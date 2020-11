Hasbergens Ortsbürgermeisterin Annette Kolley lässt sich von Ortsbrandmeister Carsten Osterloh die Lage erklären. (INGO MöLLERS)

Die Idylle Hasbergens trügt: Das Straßendorf im Stadtnorden hat offenbar auch eine unerwünschte Anziehungskraft. Und zwar auf solche Zeitgenossen, die eine gewisse Abgeschiedenheit zwischen Flussniederungslandschaft und Geestrücken schätzen. „Man sieht auch viele Autos mit Bremer Kennzeichen“, sagte der parteilose Hajo Frommberger, als am vergangenen Mittwoch im Ortsrat über illegale Partys beim neuen Feuerwehrhaus gesprochen wurde. Ortsbrandmeister Carsten Osterloh berichtete in der Sitzung, dass das Gelände rund um die erst vor drei Jahren in Betrieb genommene Wache zu einer Art Jugendtreffpunkt geworden sei, „und wir haben die entsprechenden Probleme damit“.

Fremde waren schon auf dem Dach

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Hasbergen würden dort ihren Dienst damit beginnen müssen, Flaschen, Dosen und weiteren Unrat aufzusammeln. Auf dem zur Straße Horster Weg gelegenen Parkplatz hätten sich Jugendliche schon zu Autorennen verabredet. Reifenabrieb auf dem Pflaster zeugt von vermeintlich sportlichem Fahrvergnügen. Bei den Rallyes macht es wohl Spaß, beim Bremsen das Heck ordentlich ausbrechen zu lassen. Aus der Nachbarschaft sind schon Beschwerden wegen der quietschenden Geräusche laut geworden. Und hinter dem Gebäude würden, auf dem von der Straße aus uneinsehbaren Hof, Partys gefeiert. Leere Dosen und Flaschen gehen zu Boden oder werden in den dortigen Löschteich geworfen.

Osterloh, der auch selbst Mitglied des Ortsrats ist, beklagte Schäden an der neuen Halle. So ist ein Fallrohr zur Regenwasserableitung abgerissen worden. Offenbar, weil Personen darüber auf das Flachdach gestiegen sind, erzählte Osterloh. Beruflich ist er Dachdecker, Osterloh hat sich oben nach Einbruchsspuren vergewissert und Schuhabdrücke entdeckt. „In der Halle lagern erhebliche Werte“, sagte er.

Die Feuerwehrleute wünschen sich, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden, die unerwünschten Besuche zu unterbinden. „Wir benötigen einen Zaun und eine Toranlage“, sagte Osterloh. Er schätzt die Länge entlang des Horster Wegs auf etwa 100 Meter. Drei Toreinfahrten müssten durch rund 6,50 Meter breite Pforten zugänglich erhalten bleiben. „Einen Kostenvoranschlag haben wir noch nicht eingeholt, aber schätzungsweise kostet die Maßnahme etwa 65 000 Euro“, sagte Osterloh.

Bettina Chmielnik, für die SPD im Ortsrat, fragte während der Sitzung, ob eine Kameraüberwachung nicht ebenso hilfreich sein könnte. Für Carsten Osterloh kommt der Einsatz von Videotechnik aber nicht infrage, da die nächsten Nachbarn zu weit von der Wache entfernt wohnen würden. Bis jemand, der alarmiert wird, an der Wache sein könne, wären die unerwünschten Besucher schon abgehauen.

Wache kostete zwei Millionen Euro

Osterloh warnte die versammelten Kommunalpolitiker: „Ich möchte nicht erleben, dass die Feuerwehr einmal nicht rechtzeitig ausrücken kann, weil es am Tor der Garagen eine Beschädigung gibt, die den ganzen Betrieb lahmlegt.“ Die Errichtung des Gebäudes habe einmal zwei Millionen Euro gekostet, eine Toranlage im Außenbereich sei nun eine weitere erhebliche Investition, aber es sei die Sache wert.

Im Ortsrat herrschte schnell Einigkeit, dass man die Forderung nach einer Absperrung für die Feuerwehrwache noch in die laufenden Haushaltsberatungen einbringen will, um eine Umsetzung im kommenden Jahr zu erreichen. „Am Dienstag werden wir darüber im Ausschuss für Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit verhandeln“, kündigte Ortsbürgermeisterin Annette Kolley (SPD) an.

Jugendliche brauchen Treffpunkt

Ortsrat Uwe Dähne (Die Grünen) sieht die Vorkommnisse auch als ein „gesellschaftliches Problem“. Jungen Menschen würden offenbar Treffpunkte fehlen, darüber solle auch im Sozial- und Jugendausschuss gesprochen werden. Dähne regte an, möglicherweise Raum auf Schulgrundstücken zur Verfügung zu stellen. Ortsbürgermeisterin Kolley weiß ebenso, dass für die Jugendlichen ein Treffpunkt fehlt, „wir wollen das bei unserer Diskussion über die Schaffung eines Dorfplatzes berücksichtigen“, sagte sie.

Im Ortsrat wurde auch über Straßensperrungen am Sandkampsdeich sowie am Sandhauser Weg diskutiert. Dort würden Durchfahrverbote von Kraftfahrzeugen nicht eingehalten. Bettina Chmielnik sprach auch für den Bereich am Sandkampsdeich von „Partykids“, die man beobachte. Uwe Dähne bemängelte die fehlende Überwachung der „Anlieger-frei“-Regelung durch die Polizei. Herbert Sudau (CDU) schimpfte über den Delmestau als Treffpunkt für den Drogenhandel. Auch für diesen Bereich gebe es Kommunikationsbedarf, Annette Kolley wünscht sich, dass man sich einmal mehr mit der Polizei zusammensetzen solle.