Natürlich hofft auch Vorsitzender Dirk Wieting, dass das Niederdeutsche Theater Delmenhorst seinen Spielbetrieb rasch wieder aufnehmen kann. Die Verantwortlichen sind jedenfalls auf mehrere Szenarien vorbereitet. (Ingo Möllers)

Dirk Wieting: Das letzte Mal haben wir am 1. März 2020 gespielt, damals unsere Produktion „Keen Utkamen mit‘t Inkamen“. Das war noch die zweite Inszenierung in dieser Spielzeit, und wir konnten auch noch alle Vorstellungen über die Bühne bringen. Aber die Premiere des dritten Stücks „Allens för Mama“, die für den 21. März terminiert war, konnten wir schon nicht mehr aufführen. Dabei waren die Proben schon weit fortgeschritten, wir waren schon fast auf dem Weg ins Kleine Haus, als der Stopp verfügt wurde. Das war besonders auch deshalb schade, weil wir zum ersten Mal mit Nina Arena, einer Profi-Schauspielerin als Regisseurin zusammengearbeitet haben. Das Ensemble war praktisch fertig – und dann kam der Lockdown.

Es ist tatsächlich so: Wir dürfen seit Monaten nicht mit mehr als zwei Personen in unseren Proberaum in Annenheide. Wir stehen Gewehr bei Fuß, aber bis irgendetwas passiert, müssen wir erst einmal die offizielle Genehmigung der Behörden abwarten. Wenn es möglich ist, überlegen wir, ob wir im Sommer eventuell eine Veranstaltung unter freiem Himmel machen. Selbst wenn der Spielbetrieb im Kleinen Haus wieder anläuft, dürften dort ja erst einmal noch die besonderen Einschränkungen gelten, speziell eine begrenzte Zuschauerzahl und eine begrenzte Aufführungsdauer. Und dafür hatten wir auch schon ein Stück ausgesucht, mit dem wir eigentlich im April starten wollten. Das wird allerdings nicht klappen, weil wir im Augenblick nicht mal proben dürfen. Denn dazu müssten sich mindestens zwei Darsteller, der Regisseur und die Souffleuse treffen. Aber vier Leute dürfen ja nicht zusammenkommen. Wir könnten vielleicht auch eine oder zwei Proben online machen, aber dann müssten wir schon in unseren Probenraum wechseln.

Mit „Allens för Mama“ haben wir ja eine fertige Produktion, und wir haben die Stücke, die für die Spielzeit 2020/2021 geplant waren, in der Hinterhand. Denn die konnten wir ja allesamt nicht aufführen. Wenn wir ab Herbst wieder spielen dürfen, werden wir diese Inszenierungen in der Saison 2021/2022 auf die Bühne bringen, also alles um ein Jahr verschieben. Wir müssen aber erst mal gucken, ob auch die Akteure wie geplant zur Verfügung stehen. Und da könnte es passieren, dass wir noch ein Stück austauschen werden. Die Überlegungen sind aber zurzeit noch in einem Stadium, dass man sie noch nicht fest verkünden kann.

Es sind extrem wenige Karten zurückgegeben worden. Unser Publikum wartet darauf, dass wir endlich wieder spielen dürfen. Und was in diesem Zusammenhang wichtig ist: Unsere Abonnenten, die Tickets für die Spielzeit 2019/2020 gebucht haben, haben noch einen gut. Denn die konnten die dritte Inszenierung ja noch gar nicht sehen. Deshalb werden wir auf jeden Fall mit „Allens för Mama“ beginnen – selbst wenn wir erst im Januar wieder starten können und uns nur noch eine weitere Inszenierung bis zum Sommer bleibt. Das gleiche gilt übrigens auch für das Musical „Ein Festival der Liebe“, das wir Ende 2019 mit so großem Erfolg aufgeführt haben, dass wir bereits drei Zusatzvorstellungen angesetzt hatten, die auch schon zum Teil ausverkauft sind. Auch die werden wir nachholen, und eventuell werden wir auch die eine oder andere Aufführung noch nachlegen.

Wir halten ständig Kontakt über Telefon, E-Mail oder Whatsapp, und ich habe noch keinen gehört, der nicht weitermachen will. Ganz im Gegenteil: Die sind alle heiß, wieder loszulegen, ganz egal ob Spieler oder Bühnenmeister.

Wohl eher nicht. Denn wenn alles wieder machbar ist, sind die Termine im Kleinen Haus sehr rar. Da wollen viele rein, und da müssen wir uns mit den anderen Gruppen absprechen.

Die beginnen jetzt wieder online zu proben. Leiterin Martina Brünjes will bis zum Sommer mit den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren ein Schauspiel mit dem Titel „Lögen“ einstudieren. Gleichzeitig erarbeiten die „Jungs un Deerns“ bis einschließlich 18 Jahre ein Stück zum Thema „Begegnungen“ unter der Überschrift: „Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende“. Alle Aktiven hoffen, dass sie dann beide Produktionen aufführen können. In welchem Rahmen, muss man abwarten. Das Jugendtheaterfestival wird jedenfalls auch nicht in seiner gewohnten Form stattfinden, das steht auch schon fest. Aber vielleicht können wir die beiden Produktionen ja gemeinsam mit dem Zwei-Personen-Stück zeigen.

Wir sind uns mit der Konzert- und Theaterdirektion einig, dass es höchst unglücklich wäre, das Kleine Haus zu schließen, wenn der Theaterbetrieb wieder voll läuft. Dann sehe ich wirklich die Gefahr, dass wir unsere Zuschauer verlieren und die Leute woanders ins Theater gehen. Aber wann die Planungen für den Umbau im Theater „Kleines Haus“ umgesetzt werden, müssen Politik und Verwaltung entscheiden, und das ist – so glaube ich – bislang ja noch nicht geschehen.

Eine Ersatzspielstätte wäre absolut erforderlich, denn noch einmal zu pausieren wäre fatal und für uns absolut keine Option.



Das Interview führte Jochen Brünner.

Zur Person

Dirk Wieting (66)

ist seit 1982 Mitglied des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst. Nach vielen Jahren als Pressesprecher wurde er zunächst zum zweiten Vorsitzenden gewählt. 2017 hat er den Vorsitz des Amateurtheaters von Heinrich Caspers übernommen.