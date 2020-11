Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt Deutschland auf die föderalen Strukturen und legt viel Verantwortung in die Hände der Landkreise und kreisfreien Städte. Dazu gehört auch der Umgang mit den täglich neuen Infektionszahlen. Die Informationen des eigenen Gesundheitsamts veröffentlichte Delmenhorst bisher täglich per Internetauftritt. Am Freitag vermeldete die Stadt dort, dass es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen gibt. Im Josef-Hospital verstarb eine ältere Frau an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Eine weitere Frau, ebenfalls Ende 80, ist bereits am Montag außerhalb des Stadtgebiets in einem Krankenhaus gestorben.

In dieser Nachricht verbirgt sich eine Grundsatzentscheidung des Krisenstabs, die nur aufmerksame Leser sofort erkennen. Die Stadtverwaltung macht gleich im ersten Satz klar, dass die Informationen vom Landesgesundheitsamt (LGA) stammen. Das ist neu. Bisher veröffentlichte die Verwaltung ihre eigenen Zahlen. Spätestens am Abend war die stadteigene Website damit die aktuellste Quelle für die Pandemie-Lage in Delmenhorst. Auch per Instagram hielt Pressesprecher Timo Frers die Bürger in Delmenhorst täglich auf dem Laufenden.

Weniger Kennzahlen veröffentlicht

Am Donnerstagabend teilte Frers dann mit: „Dies wird jetzt geändert und auf die vom Land zur Verfügung gestellten Zahlen reduziert.“ Mit der Entscheidung verändert sich nicht nur die Quelle der Daten. Die Informationen über die Menschen in Quarantäne und die Zahl der akut Infizierten sind komplett von der Internetseite verschwunden. In der Statistik des LGA sind diese Kennzahlen nicht zu finden. Durch den Kurswechsel im Rathaus finden sie nun bis auf Weiteres nicht mehr ihren Weg in die Öffentlichkeit.

Hintergrund ist, dass laut Corona-Verordnung des Landes Niedersachsens vom 23. Oktober einzig und allein die Zahlen des LGA für neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens maßgebend sind. Allerdings hat Delmenhorst die entscheidenden Grenzwerte von 35, 50 und 100 bei der auf 100 000 Einwohner berechneten Sieben-Tage-Inzidenz schon lange deutlich überschritten. Derzeit schwankt der Wert um die Marke von 200. In diesem Bereich gibt es keine relevanten Maßgaben des Landes. In der Pressemitteilung vom Donnerstag schreibt die Stadt allerdings auch von einer „Anordnung des Landes“, künftig nur noch die Zahlen des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums zu veröffentlichen.

Gegenüber dem DELMENHORSTER KURIER erklärt Holger Scharlach, Sprecher des LGA, dass am Donnerstag ein Rundschreiben an alle Landkreise und kreisfreien Städte gesendet worden sei. „Darin haben wir erklärt, wie wir den Inzidenz-Wert bei uns berechnen und empfohlen, diesen auch in den Landkreisen zu nutzen“, erklärt Scharlach. Eine Anordnung sei dies nicht gewesen.

Der Landkreis Oldenburg kommuniziert bereits seit vergangener Woche entsprechend. Neben der täglich um 9 Uhr aktualisierten Inzidenz des LGA veröffentlicht der Kreis aber weiterhin eigene Infektionszahlen, die auch danach registriert werden. Dadurch ist die Statistik nicht mehr immer in sich stimmig. Dies zeigte sich etwa im Zeitraum 24. bis 30. Oktober. Auf Grundlage der täglichen Neuinfektionen ergab sich eine Inzidenz von über 150, der offizielle Wert lag aber unter 100.

Auf Anfrage erklärt dies das LGA so: „Die Fallunterschiede zum Landkreis Oldenburg sind nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des LK Oldenburg in der vergangenen Woche darauf zurückzuführen, dass in der Statistik des LK auch Personen mit positiven Antikörpertests mitgezählt werden/worden sind.“ Auf Bundes- und Landesebene seien diese Tests nicht Teil der Statistik. Laut LGA will der Kreis seine Berichterstattung in diesem Punkt aber ändern. Verwirrung wie diese wollte man in Delmenhorst vermeiden. „Wenn wir umstellen, dann auch komplett“, sagt Timo Frers.

Die starken Abweichungen bei der Sieben-Tage-Inzidenz sind in Delmenhorst damit vorerst beendet. Der größte Unterschied war am 25. Oktober zu verzeichnen (siehe Grafik). An diesem Tag katapultierte die Inzidenz von über 300 des LGA Delmenhorst in bundesweiten Vergleichslisten auf die Spitzenplätze. Per Deutscher Presseagentur verbreitete sich die Nachricht bis nach Bayern, das Rathaus hatte am Montag entsprechend viele Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit zu bewältigen (wir berichteten).

Unterschiede bei der Einwohnerzahl

Die unterschiedlichen Inzidenzen sind auch damit zu erklären, dass verschiedene Einwohnerzahlen genutzt wurden. In Hannover gilt die vom Landesamt für Statistik berechnete Einwohnerzahl von 77 559. Delmenhorst geht von rund 82 000 Delmenhorstern aus. „Unser Wert ergibt sich aus den eigenen Zahlen des Bürgerbüros“, erklärt Frers. Die Berechnung der Landesstatistiker will er nicht kommentieren. Für die Corona-Inzidenz ist Delmenhorst nun bis auf Weiteres um rund 4500 Einwohner geschrumpft.

Kommentar von Björn Struss: „Ein Verlust an Transparenz“

Das Zahlen-Chaos von Gesundheitsämtern, dem Landesgesundheitsamt (LGA) in Hannover und dem Robert-Koch-Institut ist pures Gift für die Demokratie. Vermutlich schon längst jenseits einer gesunden Arbeitsbelastung war das Gesundheitsamt in Delmenhorst täglich darum bemüht, die Bürger transparent über die Entwicklungen zu informieren. Dass im Vergleich zu den Zahlen des LGA dann immer wieder kaum erklärbare Unterschiede entstanden, muss im Team von Gesundheitsamtsleiter Helge Schumann für zusätzlichen Stress gesorgt haben. Deshalb zog der Krisenstab nun wohl die Reißleine.

Mit der Entscheidung, nur noch Zahlen des Landes Niedersachsen zu veröffentlichen, verliert die Corona-Politik an Transparenz. Nicht nur Hobby-Statistiker dürften vermissen, dass nun nicht mehr öffentlich bekannt ist, wie viele Menschen akut mit dem Virus infiziert sind. Mit dem Zurückhalten von Informationen schwindet die nachvollziehbare, objektive Grundlage für das Ausmaß der Corona-Krise. Aus subjektiven Emotionen können so noch schneller gefährliche Verschwörungsmythen werden.

Die Entscheidungen von Bund, Ländern und Kommunen stehen dadurch auf zunehmend wackligen Füßen. Noch spricht sich in Umfragen eine Mehrheit für die aktuellen Maßnahmen aus. Doch aus der begründeten Kritik an einzelnen Maßnahmen kann schnell eine grundsätzliche Ablehnung der Corona-Politik werden. In dieser Gemengelage geht die Querdenker-Bewegung auf Menschenfang. Auch Rechtsradikale wittern ihre Chance, aus dieser Verunsicherung politisches Kapital zu schlagen.