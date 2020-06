In Beckeln musste die Feuerwehr eine Fahrbahn von größeren Ästen befreien. (Feuerwehr Harpsteedt)

Gleich zehn Einsätze galt es am Sonnabend während des Unwetters für drei Feuerwehren der Samtgemeinde Harpstedt abzuarbeiten. Wie Sprecher Christian Bahrs mitteilt, wurde um 19.45 Uhr zunächst die Feuerwehr Groß Ippener zu einem umgestürzten Baum an den Bremer Weg gerufen. 14 Einsatzkräfte rückten aus um den auf einer Telefonleitung liegenden Baum mit Hilfe von Radlader und Motorsäge zu beseitigen

Zu drei Einsatzstellen rückte auch die Feuerwehr Beckeln aus. Unter anderem blockierten in Holzhausen und Klein Köhren größere Äste die Fahrbahn. An der Breslauer Straße wurden mehrere Stellen gemeldet, an denen Wasser ins Haus lief. Nachdem an vier Stellen kein Einsatz für die Feuerwehr nötig war, wurde an der fünften Stelle mittels Tauchpumpe das Wasser aus dem Keller abgepumpt.

An sechs Einsatzstellen war die Hilfe der Ortsfeuerwehr Harpstedt gefragt. Auch sie pumpte Wasser aus übergelaufenen Kellern ab, unter anderem zweimal am Bollweg, an der Mullstraße und am Amtmannweg. In Höhe der Wasserburg war zudem die Straße stark überflutet. Mit Rüstwagen und einem Schlauchwagen wurde der Bereich abgesichert.