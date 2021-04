Der geplante Verkauf von 19 der 38 Wohnungen im Sonnenwinkel in Ganderkesee hat bei den Mietern große Verunsicherung ausgelöst. Die Immobiliengesellschaft beschwichtigt, Teile der Politik fordern, die Gemeinde möge die Anlage zurückkaufen. (INGO MöLLERS)

Im Sonnenwinkel, in bester Filetlage im Ganderkeseer Kernort, gibt es etwas, das in der Gemeinde großen Seltenheitswert besitzt: kleine Wohnungen zu moderaten Mietpreisen. Eigentümer der Anlage mit 38 Wohneinheiten, die auf Reihenhäuser und Doppelhaushälften verteilt sind, ist die Immobiliengesellschaft Wohnen im Alter Ganderkesee. Und weil sowohl die Bewohner als auch die Politik daran interessiert sind, dass der Gemeinde diese Wohnoase erhalten bleibt, sorgt die jüngste Ankündigung der Gesellschaft, die Hälfte der Wohnungen verkaufen zu wollen, jetzt auch für größeren Wirbel.

Die UWG-Fraktion im Ganderkeseer Gemeinderat mit Carsten Jesußek als Fraktionschef bat nun gemeinsam mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Frank Lenk zum Ortstermin in den Sonnenwinkel, um sich sowohl mit den Bewohnern, aber auch mit der Immobiliengesellschaft auszutauschen. Deren Vertreterin Sandra Ahlhorn versuchte erst einmal, die Gemüter zu beruhigen. Die bevorstehenden Verkäufe würden nicht einfach nach dem Prinzip „Melden − kaufen − einziehen“ ablaufen, das habe sie Interessenten auch unmissverständlich mit auf den Weg gegeben. So will die Immobiliengesellschaft in den Kaufverträgen eine Bindefrist bis Ende 2029 festschreiben. Bis dahin wären also etwa Eigenbedarfskündigungen ausgeschlossen.

„Wir fühlen uns in der Verantwortung gegenüber den Mietern und sind deshalb bestrebt, den Charakter der Anlage zu erhalten“, betonte Ahlhorn. Aus diesem Grund habe man die zum Verkauf stehenden Einheiten auch so ausgesucht, dass die Immobiliengesellschaft in den neu zu bildenden Eigentümergemeinschaften immer einen Einfluss behalte. „Wir wollen verhindern, dass hier jetzt Spekulanten auf den Plan treten. Niemand muss sich Sorgen machen, dass er jetzt aus seiner Wohnung geklagt wird“, versicherte Ahlhorn.

Zwar wollte sie für die Zukunft Mieterhöhungen nicht kategorisch ausschließen, diese würden aber auf jeden Fall moderat ausfallen. „Wir wissen, dass wir im Sonnenwinkel keine Mieten von 10,50 Euro pro Quadratmeter aufrufen können“, erklärte Ahlhorn. Gegenwärtig würden sich die Kaltmieten durchschnittlich um 6,60 Euro pro Quadratmeter bewegen.

Bewohner verunsichert

Dennoch hat die Verkaufsabsicht der Gesellschaft auch bei nicht direkt betroffenen Mietern für große Verunsicherung gesorgt. „Warum muss ich erst aus der Zeitung erfahren, dass die Wohnungen verkauft werden sollen?“, erboste sich eine Bewohnerin. Dies habe laut Sandra Ahlhorn damit zu tun, dass die Gesellschaft nur diejenigen Mieter angeschrieben habe, deren Wohnungen auch tatsächlich verkauft werden sollen. Die andere Hälfte aber nicht. Eine andere Bewohnerin sagte, sie fühle sich wie vor den Kopf geschlagen. „Und was ist, wenn die Bindefrist abgelaufen ist?“, wollte eine Bewohnerin wissen. Genauso wie die UWG-Fraktion hält auch sie diesen Zeitraum für zu kurz.

Sandra Ahlhorn berichtete von einer lebhaften Nachfrage nach den Wohnungen. So gebe es eine Menge Interessenten, die aber ausschließlich aus dem Einzugsgebiet Ganderkesee kommen würden, weil sie die Anlage kennen oder persönliche Kontakte haben. Auch einige Mieter seien am Kauf interessiert. Die Immobiliengesellschaft hatte die Häuser mit Wohneinheiten von 35, 46 und 56 Quadratmetern, die in den 1960er-Jahren gebaut worden waren, im Jahr 2004 von der Gemeinde übernommen. Zur Zeit gebe es noch fünf Mieter, die schon damals im Sonnenwinkel gewohnt hätten, schilderte Ahlhorn die Situation. „Die Gemeinde hat die Anlage damals verramscht“, kritisierte eine Bewohnerin.

Jesußek und Lenk forderten die Immobiliengesellschaft beim Ortstermin auf, der Gemeinde Ganderkesee ein Angebot zu unterbreiten, damit die Verwaltung die Wohnanlage zurückkaufen könne. Nur dies würde letztlich garantieren, dass die Mieten im Sonnenwinkel auch dauerhaft stabil bleiben würden. Einen entsprechenden Antrag hat Jesußek noch am Dienstag an die Bürgermeisterin geschickt.

Ein ähnlich lautender Antrag liegt auch von der SPD-Fraktion vor. CDU, Freie Wähler und FDP verhalten sich bei diesem Thema dagegen zurzeit noch abwartend. Enttäuscht zeigten sich Jesußek und Lenk darüber, dass die anderen im Rat vertretenen Fraktionen nicht an dem Termin teilgenommen hätten. Sie seien eingeladen gewesen.