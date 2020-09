Das neue Familienzentrum in den Räumen der ehemaligen Fröbelschule will die Stadt in Eigenregie betreiben, die freien Wohlfahrtsverbände wurden bei den Planungen nicht einmal um eine Stellungnahme angefragt. (INGO MÖLLERS)

Bei den Trägern der freien Wohlfahrtspflege in Delmenhorst zeigt man sich brüskiert. Gerade haben Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie, der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Jüdische Gemeinde mit ansehen müssen, wie die Trägerschaft für einen städtischen Kindergarten an eine gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz im fernen Stuttgart vergeben wurde, jetzt wurden sie auch noch bei der Planung für ein neues Familienzentrum in den Räumen der ehemaligen Fröbelschule außen vor gelassen. „Der Antrag der Verwaltung wurde weder mit uns abgestimmt, noch eine Stellungnahme zur geplanten Schwerpunktsetzung bei uns eingeholt“, heißt es in einem Brief der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, der unserer Redaktion vorliegt.

Vertrag läuft Ende Februar aus

Die Arbeiterwohlfahrt ist dort aktuell mit einem „niedrigschwelligen Angebot der Flüchtlings- und Integrationsarbeit“ beauftragt. Der Vertrag mit dem Rathaus ist bis Ende Februar kommenden Jahres befristet. In einer Vorlage zur Sitzung des Sozialausschusses an diesem Dienstag heißt es: „Eine nochmalige Verlängerung des Vertrages mit der Arbeiterwohlfahrt ohne ein vorgeschaltetes Vergabeverfahren ist nicht möglich.“ Delmenhorst sei weiterhin von einer hohen Arbeitslosenzahl gezeichnet, viele Menschen wären im Bezug von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch-II. Niedersachsenweit gebe es an der Delme eine sehr hohe Quote der Kindesarmut. Zu den vielen Familien in prekärer Situation käme hinzu, dass es eine überproportional hohe Zahl von Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte gebe. Viele Menschen verfügen über eigene Fluchterfahrungen oder kommen aus EU-Staaten, Bulgarien und Rumänien. Für diese Menschen sei eine Beratungsstelle mit qualifizierten Fachkräften aufzubauen. Der Sozialausschuss soll darüber beraten, die Fröbelschule in einigen Teilen neu zu nutzen: Eine Umgestaltung in ein Familienzentrum wird angestrebt.

Eine Vergabe der Trägerschaft dieses neu zu gründenden Familienzentrums sei ohne ein vorgeschaltetes Vergabeverfahren, in diesem Fall eine EU-weite Ausschreibung, rechtlich nicht möglich. Ein solches Verfahren sei immer mit einem ungewissen Ausgang verbunden. „Jüngste Erfahrungen bei Ausschreibungen haben deutlich gemacht, dass durchaus einem ortsfremden Anbieter der Zuschlag zu erteilen ist“, heißt es in der Vorlage unter Anspielung auf die frühere Vergabe der Kita an die Stuttgarter Gesellschaft. Es wird dem Ausschnuss vorgeschlagen, dass die Stadt in eigener Trägerschaft das Familienzentrum Fröbelschule betreibt. Die Stadt könnte somit auch schneller auf Veränderungen reagieren und Beratungs- und Gruppenangebote den dann erforderlichen Herausforderungen zeitnah anpassen.

Verbände pochen auf Beteiligung

Das Familienzentren sei eine gute Ergänzung zu bestehenden Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, schreiben die freien Wohlfahrtsverbände in einem Brief an Fachgebietsleiter Rudolf Mattern. Darüber hinaus könnten die Familienzentren einen lokalen Anknüpfungspunkt von Familien in der direkten Umgebung bilden. Eine Sozialberatung an einer solchen Stelle zu konzentrieren, stehe diesem Quartiersgedanken allerdings entgegen. „Unsere Erfahrung ist, dass Beratung dort, wo es einen niedrigschwelligen Zugang gibt, viel mehr angenommen wird“, sagt die Arbeitsgemeinschaft. Beratung gebe es in den Nachbarschaftsbüros aber auch in anderen Einrichtungen. Gerade im Bereich der sozialen Beratung komme es auf eine behördenunabhängige Beratung an. „Nur sie wird als unabhängige und neutrale Hilfe wahrgenommen, insbesondere dann, wenn es auch um die Beantragung staatlicher Transferleistungen geht.“ Deshalb könne sie gerade in diesem Bereich nicht direkt durch Mitarbeitende der Stadt Delmenhorst erfolgen. Insbesondere bei neu zugezogenen Migranten sei es wichtig, die demokratischen Prinzipien durch schlüssiges Handeln zu verdeutlichen. Die Verbände geben der Behörde Nachhilfeunterricht, wenn sie erklären, dass dazu auch das Prinzip der Gewaltenteilung gehöre.

Der Mattern gegenüber abgegebenen Stellungnahme fehlt auch nicht der Hinweis auf eine Art Rechtsanspruch, den die Freien nach dem Subsidiaritätsprinzip auf die Ausschreibung der Trägerschaft fürs Familienzentrum hätten. Hilfesuchenden Bürgern sei die Möglichkeit einzuräumen, bei Fragen zur sozialen Sicherung nicht allein auf eine Einrichtung fokussiert zu sein.

Die Wohlfahrtsverbände erklären sich bereit, die Möglichkeiten des Aufbaus eines bedarfsgerechten, flexiblen, qualitativ hochwertigen Beratungsangebots zu liefern, sodass die Stadt Delmenhorst nicht selbst die Trägerschaft dafür übernehmen muss. Die Umsetzung der in der Vorlage der Verwaltung für den Sozialausschuss beschriebenen Konzeptionierung des Familienzentrums „lehnen wir allerdings ab“.