch und schieben ihn zu einer Steckdose in der Wand. Aber wir haben uns gedacht, dass wir das besser lösen können. Wir werden einen Lernbereich mit einem großen Konferenztisch schaffen, in dessen Mitte Steckdosen eingelassen sind.

Wir sind einer der wenigen nichtkommerziellen Aufenthaltsorte, das darf man nicht vergessen. Egal, wo ich mich sonst mit Freunden treffe, habe ich eigentlich immer eine Verzehrpflicht oder es kostet Eintritt. Die Bedeutung, dass dies bei uns nicht so ist, darf man nicht unterschätzen. Das zweite große Thema, dem wir uns widmen, ist die digitale Bildung. Ich sehe da große Chancen gerade für die Stadtbücherei Delmenhorst, weil wir unter unserem Dach das Medienpädagogische Zentrum haben. Wir haben dort entsprechendes Equipment mit iPads, Robotic-Sets, et cetera, die an Schulen verliehen werden. Und wir verfügen schon über Know-how durch die Medienberaterin und unsere Mitarbeiterin dort.

Das werden verschiedene Bausteine sein. Eine Bibliothek bildet ihr Profil durch drei Dinge aus: durch den Ort, den sie anbietet, und die Art, wie dieser Ort gestaltet ist; durch den Bestand und durch die Veranstaltungsformate. So muss man es auch bei der digitalen Bildung sehen: Wir verändern uns dafür räumlich, zum Beispiel haben wir einen 3D-Drucker auf unserer Fläche integriert. Es wird in Zukunft ein Tablet im Kinder- und Jugendbuchbereich geben, auf dem wir die besten Bilderbuch-Apps präsentieren. Die Kinder können daran spielen, und die Eltern bekommen Tipps, welche Apps sie nutzen können. Auf einer zweiten Ebene geht es um den Bestand. Wir werden in Zukunft an unsere Kunden auch über E-Book-Reader hinaus Geräte verleihen. Auf der dritten Ebene, der Veranstaltungsarbeit, wird es in Zukunft immer mehr Angebote für alle Altersgruppen geben, in denen es darum geht, selbst im digitalen Bereich kreativ tätig zu werden.

Zur Person

Anika Schmidt (38)

ist seit September 2016 Leiterin der Delmenhorster Stadtbücherei. Zuvor war sie 13 Jahre lang in der Bibliothek in Bremen tätig, wo ihr Schwerpunkt im Kinder- und Jugendbereich sowie der Leseförderung lag.