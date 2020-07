Das Könecke-Werk in Delmenhorst. (Ingo Möllers)

Alle Testergebnisse sind negativ, bei der Firma Könecke gibt es, Stand Freitagmittag, keinen Mitarbeiter, der an Covid-19 erkrankt ist. Das teilte die Delmenhorster Stadtverwaltung mit. Seit Dienstag waren alle Mitarbeiter der Delmenhorster Werks „mit Hochdruck“, wie die Verwaltung schreibt, auf Corona untersucht worden. Oberbürgermeister Axel Jahnz stellte erleichtert fest: „Keine infizierten Personen bei der Firma Könecke in Delmenhorst – ich bin sehr froh, dass wir die Testung aller Mitarbeiter initiieren konnten. Das Ergebnis gibt Gewissheit und stärkt und bestätigt das besonnene Handeln aller Beteiligten zum Schutz unserer Bevölkerung.“

Mehr zum Thema Fünf von 43 Kindern infiziert Kinder von Schlachthof-Arbeitern positiv auf Corona getestet Die Tests von Kindern der mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter eines Wildeshauser ... mehr »

Die Verwaltungsspitze hatte nach den Infektionsausbrüchen in mehreren Großschlachtereien, zuletzt auch beim Puten-Schlachter Geestland in Wildeshausen, Kontakt zur Firma Könecke aufgenommen. Dort herrschen in Teilen der fleischverarbeitenden Produktion vergleichbare Temperaturbedingungen wie in den Betrieben, in denen Corona-Fälle nachgewiesen wurden. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass unter anderem die niedrigen Temperaturen im Produktionsprozess das Infektionsrisiko für die Mitarbeiter erhöhen. Gemeinsam hatten sich die Stadt und Könecke deshalb entschieden, vorsorglich die gesamte Belegschaft der Fleischwarenfabrik zu testen.