Fachdienstleiter Hendrik Abramowski und Nina Hippel vom Fachdienst Verkehr haben die neue Fahrradstraße in Deichhorst vorgestellt. Natürlich kamen sie selbst mit dem Drahtesel zum Termin. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst will Klimamusterstadt werden. Für dieses Vorhaben ist vor allem ein Thema entscheidend: Mobilität. Weniger Autos und mehr klimafreundliche Verkehrsmittel wie das Fahrrad auf die Straße bringen, lautet die Devise. Ein erster Schritt auf diesem Weg wurde jetzt in Form einer neuen Fahrradstraße unternommen. „Im Rahmen der Umsetzung unseres Verkehrsentwicklungsplans haben wir in Deichhorst unsere neue Fahrradroute A 1 auf die Straße gebracht“, sagt Hendrik Abramowski, Fachdienstleiter für Verkehr. Die fahrradfreundliche Zone erstreckt sich über etwa 800 Meter vom Stubbenweg und der Baumstraße über die Delmodstraße, also in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hauptschule West und der Realschule an der Holbeinstraße. Hier spielen Fahrradfahrer die erste Geige. Aber was heißt das eigentlich?

„Das Besondere an der Fahrradstraße ist, dass das Nebeneinanderfahren in Gruppen ausdrücklich erlaubt ist. Sie geben das Tempo an. Die Autofahrer müssen sich anpassen und dürfen nur überholen, wenn sie genügend Abstand einhalten können. Außerdem darf hier nicht schneller als 30 Stundenkilometer gefahren werden“, erläutert Nina Hippel, die im Fachdienst Verkehr tätig ist und das Projekt maßgeblich mitgestaltet hat. Zu solchen Situationen sollte es zumindest in der Theorie nicht allzu häufig kommen, da die Fahrradstraße möglichst autofreie Zone sein soll und nur für Anlieger frei ist. Für sie gilt weiterhin freie Fahrt, wenn auch unter neuen Bedingungen – und das wird recht unterschiedlich aufgenommen.

„Wir haben bereits Rückmeldungen erhalten, darunter viele Verständnisfragen, aber auch positives Feedback von Anwohnern. Für sie ergibt sich natürlich der Vorteil, dass es zukünftig weniger Verkehrslärm geben wird“, verrät Hippel. Die Fahrschullehrer, die ihre Schüler an der neuen Fahrradzone wenden lassen müssen, sind weniger erfreut. „Wir haben Fahrschulen und die anliegenden Schulen über die Neuerung informiert und Flyer an die Anwohner verteilt, die über die Verkehrsregelungen informieren. Wir hoffen, dass sich die Bevölkerung schnell an die neue Verkehrslage gewöhnt“, sagt Hippel. Verstärkte Verkehrskontrollen seien in nächster Zeit aber dennoch angebracht, findet Abramowski. „Hierbei geht es aber darum, aufzuklären und zu beraten. Es ist ganz klar, dass die Bevölkerung eine Zeit des Eingewöhnens braucht.“

Die Fahrradroute A 1 ist die erste von zehn, die in den nächsten Jahren entstehen sollen. „Unser Ziel ist es, ein komfortables Straßennetz für Fahrradfahrer zu schaffen, das abseits der Hauptverkehrsstraßen liegt und weniger von Kraftfahrzeugen belastet wird“, erläutert Abramowski das Konzept. Die Routenbezeichnung ‚A‘ steht für Alltagsverkehr, eine klare Abgrenzung zu den Freizeitrouten, die in der Regel durchs Grüne führen und weitläufiger angelegt sind. Auf lange Sicht soll so ein zusammenhängendes System aus Fahrradstraßen in der Stadt entstehen. So gliedern sich auch die drei neuen Fahrradstraßen in Deichhorst in einen größeren Routenzusammenhang, der Radfahrer über eine Strecke von etwa 3,5 Kilometern von der Innenstadt bis nach Deichhorst führen soll.

„Delmenhorst ist eine Fahrradstadt, das macht der Binnenverkehr der Stadt deutlich. Trotzdem ist die A 1 die erste wirklich nennenswerte Fahrradstraße“, sagt Abramowski. Das soll sich nun schnell ändern. „Natürlich ist die Förderung des Fahrradfahrens als umweltfreundliches Verkehrsmittel ein wichtiger Beitrag für das Vorhaben, Klimamusterstadt zu werden. Daran arbeiten wir derzeit und hoffen, dass wir uns 2022 als Fahrradfreundliche Kommune zertifizieren lassen können“, betont der Fachdienstleiter. Die nächste fahrradfreundliche Zone, die bereits vom Stadtrat beschlossen ist, ist die A 7. Sie soll im nächsten Jahr in Stickgras entstehen.