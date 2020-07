Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 0 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, an vier an der Glaner Straße auf einem Firmengelände abgestellten Wohnmobilen zu schaffen gemacht. Nach Polizeiangaben bauten die Täter aus zwei Fahrzeugen die Heizung fachgerecht aus. Aus den beiden anderen Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 10 in Verbindung zu setzen.