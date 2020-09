"Gefühlt fahren die hier 100", sagen Anwohner der Straße Im Welsetal, nachdem die Kreuzung Oldenburger Straße/Westtangente saniert worden ist. Die SPD-Fraktion fordert an dieser Stelle seit vielen Jahren einen Kreisverkehr. (Ingo Möllers)

Die Kreuzung Oldenburger Straße/Westtangente/Im Welsetal bleibt ein verkehrspolitischer Dauerbrenner. Nachdem die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Bereich im Mai saniert hat, beklagen die Anwohner, dass viele Autofahrer die Kreuzung mit überhöhter Geschwindigkeit passieren würden. „Gefühlt brettern die hier mit 100 durch. Besonders schlimm ist es am Wochenende“, meinte Anwohner Claas Stahnke am Mittwoch bei einem Ortstermin mit der SPD-Fraktion im Ganderkeseer Gemeinderat. Die Sozialdemokraten – allen voran Ratsfrau Christel Zießler – fordern seit mehr als 15 Jahren, die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umzubauen.

„Ich habe mich richtig erschrocken, als die Straßenbaubehörde die erlaubte Geschwindigkeit von 50 auf 70 Stundenkilometer erhöht hat“, schilderte Stahnke die Situation. Weiterhin beklagen die Anwohner, dass die Linksabbiegespur insbesondere für Lastwagen viel zu schmal sei. „Wenn dann ein großes Fahrzeug geradeaus will, muss es bis auf die Bushaltestelle ausweichen“, hat Stahnke beobachtet.

Christel Zießler hielt es am Mittwoch einmal mehr für „unverantwortlich, dass die Straßenbaubehörde die Situation ignoriert und nicht präventiv agiert.“ „Wir wollen an dieser Stelle kein zweites Havekost“, betonte auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Marcel Dönike. Und Fraktionschef Ulf Moritz meinte: „Man muss gar nicht viel sagen, sondern sich einfach nur ein paar Minuten hinstellen und gucken, was hier los ist.“

Nach Aussagen der Anwohner ist die Lage zu den Zeiten des Berufsverkehrs am schlimmsten. Kinder und Jugendliche, die aus Kühlingen kommen und die Straße Im Welsetal als morgendlichen Schulweg nutzen würden, müssten teilweise lange warten, bis sie die Oldenburger Straße überqueren könnten. Durch den Ausbau des Gewerbegebiets Westtangente hätte auch der Zulieferverkehr für die Betriebe deutlich zugenommen. „Und über die Grüppenbührener Straße oder die Urneburger Straße dürfen die Laster ja nicht fahren“, gab Zießler zu bedenken.

Kreisel schon mehrfach beschlossen

Dabei war der Kreisverkehr schon mehrfach beschlossene Sache. Nachdem die SPD-Fraktion 2004 erstmals angeregt hatte, besagte Kreuzung in einen Kreisverkehr umzuwandeln, scheiterte die Realisierung zwar zunächst noch an der Finanzierung. 2008 etwa verweigerte der Landkreis jegliche Unterstützung. 2011 forderten die Anwohner des Welsetals den Kreisel, was die politischen Gremien 2012 auch beschlossen. Aber wieder gab es kein Geld vom Kreis. Die politische Zustimmung aus Wildeshausen folgte dann aber beim nächsten Anlauf im Sommer 2014. Allerdings hieß es, dass die Gemeinde die Kosten in Höhe von damals rund 350 000 Euro erst einmal komplett vorfinanzieren müsse. 2015 hatte die Verwaltung bereits Planungskosten in den Haushalt eingestellt, das Projekt im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 wegen anderer Großprojekte aber erst einmal wieder zurückgestellt. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Umbau der Kreuzung bereits 650 000 Euro kosten. Den nächsten Pro-Kreisel-Beschluss gab es im Mai 2018, wobei sich Kreis und Gemeinde die Kosten teilen sollten. Das Vorhaben wurde dann im Rahmen der Haushaltsberatungen aber erneut zurückgestellt, obwohl Probleme mit dem Grunderwerb kurzfristig gelöst werden konnten. Und angesichts der Kosten von inzwischen rund 900 000 Euro kippte die Stimmung Ende 2019 komplett. Und spätestens seit die Kreuzung saniert ist, schien das Thema endgültig vom Tisch.

Als Sofortmaßnahme fordert die SPD-Fraktion daher, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle erst einmal wieder auf Tempo 50 zu begrenzen. Langfristig will sie die Forderung nach einem Kreisverkehr aber aufrechterhalten.