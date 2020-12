Wohnklötze wie hier an der Ecke von Bargloy-Straße und Heinkelstraße wird es in Wildeshausen vorerst nicht mehr geben. (TAMMO ERNST)

Für einen Teilbereich Wildeshausens sind Neubauten größerer Mehrfamilienhäuser bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Seit dem 4. Dezember gilt für den Bebauungsplan „Düngstruper Straße / Bargloyer Straße“ eine Veränderungssperre. Diese hatte der Rat der Stadt Wildeshausen am 25. November beschlossen. Mit der Veränderungssperre soll Zeit gewonnen werden, in der ein Steuerungskonzept für eine verträgliche Innenentwicklung erarbeitet werden soll. Denn in den vergangenen Jahren waren immer wieder in gewachsenen Wohngebieten mit klassischer Ein- oder Zweifamilienhausbebauung große Mehrfamilienhäuser mit Staffelgeschossen entstanden. Zum Unmut der Anwohner.

Deshalb hatte sich auch die „Bürgerinitiative gegen Zweigeschossigkeit in Wohnsiedlungen“ gegründet. In einer Eingabe an die Stadt Wildeshausen hatten die Anwohner gefordert, den Bebauungsplan im Bereich zwischen Bürgermeister-Müller-Bargloy-Straße und Bürgermeister-Petermann-Straße dahingehend zu ändern, dass in Zukunft nur eine eingeschossige Bauweise vorzusehen ist. So wie dies vor dem aktuell gültigen Bebauungsplan zulässig war.

Die Politik der Kreisstadt folgte dieser Anregung mit der Veränderungssperre. Zur Zufriedenheit der Bürgerinitiative. „Wir bedanken uns bei Rat und Verwaltung, dass sie unseren Anregungen gefolgt sind“, sagte Hans Rüger, Sprecher der Bürgerinitiative, auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER. Auch zeigte er Verständnis dafür, dass es konstruktive Gespräche von Verwaltung und Politik mit einem Investor gegeben hatte. Dieser plante am Haferweg, einer Verbindungsstraße zwischen Bürgermeister-Müller-Bargloy-Straße und Bürgermeister-Petermann-Straße, ein weiteres Mehrfamilienhaus mit einem Staffelgeschoss. Durch die Veränderungssperre ist dieses Bauvorhaben nun zunächst gestoppt.

Irritation bei Anliegern

Diese geführten Gespräche der Verwaltung mit dem Investor hatten allerdings bei einigen Anliegern Irritationen hervorgerufen. Sie befürchteten, dass das Bauvorhaben noch vor Rechtskraft der Veränderungssperre durchgewunken werden sollte. Vor allem die Tatsache, dass an dem Gespräch sowohl Hans Ufferfilge, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, als auch Stadtplaner Dominik Kreuzhermes und Hartmut Frerichs als Vorsitzender des Ausschusses für Stadtplanung, Bau und Umwelt teilnahmen, befeuerte diese Befürchtung.

Bürgermeister Jens Kuraschinski und Hans Ufferfilge machten auf Nachfrage unserer Zeitung jedoch deutlich, dass der Beschluss des Rats eins zu eins umgesetzt wird. „Das Einvernehmen zum Bauantrag hat die Verwaltung mit Hinweis auf die Veränderungssperre gegenüber dem Landkreis Oldenburg nicht erteilt. Gleichzeitig wurde das Baugesuch zurückgestellt, damit eben nicht bis zum Inkrafttreten der Veränderungssperre noch kurzfristig über den Bauantrag entschieden wird“, beantwortete Ufferfilge eine entsprechende Anfrage. Frerichs habe nochmals den Standpunkt der Politik deutlich gemacht, ergänzte Kuraschinski.

Das Informationsgespräch mit dem Investor hielt Ufferfilge für legitim: „Es ist nachvollziehbar, dass ein Investor gerade nach der aufgekommenen Diskussion um ein Dichtemodell und nach der Ratsentscheidung über den Erlass einer Veränderungssperre das Gespräch mit der Bauverwaltung sucht.“ In dem Gespräch seien dem Investor das jetzt existierende Spannungsverhältnis zwischen Bauantrag, vorhandener Bebauung und der Veränderungssperre mit den daraus entstehenden Konsequenzen für das Bauantragsverfahren verdeutlicht worden.

Steuerungskonzept in Arbeit

Die Veränderungssperre für den Bebauungsplan „Düngstruper Straße / Bargloyer Straße“ wird aber nur der erste Schritt sein, um die Bebauung in den gewachsenen Wohngebieten zu regeln. Weitere Veränderungssperren für andere Bebauungsplanbereiche könnten folgen. Maßgabe wird dabei auch das Steuerungskonzept für eine verträgliche Innenentwicklung sein, das jetzt erarbeitet wird.

Ziel dieses Konzepts ist es, die gewachsenen, kleinteiligen Siedlungsstrukturen zu schützen und gleichzeitig eine maßvolle Verdichtung in diesem einheitlich geprägten Umfeld zu ermöglichen. Denn die Kreisstadt benötigt in den kommenden Jahren weiteren Wohnraum. Jens Kuraschinski sprach im zuständigen Fachausschuss von bis zu 500 neuen Wohnungen, die geschaffen werden müssten.