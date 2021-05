Als fünfter Bewerber um den Chefsessel im Huder Rathaus bewirbt sich nun auch Wirtschaftsförderer Roland Arndt. (privat)

Nun sind es Fünf: Mit dem 61-jährigen Roland Arndt wirft überraschend ein weiterer Bewerber aus der Gemeinde Hude seinen Hut in den Ring und möchte Bürgermeister werden. Roland Arndt ist Wirtschaftsförderer in Hude und arbeitet seit 31 Jahren im Rathaus. Die endgültige Entscheidung zur Kandidatur fiel erst vor wenigen Tagen, wie Roland Arndt erklärt.

„Ich hätte mir eine weitere Amtsperiode des jetzigen Bürgermeisters Holger Lebedinzew gewünscht, aber leider hat er nicht mehr die notwendige Unterstützung aus den Reihen der Politik erhalten“, sagt Arndt. Angesichts der zahlreichen bereits angeschobenen beziehungsweise zeitnah geplanten Projekte werde sich die Gemeinde ebenso wie in den vergangenen Jahren auch in Zukunft als eine hochattraktive und lebenswerte Kommune zwischen den Oberzentren Oldenburg und Bremen etablieren. „Von daher wäre aus meiner Sicht eher Kontinuität anstatt Veränderung der geeignete Weg gewesen“, meint Arndt.

Die CDU und SPD haben sich jüngst dazu entschieden, auswärtige Kandidaten zu unterstützen. Während die Christdemokraten auf den 54-jährigen Stephan Tapper aus Rastede setzen, unterstützen die Sozialdemokraten den 52-jährigen Jörg Skatulla aus Sandkrug. Auch die Grünen haben einen eigenen Bewerber. Mit Uwe Schubert haben sie einen Mann auserkoren, der die Verwaltung in Hude vor gut sechs Jahren mit großen Ambitionen in Richtung Brake verlassen hat und nun in neuer Funktion zurückkehren möchte. "Diese Entwicklungen insgesamt haben mich überrascht und nachdenklich gestimmt. Nach vielen Gesprächen und aufmunternden Worten habe ich dann entschieden, ebenfalls zu kandidieren“, erläutert Roland Arndt. Um Unabhängigkeit und Überparteilichkeit zu demonstrieren, sei er aus der FDP ausgetreten, „ohne hierbei jedoch persönlich meine freiheitlichen Werte aufzugeben“, sagt der Bewerber.

Lebensqualität beibehalten

Seine Ziele für Hude seien vielfältig. „Vorrangig würde ich mich gerne für die Beibehaltung der Lebensqualität einsetzen. Hierzu gehören sicherlich auch der Nachhaltigkeitsgedanke und der Klimaschutz, allerdings müssen diese im Einklang mit den Interessen der Wirtschaft und der Akzeptanz der Landwirtschaft stehen. Es geht hier nur miteinander“, erklärt Arndt. Die Weiterentwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen sowie den möglichst zügigen Ausbau von Glasfasernetzen in allen Bereichen hält er für wichtig: „Die digitale Unterversorgung geht zu Lasten unserer Kinder und Jugendlichen sowie vieler gewerblicher und landwirtschaftlicher Betriebe.“

Die vorgesehenen Ausweisungen von Wohnbauflächen werden laut Arndt zumindest mittelfristig einen Teil der großen Nachfrage abdecken. Wichtig sei es auch, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen – für Singles, Ältere und einkommensschwächere Familien. Am Herzen liegt ihm die weitere Entwicklung von Tourismus und Kultur in Hude.

Arndt bringt Erfahrungen aus mehr als 20-jähriger Tätigkeit als Personalratsvorsitzender von gut 180 Kollegen mit. Dabei habe er gelernt, Kompromisse zu vereinbaren. So sehe er auch die Aufgaben eines Bürgermeisters, der zwischen den Interessen moderieren müsse.

Egal, wer die Wahl gewinne, das Rathausteam sei gut aufgestellt und hochmotiviert. „Beste Voraussetzungen für einen neuen Chef“, davon ist Roland Arndt überzeugt.

Zur Person

Der Kandidat

Roland Arndt ist Jahrgang 1960. Er ist in Oldenburg geboren und verheiratet mit Anja Arndt. Seit 2000 wohnt er in Hude (bis 2016 in Vielstedt und seitdem in Lintel). Er hat eine erwachsene Tochter, die mit Partner und Enkelkind ebenfalls in Hude wohnt. Nach dem Abitur hat Arndt zunächst Jura in Münster studiert, wechselte dann zu Wirtschaftswissenschaften in Oldenburg mit Abschluss 1989 als Diplom-Ökonom.

Seit 1990 arbeitet er im Rathaus Hude. Aktuelle Arbeitsbereiche: Kommunalmarketing, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie Breitbandausbau. Er ist Ansprechpartner der Gutsverwaltung bei Angelegenheiten im Klosterbezirk.

Vereinsmitglied ist Arndt bei der Touristik-Palette, beim Gewerbe- und Verkehrsverein und im Kulturverein, bei den Klosterfreunden und den Sportfreunden Wüsting-Altmoorhausen. Hobbys sind Fußball, Badminton, Politik und Familie.