16 Auszubildende der Schule für Pflegeberufe am Josef-Hospital erhielten am Freitag ihre Zeugnisse. (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. „Sehr erfreulich ist, dass alle Auszubildende eine Stelle haben, und viele erst mal in den Ausbildungskrankenhäuser bleiben“, sagte Rüdiger Lange. Der Schulleiter der Schule für Pflegeberufe am Josef-Hospital Delmenhorst konnte am Freitag die 16 Absolventen und jeweils einen Freund oder Angehörigen zur Examensfeier im Blauen Salon am Josef-Hospital Delmenhorst begrüßen. „Sie haben während ihrer Ausbildung zwei Insolvenzen am Krankenhaus überstanden und nun trifft uns Corona“, sagte Lange. Zur feierlichen Zeugnisübergabe konnte nur in sehr beschränktem Umfang eingeladen werden. Für Lange war das Zeremoniell ohne eine Umarmung oder einen Händedruck nicht komplett. Emotionen waren nur auf Abstand gestattet. Geschenke an die ehemaligen Schüler hatte das Kollegium der Ausbilder in Tüten verpackt; sie wurden kontaktlos überreicht.

Aber Hauptsache war, dass alle 14 Schülerinnen und zwei Schüler die Prüfungen bestanden haben, „das ist nicht jedes Jahr selbstverständlich“, sagte Ute Escher, Lehrkraft an der Schule für Pflegeberufe. Die staatlichen Prüfungen bestehen aus sieben Einzelprüfungen, die alle bestanden werden müssen. Absolviert wird das Examen in praktischer, schriftlicher und mündlicher Prüfungsform. Die mündlichen Prüfungen, das sind die letzten der drei Prüfungsteile, fanden erst am Tag der Zeugnisübergabe statt.

Pfleger verdienen mehr als Applaus

Dieser Jahrgang habe noch die Ausbildung zu Krankenpflegern absolvieren können. Künftig würde man nach dem neuen Pflegeberufegesetz Generalisten für die Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege ausbilden. Während der Corona-Krise stieg die öffentliche Aufmerksamkeit für die Menschen in der Pflege. Es wurde von den Balkonen herunter applaudiert, für Lehrkraft Ute Escher gehört es aber auch dazu, die Arbeitsbedingungen für die „Helden des Alltags“ zu verbessern. In den Krankenhäusern würde viel mehr Personal erforderlich sein, „und natürlich spielt die Bezahlung auch eine Rolle“, den Beruf attraktiver zu machen, sagt Escher.

Die jetzt verabschiedeten Auszubildenden, zwölf kommen vom Josef-Hospital Delmenhorst und vier von der Helios-Klinik Wesermarsch in Nordenham, können nun in einer bekannten Umgebung Berufserfahrung sammeln und die große Verantwortung, die dieser Beruf mit sich bringt, stufenweise übernehmen. In den Ausbildungskrankenhäusern werden die „frisch examinierten“ Gesundheits- und Krankenpflegekräfte schon sehnlichst erwartet. Sie besetzen dort schon ab 1. Oktober die zurzeit freien Stellen. Gemeinsam mit den Pflegekräften auf den Stationen, die sie praktisch ausgebildet haben, können sie nun die Patientenversorgung gewährleisten.

In Delmenhorst werden in drei Jahrgangskursen etwa 60 Auszubildende für das Josef-Hospital Delmenhorst und für das Altenpflegeheim im Wichernstift ausgebildet. Grundlage bildet das Pflegeberufereformgesetz von 2020. Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann erstreckt sich inklusive der sechsmonatigen Probezeit über drei Jahre. Der Abschluss besteht aus einer staatlichen Prüfung, die einen praktischen, einen schriftlichen und einen mündlichen Teil beinhaltet. Zu Ausbildungsbeginn müssen Bewerber mindestens 18 Jahre alt sein und einen mittleren Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen.