Nach dem großen Abriss der Wolleparkblöcke eins bis fünf mitsamt dazugehörigem Parkhaus im vergangenen Jahr will die Stadt nun in konkretere Planungen für eine Neugestaltung des Gebietes einsteigen. Einen ersten Entwurf hat die Verwaltung nun im aktualisierten Rahmenplan für das Sanierungsgebiet "Südlicher Wollepark" aufgezeigt. Neben ansprechender, neuer Wohnbebauung und einer zusätzlichen Kita soll vor allem auch der eigentliche Park mehr zur Innenstadt hin geöffnet werden. Mit dem Thema befasst sich am kommenden Donnerstag, 3. Mai, der Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr (17 Uhr, Ratshaus).

Eine einschneidende Veränderung wäre dabei vor allem der Zugang zur Straße "Am Wollepark". Diese soll künftig nämlich nur noch über die Stedinger Straße erreichbar sein, wohingegen der Zugang über die Nordwollestraße geschlossen werden soll zugunsten einer neuen Grünanlage, die mit Fußwegen den ansprechenden Auftakt zum eigentlichen Wollepark bilden soll. Die große Fläche, auf der vorher die Blöcke eins bis fünf standen, soll in zwei Teilen beplant werden. Im nördlichen Bereich soll gegenüber des neuen Spielplatzes ein Gebäude für Gemeinbedarfseinrichtungen entstehen. Während im Erdgeschoss die neue Kindertagesstätte zieht, soll im ersten Obergeschoss Raum für weitere Nutzungen des Gemeinbedarfs zur Verfügung stehen. Abgerundet werden soll das Ganze durch einen großzügig angelegten Außenbereich, der "durch den Gebäudekörper von Lärm und Unruhe der Stedinger Straße" und durch einen Grünstreifen von der Straße Am Wollepark abgeschirmt wird, wie es in der Vorlage heißt. Die Straße Am Wollepark selbst soll aufgewertet und stärker begrünt werden, um eine "grüne Achse" über den Spielplatz bis hin zum neu gestalteten Parkzugang beim Wollepark sechs zu bilden.

Achse soll Namen "Wolle-Boulevard" bekommen

Auf Höhe der Bushaltestelle an der Stedinger Straße trennt dann ein Rad- und Fußweg den Nord- und Südbereich voneinander und schafft somit eine Verbindung ins Quartier. Die Achse soll den Namen "Wolle-Boulevard" tragen und so zu einer Verbesserung der Außen- und Selbstwahrnehmung des Viertels beitragen. Er soll breit angelegt und hochwertig gestaltet werden, außerdem sollen Gebäudeeingänge zu ihm hin ausgerichtet werden und so gemeinsam mit der Bushaltestelle für Belebung sorgen.

Im südlichen Teil, dem Eckstück von Stedinger Straße/Nordwollestraße, soll eine Mischnutzung aus Wohnen, Dienstleistungen und "nicht störendem Gewerbe" entstehen. Der c-förmige Gebäudekomplex könnte dabei vorwiegend in dem zur Stedinger Straße und zum Boulevard hin ausgerichteten Bereich mit Dienstleistung und Gewerbe aufwarten. Das lange Stück zur Nordwollestraße hin wird dagegen nur für Wohnraum verwendet und grenzt an die neue Grünanlage. Unter dem Gebäude ist außerdem ein Garagengeschoss geplant, um die notwendigen Stellplätze für die Wohnungen darüber vorzuhalten. Damit das Ganze nicht zu blockig wird und auch ansprechend aussieht, sollen sich beide Gebäudekomplexe aus einzelnen, versetzten Quadern in unterschiedlichen Höhen zusammensetzen.

Neben der Freifläche bezieht die Verwaltung bei ihren Planungen aber auch die anderen Wohnblöcke mit ein. Für die Gebäude 13 und 14 hat die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausgeübt und will voraussichtlich noch in diesem Jahr nach gerichtlicher Klärung der Entschädigungssumme mit der "Entmietung der Gebäude über einen Sozialplan", wie es heißt, beginnen. Anschließend sollen die Komplexe abgerissen werden, an ihrem Standort ist der neue Zugang zum Park geplant. Außerdem will die Stadt nach wie vor die beiden Blöcke elf und zwölf abreißen lassen, die nach dem Wasser- und Gasstopp seit November 2017 nicht mehr bewohnbar sind und seitdem leerstehen. "Die Eigentümergemeinschaft aus rund 50 Einzeleigentümern scheint nicht in der Lage, diese Mängel zu beheben, sondern gibt die Gebäude dem weiteren Verfall preis", schreibt die Verwaltung dazu. An ihrer Stelle würde die Stadt gerne drei neue Einzelhäuser errichten, die über mehrere Wohneinheiten verfügen, aber deutlich weniger hoch sind als der bisherige Komplex.

Bestehen bleiben sollen dagegen die Wohnhäuser sieben bis neun, deren Fassade energetisch saniert und optisch verbessert wurde, sowie das Gebäude 10, das sich mittlerweile stabilisiert hat und "eine funktionierende Nachbarschaft und eine unproblematische Mieterstruktur" aufweist, weil sich der Eigentümer entsprechend darum kümmere. Das ursprünglich avisierte Sanierungsziel, nämlich ebenfalls der Abbruch, soll deswegen für Haus zehn nicht mehr weiter verfolgt werden.