So stellen sich die Planer den Kita-Neubau an der Amselstraße vor. Nun hat der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt darüber beraten, wie die Einrichtung mit Parkplätzen versorgt werden könnte. (Thalen Consult)

Auch nach der Sommerpause beschäftigt die Kita an der Amselstraße die politischen Gremien: Nachdem der Rat Ende Juni den 4,8 Millionen teuren Neubau auf den Weg gebracht hat, befasste sich am Mittwoch der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt mit möglichen Verkehrskonzepten. Grundlage bildete eine von der Verwaltung in Auftrag gegebene Verkehrsuntersuchung, deren Ergebnisse Heinz Mazur vom Hannoveraner Planungsbüro „PGT – Umwelt und Verkehr“ vorstellte.

Einleitend stellte der Planer fest, dass das Verkehrskonzept für die Kita nicht vergleichbar sei mit dem für die nahe Grundschule Jägerstraße. Das begründete er damit, dass viele Grundschüler bereits selbstständig zu Fuß oder mit dem Rad den Weg zur Schule finden würden. Kita-Kinder würden indes von den Eltern bis in die Einrichtung gebracht.

Eine Verkehrszählung mit Videokameras habe gezeigt, dass derzeit täglich etwa knapp 80 Fahrzeuge auf der Amselstraße und auf der Straße Vosteens Kamp unterwegs seien. „Also eine sehr ruhige Wohnlage“, erklärte Mazur. Das derzeit sehr geringe Konfliktpotenzial werde durch die Kita mit fünf Gruppen natürlich etwas erhöht, sei aber nicht als problematisch anzusehen. Generell sei die Anbindung zur Kita mit vielen Fuß- und Radwegen als verkehrssicher einzustufen.

Selbst im Worst-Case-Fall, dass 65 Prozent des Verkehrs per Auto erfolgt, wären dies laut Mazur „69 Fahrzeuge pro Richtung, die dem Hol- und Bringverkehr zuzurechnen sind“. Insgesamt also etwa 300 Fahrten pro Tag. In der morgendlichen Spitzenstunde zwischen 8 und 8.30 Uhr rechnet Mazur mit rund 50 Autos, bei Kita-Schluss am Nachmittag mit rund 60. Umgerechnet erfordere dies 14 bis 15 Stellplätze, damit die Wagen kurzzeitig geparkt werden könnten.

Zwei Parkplatz-Varianten

Für die Anordnung der Parkplätze stellte Mazur zwei Varianten zur Diskussion: Variante eins sieht vor, dass eine Hol- und Bringzone nördlich der Kita eingerichtet wird. Die Parkplätze seien mit einer Breite von drei Meter eher groß zu dimensionieren, um auch Buggys und Kinderwagen Platz zu bieten. Generell erfordere diese Variante ein diszipliniertes Ein- und Ausparken. Da der meiste Verkehr aber über die Jägerstraße komme, favorisierte Mazur Variante zwei, die eine weitere Hol- und Bringzone an der Jägerstraße vorsieht – verbunden mit einem etwas längeren Fußweg bis zum Kita-Eingang. „Beide Varianten sind zwar nicht hundertprozentig glücklich, aber beide sind vertretbar“, schloss Mazur die Vorstellung.

SPD-Ratsherr Peter Zwiener berichtete davon, dass er vor der Grundschule Jägerstraße an Regentagen einen „intensiven Pkw-Verkehr“ registriere. Das sei gerade die Einmündung zur Amselstraße, und schon jetzt werde dort häufig „kreuz und quer geparkt“. Weiter befürchtet er, dass Eltern auf dem Gehweg an der Jägerstraße parken würden, um ihre Kinder über den Spielplatz zur Kita zu bringen. Das sei aber zugleich ein intensiv genutzter Schulweg der Grundschulkinder. Mazur stellte dar, den Schulweg um die Parkbuchten herumzuführen und damit zu sichern. Auf Nachfrage von SPD-Ratsfrau Ulrike Janz-Janzen, ob zwischen Eltern- und Mitarbeiter-Parkplätzen differenziert werde, erklärte Mazur, dass separate Personalstellplätze vorgesehen seien.

Grünen-Ratsfrau Karin Rohde regte an, ausschließlich Parkplätze in Längsrichtung zu schaffen, um rückwärtiges Ausparken der Eltern zu vermeiden. Dies hielt Mazur aber für nicht umsetzbar: Längs-Parkplätze seien nicht einzeln anfahrbar. Vor einer Kita müsse man das Auto zum Aussteigen und Warten aber „sauber parken“ können. Denn im Gegensatz zu Grundschulkindern lasse man Krippen- und Kitakinder nicht einfach schnell am Bürgersteig aussteigen. Dirk Vorlauf (CDU) sprach sich für Variante zwei aus: Zum einen könnten die Parkplätze an der Jägerstraße sowohl von Kita- als auch von Grundschuleltern genutzt werden. Und sollte die Akzeptanz nicht so sein wie erwartet, könne man die Parkplätze an der Jägerstraße auch zu Mitarbeiterparkplätzen umfunktionieren, sagte er. Auch Fraktionskollege Wilfried Siems bevorzugte die Variante zwei: Die direkt an der Kita vorgesehenen Stellplätze würden „wildes Parken“ verhindern. Denn erfahrungsgemäß "fahren Eltern bis vor die Tür.“