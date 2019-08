Die mit einem Radlader eingerissene hölzerne Wand am Eingang zum provisorischen Bankgebäude in Schierbrok wurde von Handwerkern wiederhergestellt. Der Geldschrank wurde ungeöffnet wieder gefunden. (Helga Berger)

Der 800 Kilogramm schwere Geldautomat, der Ende August bei dem spektakulären Einbruch in die Raiffeisenbank Schierbrok mithilfe eines Radlader gestohlen worden war, ist jetzt ungeöffnet am Rande eines Wirtschaftsweges in Lemwerder-Krögerdorfermoor gefunden worden. Landwirte hatten ihn entdeckt. Laut Kriminalpolizei waren alle noch so aufwendigen Bemühungen des Täters, den schweren Geldschrank zu knacken, gescheitert. Selbst der nach dem Fund von der Herstellerfirma entsandte Mechaniker habe größte Mühe gehabt, den Automaten, der über die größtmögliche Sicherheitsstufe verfügt, zu öffnen. In dem Geldautomaten befanden sich noch 12 840 Mark, die der Bank zurückgegeben wurden. Laut Kripo war der Geldschrank mit einem Trecker abtransportiert worden, der zuvor im Raum Hiddigwardermoor gestohlen worden war. Von dem Einbrecher, der einen Schaden von rund 300 000 Mark angerichtet hat, fehlt nach wie vor jede Spur. Zu seiner Ergreifung ist von der Versicherung der Raiffeisenbank eine Belohnung von 5000 Mark ausgelobt worden. (7. September 1994)



Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Delmenhorst hat im Pestalozzi-Schulzentrum ihren Betrieb aufgenommen. Der erste Gesamtschultag begann um 15 Uhr in einem kleinen festlichen Rahmen. Für die Eltern gab es Kaffee und Kuchen, derweil die Kinder ihre Klassenräume aufsuchten. Am Tag zuvor hatte Oberbürgermeister Jürgen Thölke bereits dem ersten Leiter der IGS, Wolfgang Hunneshagen, den obligatorischen symbolischen Schlüssel überreicht. Die eigentliche Einweihungsfeier soll erst in ein paar Wochen folgen. Die neu eingerichtete Integrierte Gesamtschule entlaste die übrigen Schulen der Stadt, betonte der Oberbürgermeister bei der Schlüsselübergabe. Die IGS diene somit dem gesamten Delmenhorster Schulwesen. Auch Schulaufsichtsamtsdirektor Manfred Hemken wertete die IGS als eine Bereicherung der Schullandschaft und stellte klar, dass kein Lehrer gegen seinen Willen an die Integrierte Gesamtschule versetzt werde und nur diejenigen Eltern ihre Kinder in die IGS einzuschulen brauchten, die dies ausdrücklich wünschten. Die Gesamtschule ist ausgebucht. Der erste Schülerjahrgang umfasst 106 Mädchen und Jungen. Sie werden auf vier Klassen verteilt. Der IGS stehen neun hauptamtliche Lehrkräfte zur Verfügung, fünf Männer und vier Frauen. Hinzu kommt noch ein Sonderschullehrer für die besondere Betreuung einer Integrationsklasse mit drei lernbehinderten Kindern. Die Mensa bietet vorerst 60 Plätze, und das Essen kommt vom Roten Kreuz. In der ersten Woche endet der Unterricht nach dem Mittagessen, in der zweiten werden die Kinder langsam an den ungewohnten Ganztagsbetrieb herangeführt. Montags, mittwochs und donnerstags ist um 16 Uhr Schulschluss, dienstags um 15.20 Uhr und freitags nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr. Und dann ist auch wirklich Schluss: Hausaufgaben gibt es an der IGS nicht. (31. August / 1. September 1994)



Die Stadt Delmenhorst konnte sich mit der Telekom auf einen Kompromiss einigen. Statt der ursprünglich 16 als unrentabel geltenden öffentlichen Telefonzellen in der Stadt sollen jetzt lediglich sieben abgebaut werden. Sechs bleiben auf jeden Fall erhalten, und in drei weiteren Fällen wird eine Verlegung des Standortes erwogen. In Delmenhorst gibt es insgesamt 128 öffentliche Telefonzellen. Wichtig sei gewesen, so Oberstadtdirektor Norbert Boese, weite Wege zu öffentlichen Telefonen zu vermeiden. (2. September 1994)



Schulung, Selbstkontrolle und Selbsthilfe waren die drei thematischen Schwerpunkte beim ersten Delmenhorster Diabetiker-Tag im evangelischen Gemeindezentrum an der Lutherstraße. Die Veranstaltung war von Achim Schnieder, praktischer Arzt in Delmenhorst und erster Vorsitzender der Diabetes-Schulungsgruppe Delmenhorst, in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Niedersachsen des Deutschen Diabetiker-Bundes organisiert worden. An der Tagung nahmen auch die „Insuliner Delmenhorst“, eine Selbsthilfegruppe für insulinpflichtige Diabetiker, mit einem Informationsstand teil. Der Tag war ein voller Erfolg: Die Veranstaltung stieß von Beginn an auf großes Interesse der Betroffenen. (5. September 1994)



Die Bauerschaft Nordenholzermoor in der Gemeinde Hude feierte am Wochenende ihr 200-jähriges Bestehen. Sie ist trotz dieses hohen Alters aber beileibe nicht die älteste, sondern eher eine der jüngsten der 24 Bauerschaften in der Klostergemeinde. Die ehemalige Moorkolonie Nordenholzermoor hat keinen Dorfmittelpunkt, verfügt weder über Dorfplatz, Schule oder Gastwirtschaft und ist dennoch für die Bewohner „ihr Dorf“. Wegen der besseren örtlichen Gegebenheiten wurde das Jubiläum im benachbarten Langenberg in Form eines großen Dorffestes gefeiert. Es gab einen Festgottesdienst im Freien, viel Musik, einen Bauernmarkt, auf dem es sogar Hühner zu kaufen gab, und Kutschfahrten durch Nordenholzermoor, außerdem wurde demonstriert, wie im 19. Jahrhundert Häuser gebaut wurden, ein Schmied zeigte sein Handwerk und die „Frünn van de ole Landmaschin“ waren mit alten bäuerlichen Geräten dabei. Auf dem Dorffest war auch die informative Chronik „Nordenholzermoor. Geschichte eines Moordorfes“ erhältlich. Die 80-seitige Broschüre ist von Dörte Janzen verfasst worden, die in Nordenholzermoor aufgewachsen ist und heute in Essen lebt. (5. September 1994)



