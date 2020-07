Wie kommt eigentlich die Milch aus der Kuh? Femke Stubbemann (rechts) wird es den Schülern an den Projekttagen demonstrieren – allerdings nicht an einer echten Kuh. Auch Marina Becker-Kückens (links) und Katharina Warmuth können da noch etwas lernen. (Tammo Ernst)

Wenn Femke Stubbemann auf dem Melkschemel sitzt und an einem modellartigen Euter demonstriert, wie man eine Kuh melkt, stehen um die Landwirtin normalerweise rund 20 Schüler, die ihr zusehen. Heute verfolgen nur Marina Becker-Kückens, Geschäftsführerin des Regionalen Umweltbildungszentrums (Ruz) in Hollen, und Katharina Warmuth, pädagogische Mitarbeiterin im Ruz, ihre routinierten Handgriffe. Seit vielen Jahren nimmt das Ruz an dem EU-Projekt „Transparenz schaffen – von der Ladentheke zum Erzeuger“ teil, in dessen Rahmen Schulklassen für einen Tag landwirtschaftliche Betriebe besuchen dürfen. Doch wegen der Corona-Pandemie sind nun viele Schulausflüge auf Bauernhöfe ausgefallen. „Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien wieder loslegen können“, sagt Becker-Kückens.

Drei Höfe arbeiten in Delmenhorst mit dem Ruz zusammen, zudem weitere Höfe in Ganderkesee und Hude. „Es ist schön, dass die Höfe schulnah liegen, sodass die Ausflüge nicht so aufwendig sind“, findet Becker-Kückens. Einer dieser Höfe ist eben derjenige der Familie Stubbemann. Er gehört Femkes Vater Jörg und ihrem Onkel Marc. Sie selbst macht nach ihrer Ausbildung zur Landwirtin nun ihren Meister, um Teilhaberin des Hofes werden zu können. Die 23-Jährige legt ihre ganze Leidenschaft in die Landwirtschaft, das merkt man ihr an. Umso mehr freut sie sich, dass sie – vor Corona – regelmäßig Schüler über das EU-Projekt auf dem Hof begrüßen durfte. Und das kann sie auch weiterhin: „Das Projekt wurde für weitere drei Jahre bewilligt. Dafür bekommen wir 20 000 Euro EU-Gelder pro Jahr plus etwas Geld vom Land Niedersachsen. Das ist eine gute Nachricht“, sagt Becker-Kückens.

Sie freut sich auch deshalb, weil sehr viele Schüler ein gewisses Defizit aufweisen: „Es gibt tatsächlich Kinder, die noch nie eine echte, lebendige Kuh gesehen haben“, erzählt Becker-Kückens, und man hört deutlich ihr Entsetzen darüber. „Deshalb wollen wir das möglichst vielen Kindern ermöglichen. Es ist wichtig, dass man weiß, woher die Lebensmittel kommen, die man im Supermarkt kaufen kann und letztlich auf dem Tisch stehen. Wir möchten das transparent und vor allem für die Kinder erlebbar machen“, erklärt sie das Anliegen des Projektes.

Hauptsächlich kommen Grundschulklassen auf die Höfe. Aber auch Oberschulen machen Termine für die fünften und sechsten oder höhere Jahrgänge aus. Am Curriculum und Alter der Schüler orientieren sich dann auch die Themen, die auf den Höfen bearbeitet werden. „Wir sind auf alles vorbereitet“, sagt Becker-Kückens.

„Wenn zum Beispiel eine Grundschulklasse kommt, fangen wir um 9 Uhr an. Dann sind wir mit dem Melken zwar schon durch, aber das würde gemeinsam mit den Schülern auch nicht funktionieren. Denn wir haben 180 Kühe und brauchen für einen Melkvorgang vier Stunden. Damit beginnen wir um 4.30 Uhr – da will kein Schüler herkommen“, sagt Femke Stubbemann schmunzelnd.

Also wird zunächst mit ein paar Informationen begonnen: Welche Tiere leben überhaupt auf dem Hof? Wie leben sie dort? Welche Lebensmittel kann man von ihnen gewinnen, und was kann man eigentlich alles daraus produzieren? „Nach einer Frühstückspause gehen wir dann über den Hof und lernen erst einmal die Kühe kennen. Einige Kinder haben anfangs Angst vor ihnen, aber kurz darauf liegen manche förmlich vor den Tieren im Futter“, erzählt Stubbemann und ergänzt: „Wir streicheln und füttern die Kühe und gehen dann zu den Kälbern. Anschließend sehen wir uns noch die Biogasanlage und den Melkstand an.“

Daran schließt der Teil von Katharina Warmuth an. Sie teilt die Schulklassen in mehrere Gruppen auf, die an verschiedenen Stationen mehr über die Höfe und ihre Bewohner erfahren. Am Melkeimer lernen die Kinder etwa, wie man eine Kuh per Hand melkt und erkennen dabei meist von selbst, dass das bei 180 Kühen schwierig wird. „Außerdem erfahren sie, wie viel Milch eine Kuh eigentlich am Tag gibt. Fast immer sind sie überrascht, dass es 35 Liter sind. Wie viel das ist, wird ihnen meistens erst bewusst, wenn wir das anhand von 35 Milchtüten zeigen“, erzählt Warmuth. Überrascht sind die Kinder auch, wenn sie lernen, dass eine Kuh gar keine Milch trinkt, sondern Wasser, wie Stubbemann berichtet. Im Sommer trinken sie bis zu 170 Liter – pro Tag.

An den anderen Stationen erfahren die Schüler, was man aus Milch alles herstellen kann. Zudem können sie blind erriechen und erfühlen, was Kühe eigentlich fressen. Aber auch authentisches Hofleben bekommen die Kinder hautnah mit – zum Beispiel, wenn der Futtermischwagen oder ein Trecker vorbeigedonnert kommt. „Wenn die Kinder Glück haben, kommt während ihres Besuchs der Milchwagen und holt die Milch ab“, erzählt Stubbemann. Und wenn die Schüler so richtig großes Glück haben, wird gerade sogar ein Kälbchen geboren.