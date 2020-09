Diese Sirene am Willms-Gymnasium heult los, wenn in die Schule eingebrochen wird. Die früher bekannten Pilzköpfe sind von den Dächern weitgehend verschwunden. (INGO MÖLLERS)

Holger Klein-Dietz unterscheidet Sirenen verschiedener Bauart nicht bloß aufgrund ihres Heultons. Der Fachdienstleiter Feuerwehr im Rathaus ist auch über deren unterschiedliche Funktionen sowie die Adressaten im Bilde. Wenn an diesem Donnerstag ab 11 Uhr in einem bundesweiten Test alle vorhandenen Warnmittel zum Einsatz gebracht werden, betrifft das in Delmenhorst vor allem fünf mobile Anlagen. Auf manchem Dach mag auch noch eine der früher genutzten, pilzförmigen Sirenen montiert sein. Bei diesen handelt es sich nach Angaben von Klein-Dietz aber nur noch um ganz wenige von der Feuerwehr in Hasbergen unterhaltene Alarmierungsanlagen oder schon gänzlich abgeschaltete Relikte aus dem vorigen Jahrhundert.

Die aktuelle Probealarmierung wurde nach jahrzehntelanger Pause vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erstmals wieder initiiert. Über den Sirenenalarm hinaus werden auch alle weiteren Warnmittel getestet. Dazu gehören Warn-Apps für Smartphones und Tablets. Die Übung beginnt um 11 Uhr mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton, so wie es im Ernstfall auch vorgesehen ist. So wird vor akuter Gefahr gewarnt, das können in der Realität Waldbrände, Überschwemmungen oder ein Terroranschlag sein. Die Entwarnung um 11.20 Uhr kommt dann mit einem einminütigen Dauerton daher. In Delmenhorst sind die mobilen Sirenen am Feuerwehrgerätehaus Hasbergen, an der Grundschule Iprump-Stickgras am Standort Iprump, an der Knister-Grundschule am Standort Annenweg, an den Berufsbildenden Schulen II am Wiekhorner Heuweg und am Gymnasium an der Willmsstraße am Standort Willmsstraße beteiligt.

„Wir benötigen diesen Test auch, weil wir zu ortsgebundenen Sirenen für Anlässe des Zivil- und Katastrophenschutzes zurückkehren wollen“, sagt Holger Klein-Dietz. Bis 1975 waren rund 50 Sirenen übers Stadtgebiet verteilt gewesen. Noch Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg konnte darüber die Bevölkerung in Fällen eines Fliegeralarms erreicht werden. Die Signalfolge wurde Mitte der 1970er Jahre zusätzlich für eine Alarmierung im Katastrophenschutzfall umgerüstet. Als 1990 die Wiedervereinigung anstand und sich die Drohkulisse des Kalten Krieges auflöste, begann das damalige Bundesamt für Zivilschutz damit, landesweit die Sirenen abzubauen. Wahrscheinlich war dieser Rückbau zu radikal: Denn heute sind die Experten der Auffassung, dass wieder ein Sirenennetz zu errichten sei. In Delmenhorst könnten dafür 25 Anlagen notwendig sein. Klein-Dietz erklärt, dass die jetzt fünf mobilen Sirenen getestet werden, um über die Standorte der Neuanschaffungen Aufschluss zu gewinnen. Er verweist darauf, dass Veränderungen in der Bauweise von Gebäuden und die Verwendung von Schallschutzfenstern mitzudenken seien. Es gehe ja darum, die Bevölkerung über die Sirenentöne akustisch zu erreichen.

Die an diesem Donnerstag zum Einsatz kommenden fünf mobilen Sirenen werden nach dem Probeeinsatz zurück ins Feuerwehrhaus gebracht. Ihre Anschaffung hat die Stadt rund 30 000 Euro gekostet. Die Installation neuer Sirenen schlägt mit circa 20 000 Euro pro Exemplar zu Buche. Die Berechnung sei vorläufig, es komme darauf an, ob sie auf Dächern Platz finden oder ob für die Sirenen ein eigener Mast errichtet werden muss. Die Anschaffung werde nicht übereilt erfolgen, sondern nach gründlicher Prüfung, verspricht Klein-Dietz.

„Die Warnung der Bevölkerung ist ein wichtiger Punkt“, sagt Maike Stürmer-Raudszus aus der Stadtverwaltung. Der Bund lässt es am Warntag nicht nur heulen, es wird ebenfalls gepiepst: Auch per Smartphone kann gewarnt werden, so über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App, kurz Nina genannt. In anderen Städten würden weitere Apps zur Warnung genutzt: In Delmenhorst, in den Landkreisen Oldenburg und Diepholz käme die Anwendung Biwapp zum Einsatz. Damit können auch Meldungen wie beispielsweise zu Straßensperrungen oder Großbränden als Informationsangebot auch außerhalb von Katastrophen verbreitet werden.

Vielerorts werden aber gerade die Sirenennetze wiederbelebt. Dabei wird größtenteils auf sogenannte „sprechende“ Sirenen gesetzt. Mit diesen können zusätzlich zu den Warnsignalen auch Sprachdurchsagen verbreitet werden. Stürmer-Raudszus nennt noch Rostock und Hamburg, wo auch digitale Werbetafeln die Bevölkerung im Katastrophenfall warnen sollen. „Außerdem wird die Bevölkerung über Rundfunk und Fernsehen informiert“, sagt die Rathausmitarbeiterin. Polizei und Feuerwehr haben zusätzlich die Möglichkeit, Informationen über Lautsprecherwagen kundzutun.

Für den Brandschutz haben Sirenen kaum noch eine Bedeutung. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgt überwiegend mittels digitalen Meldeempfängern. Nur in ländlichen Gebieten wird noch mittels Sirene alarmiert. In Delmenhorst kommen solche Meldeempfänger zum Einsatz, in Hasbergen auf Wunsch der Ortsfeuerwehr zusätzlich Sirenenalarm.