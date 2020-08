Die Zahl er Insolvenzen in Delmenhorst ist im ersten Halbjahr 2020 deutlich gestiegen und könnte sich bald noch erhöhen. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in der Stadt Delmenhorst hat sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdreifacht. 23 Unternehmen meldeten von Januar bis Ende Juni ihre Zahlungsunfähigkeit an, damit wurden 15 Unternehmen mehr gezählt als im ersten Halbjahr 2019, damals waren acht Firmeninsolvenzen registriert worden. Nach Angaben der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) belegt die kreisfreie Stadt damit einen traurigen Spitzenplatz im gesamten Oldenburger Land.

Delmenhorst nimmt Spitzenplatz ein

Insgesamt ist ein Anstieg der Firmeninsovenzen um durchschnittlich 18 Prozent zu verzeichnen. Regional betrachtet gibt es deutliche Unterschiede in der Insolvenzentwicklung. Einen deutlichen Anstieg meldeten neben Delmenhorst auch die Landkreise Friesland, Oldenburg und Vechta mit jeweils acht Fällen mehr als im ersten Halbjahr 2019. Kräftig gefallen ist dagegen die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Landkreis Cloppenburg (von zwölf auf vier). Die IHK hat gerade Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen ausgewertet. Bei der Kammer wird angenommen, dass die tatsächliche Anzahl zahlungsunfähiger Unternehmen noch höher sein dürfte.

Gastgewerbe besonders betroffen

„Der Anstieg der Unternehmensinsolvenzen zeigt die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die regionale Wirtschaft“, sagt Björn Schaeper, IHK-Geschäftsführer für Wirtschaftspolitik. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, unter anderem die Schließung vieler Geschäfte, hätte bei den Unternehmen tiefe Spuren hinterlassen.

Das Verkehrs- sowie Gastgewerbe war vom Anstieg zahlungsunfähiger Unternehmen besonders betroffen. Die Insolvenzen stiegen von jeweils neun Fällen auf 21 beziehungsweise 19 Fälle. Im Dienstleistungsbereich gab es 48 zahlungsunfähige Unternehmen (Vorjahreszeitraum 53), im Baugewerbe 28 (23), im Handel 17 (16) und in der Industrie blieb die Zahl mit acht Fällen konstant.

Über 980 Arbeitsplätze sind im Kammerbezirk von den Unternehmensinsolvenzen betroffen. Der voraussichtliche Forderungsausfall beträgt 191 Millionen Euro. „Dabei zeigt dieser Anstieg noch nicht einmal das volle Ausmaß des Insolvenzgeschehens“, erklärt Schaeper. Um den in Bedrängnis geratenen Unternehmen Luft zu verschaffen, hat der Gesetzgeber die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Danach ist der Weg zum Insolvenzgericht unvermeidbar, wenn das Unternehmen überschuldet oder zahlungsunfähig ist – es sei denn, die Aussetzungsfrist wird noch einmal verlängert. „Die tatsächliche Zahl der Unternehmensinsolvenzen wird sich erst im Herbst zeigen und dürfte deutlich zunehmen“, befürchtet der IHK-Geschäftsführer.

EU-Richtlinie zeigt Ausweg auf

Der IHK-Organisation zufolge könnten jedoch viele Unternehmensinsolvenzen bei rechtzeitigen Sanierungsmaßnahmen verhindert werden. Eine wichtige Hilfestellung hierfür bietet die EU-Restrukturierungsrichtlinie, die aber ihren Weg noch nicht in das deutsche Recht gefunden hat. Ihr Kernelement ist ein gesetzlich angeordnetes Stillhalteabkommen der Gläubiger. Während dieses Moratoriums werden Maßnahmen zur Zwangsvollstreckung vorübergehend ausgesetzt. Das ermöglicht es den betroffenen Betrieben, mit ihren Gläubigern Sanierungsmaßnahmen zu vereinbaren, zum Beispiel durch Stundungen oder einen Schuldenerlass. Die IHK-Organisation fordert daher die deutsche Politik auf, die EU-Restrukturierungsrichtlinie schnellstmöglich umsetzen.

IHK lädt zu Sprechtag ein

Die Oldenburgische IHK bietet für Unternehmen, die in Schwierigkeiten stecken, Unterstützung an. So findet der nächste IHK-Sprechtag „Unterstützung im Krisenfall" am Freitag, 11. September, ab 9 Uhr in Westerstede statt. Anmeldungen werden online unter www.ihk-oldenburg.de/event/161102338 entgegengenommen.