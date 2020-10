Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bremer Straße in Delmenhorst ist am Sonnabendnachmittag eine 44-jährige Frau verletzt worden. (Nonstop News)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bremer Straße ist am Sonnabendnachmittag eine 44-jährige Bewohnerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Uhr brach das Feuer gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache aus. Die meisten der anwesenden Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten, die 44-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung musste allerdings mit einem Rettungswagen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch wenn die Feuerwehr Delmenhorst die Flammen schnell löschte und ein Ausbreiten des Feuers verhindern konnte, ist die vom Brand betroffene Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 100 000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie die freiwillige Feuerwehr Delmenhorst-Stadt waren mit rund 30 Kameraden im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.