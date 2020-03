Man kann es nicht oft genug sagen: Nein, Delmenhorst ist keine Kriminalitätshochburg mehr. Bitte endlich die alten Fahrraddiebstahlzahlen aus dem Stern vergessen. Delmenhorster leben sicherer als die Menschen in Emden, im tiefsten Ostfriesland. Das geht aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik der Polizeiinspektion (PI) Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hervor.

Statistisch wird die Chance, Opfer einer Straftat wie einem Einbruch oder einem Angriff zu werden, mit der Häufigkeitszahl dargestellt. Sie steht für die Anzahl der festgestellten Straftaten pro 100 000 Einwohner. Natürlich sieht es da mit Blick auf die gesamte Inspektion in Delmenhorst schlechter als in den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch aus. Aber der Stadt-Land-Vergleich hinkt. Dass Delmenhorst mit einer Häufigkeitszahl von aktuell 6,9 – im Vorjahr lag sie noch bei 7,8 – wirklich gut dasteht, zeigt eben der direkte Vergleich mit anderen kreisfreien Städten. Emden kommt in dieser Kategorie auf einen Wert von 7,1, Wilhelmshaven sogar auf 10,7.

„Der Trend der sinkenden Fallzahlen setzt sich auch in diesem Jahr in nahezu allen Deliktsbereichen fort“, ist auch der Leitende Kriminaldirektor der PI, Jörn Stilke, äußerst zufrieden. Konkret bedeutet dies: Die Gesamtzahl der in der Inspektion registrierten Straftaten ging im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 15 538 Straftaten zurück. Betrachtet man die vergangenen zehn Jahre, befindet sich die Gesamtzahl der Straftaten auf einem historischen Tiefstand. Auch mit der Aufklärungsquote ist die Kriminalpolizei zufrieden. In 64,7 Prozent alle angezeigten Fälle wurde mindestens ein Tatverdächtiger ermittelt. Das ist übrigens im Zehn-Jahres-Vergleich der zweitbeste Wert.

Sehr gut, 1937 Diebstähle wurden angezeigt. Unter der 2000er-Marke lag Delmenhorst seit 2009 nicht ein einziges Mal. In dieses Deliktsfeld gehört auch die Unterkategorie Wohnungseinbruchdiebstahl. „Besonders erfreulich ist für uns der Rückgang in diesem Bereich. Diese Taten sind für die betroffenen Menschen besonders schlimm, weil in ihre Privatsphäre eingedrungen wird“, erklärt Polizeirat Andre Wächter, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der PI. Bezogen auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der PI ist die Zahl der Einbrüche insgesamt stark zurückgegangen, in Delmenhorst ist der Rückgang geringer ausgefallen. Im Vergleich zu 2018 mit damals genau 200 bei der Polizei angezeigten Einbrüchen gab es im Vorjahr nur sieben Taten weniger. Und 2009, 2014, 2016 und 2017 wurden noch weniger Einbrüche gezählt.

Laut Wächter bewähre sich in diesem Deliktsfeld auch die Präventionsarbeit der Polizei, weil die Menschen ihre Häuser und Wohnungen besser absichern und es den Tätern somit schwerer machen. „Aber auch unsere intensiven Ermittlungen und damit verbundene Ermittlungserfolge haben sicherlich dazu beigetragen, die Fallzahlen in diesem Deliktsfeld zu senken“, betont Wächter. Die Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr in Delmenhorst bei knapp 30 Prozent, Platz vier in der Zehn-Jahres-Statistik. Allerdings handelt es sich auch um extrem komplizierte Ermittlungsverfahren, vor allem wenn nach reisenden Täter gefahndet wird.

„Straftaten, die auf die Menschen persönlich abzielen und diese in ihrer Ehre oder sogar ihrer Gesundheit verletzen, treffen die Menschen immer besonders hart und können lange nachwirken. Deshalb bin ich stolz darauf, dass wir auch im vergangenen Jahr in diesem Deliktsbereich eine beeindruckend hohe Aufklärungsquote erreicht haben“, sagt Jörn Stilke, der Inspektionschef. Die Polizei fasst Körperverletzungen, Bedrohungen und Nötigungen unter dem Stichwort Rohheitsdelikte zusammen.

761 solcher Taten wurden in Delmenhorst 2019 angezeigt. So wenige wie nie seit 2009. Allerdings ist auch nicht bekannt, wie viele solcher Taten gar nicht erst zur Anzeige kommen, weil sie im privaten Umfeld geschehen. Obwohl Experten tendenziell davon ausgehen, dass die Anzeigebereitschaft in den vergangenen Jahren eher gestiegen ist, von daher dürfte die Zahl der Taten tatsächlich sinken. Die Aufklärungsquote lag in der Stadt bei 90,8 Prozent, dem drittbesten Wert seit 2009. Dass Täter häufig gefasst werden, liegt daran, dass Opfer die Täter häufig kennen oder zumindest sehr genau erkennen und beschreiben können.

Eine immer größere. Die Polizei unterscheidet für die Delmenhorster Statistik erst einmal nur grob zwischen einem deutschen und einem ausländischen Tatverdächtigen, also einem ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Insgesamt wurden 820 ausländische Tatverdächtige ermittelt, was bei 3266 Tatverdächtigen 34,7 Prozent entspricht.

Diese Zahl an sich wirkt vielleicht noch gar nicht so außergewöhnlich, erst wenn man sie in Relation setzt, zum Beispiel zur Einwohnerstatistik. Die Polizei beruft sich dabei auf die Zahlen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik. Demnach beträgt der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung der Stadt 15,5 Prozent. Menschen mit ausländischem Pass tauchen also überproportional häufig in der Kriminalstatistik auf.

Allerdings gibt es tatsächlich auch Straftaten, die nur diese Gruppe begeht, weil nur sie gegen das Ausländerrecht verstoßen kann. Die Polizei weist dieses Deliktsfeld nicht gesondert aus. Erfahrungen aus anderen Städten zeigen aber, dass der Anteil von Ausländern an den Tatverdächtigen nur minimal sinkt, wenn diese Taten rausgerechnet werden, und Täter ohne deutsche Staatsangehörigkeit immer noch überproportional oft in der Statistik vertreten sind.

Aber noch ein anderer Wert lässt aufhorchen, nämlich der Zehn-Jahres-Vergleich. 2009 betrug die Zahl der ausländischen Tatverdächtigen 17,9 Prozent. Zwar ist der Anteil der Delmenhorster ohne deutschen Pass in den vergangenen Jahren größer geworden, vor allem seit 2015 durch viele Geflüchtete, allerdings hat er sich auch nicht verdoppelt. Auch kann die große Zahl der Geflüchteten, die in der Stadt leben, keine Erklärung für die Verdoppelung des Anteils der ausländischen Tatverdächtigen sein, denn in den vergangenen zehn Jahren ist dieser Prozentsatz kontinuierlich und eben nicht mit einem Mal sprunghaft ab 2016 angestiegen.

Differenziert betrachtet die Polizei noch einmal, welchen Anteil Asylbewerber an den Tatverdächtigen einnehmen. In Delmenhorst sind es 7,4 Prozent, also 175 Tatverdächtige. Interessant ist dabei, dass Jugendliche und Heranwachsende mit einem Anteil von 13 beziehungsweise 13,7 Prozent deutlich auffälliger sind als erwachsene Asylbewerber mit 6,2 Prozent. Selbst Kinder mit einem Anteil von 6,8 Prozent sind häufiger aufgefallen.