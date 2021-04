Beim Windpark Sannauer Helmer bewegt sich endlich wieder etwas: Knud Rehfeldt, Geschäftsführer der Deutschen Windguard GmbH (2. von rechts), informierte am Donnerstag Bürgermeisterkandidat Udo Heinen (links), Christina-Johanne Schröder, Bundestagskandidatin der Grünen, sowie Landratskandidat Christian Pundt (rechts) über den Stand des Projekts. (Ingo Möllers)

Fünf Jahre lang ist es inzwischen her, dass das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung zwei Windkraftanlagen im geplanten Windpark an der Sannauer Helmer für unbedenklich erklärt hat. Seitdem hat sich in dem Verfahren nichts mehr bewegt − bis jetzt. In einem umfangreichen Gutachten hat die physikalisch-technische Bundesanstalt in Braunschweig die Wechselwirkungen zwischen Windkraftanlagen und Funknavigationsanlagen nämlich noch einmal näher untersucht. Und das Ergebnis hat nun dazu geführt, dass die Deutsche Flugsicherung ihre Rechenverfahren angepasst hat und von der Forderung nach mindestens 15 Kilometern Abstand von der Navigationsanlage (DVOR) des Bremer Flughafens zurückgetreten ist.

„Die Flugsicherung hat im März den Bau von insgesamt 20 weiteren Anlagen freigegeben, zehn auf Ganderkeseer und zehn auf Lemwerderaner Gebiet“, erläuterte Knud Rehfeldt, Geschäftsführer der Deutschen Windguardt GmbH, am Donnerstag bei einem Ortstermin, zu dem die Grünen und ihr Bürgermeisterkandidat Udo Heinen eingeladen hatten. Auch das seit Jahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig anhängige Verfahren habe sich dadurch zum großen Teil in Wohlgefallen aufgelöst.

Das bedeutet, dass die Anlagenbetreiber die brach liegenden Genehmigungsverfahren jetzt wieder aufnehmen können. „Zahlreiche Gutachten, etwa die Vogelzählungen, müssen jetzt allerdings noch mal gemacht werden, weil die vorliegenden Ergebnisse schon zu alt sind“, erklärte der Windenergie-Experte. Nach dem gegenwärtigen Stand der Planungen könnten die neuen Vogelzählungen im Sommer 2022 abgeschlossen sein, sodass die Bauaufsichtsbehörde die Anlagen im Laufe des Jahres 2023 genehmigen könnte. „Es wird aber sicher bis 2024 dauern, bis die neuen Windräder ihren Betrieb aufnehmen“, schätzte Rehfeldt.

Erstmals Kommunalabgabe

Um die Akzeptanz in den Regionen zu erhöhen, sehe das Erneuerbare-Energien-Gesetz in seiner neuesten Fassung zudem erstmals auch Kommunalabgaben vor, erläuterte der Windguard-Geschäftsführer. So könnten 0,2 Cent pro Kilowattstunde in die Kassen der beteiligten Gemeinden fließen, was sowohl für die Gemeinde Ganderkesee als auch für die Gemeinde Lemwerder unter dem Strich jeweils Einnahmen von 180.000 Euro bedeuten würde. Außerdem könnten die beteiligten Gemeinden mit zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von je rund 900.000 Euro jährlich rechnen.

„Das wäre eine tolle Einnahmequelle, um damit Klimaschutzprojekte zu finanzieren“, meinte Grünen-Ratsherr Michael Sorg. Die Ratsfraktion fordert bekanntlich seit Jahren, dass die Gemeinde jährlich eine Million Euro für den Klimaschutz im Haushalt verankern sollte. Landratskandidat Christian Pundt, der am Donnerstag ebenfalls vor Ort war, wies zwar darauf hin, dass das so pauschal rechtlich nicht zulässig sei, aber auch er begrüßt außerordentlich, dass der Bau des Windparks vorankommt − zumal Bürger und Kommunen unmittelbar davon profitieren könnten.

Rückenwind erhalten die Windkraftanlagenbauer gerade auch durch die Nachricht, dass ein Gutachten zum Thema Infraschall offenbar grob fehlerhaft gewesen ist. Dies hatte das Bundeswirtschaftsministerium kürzlich eingeräumt. „Dieser Streit hätte nicht sein müssen, wenn man gleich vernünftig gearbeitet hätte“, kommentierte Rehfeldt.

Nachdem der Anlagenbauer Senvion 2019 Insolvenz anmelden musste, plant die Deutsche Windguard inzwischen zwar mit dem dritten Anlagentyp, doch grundsätzlich blickt Rehfeldt zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Projekts: „Der Bebauungsplan hat weiterhin Bestand und auch die Investoren sind alle an Bord.“ Seine Forderung an die große Politik lautet dennoch: „Die Planungszeiten für Windparks müssen künftig deutlich verkürzt werden.“

Zur Sache

Windpark Sannauer Helmer

Seit weit über zehn Jahren gibt es Bestrebungen, an der Sannauer Helmer einen großen Windpark zu bauen. Der Bebauunsplan, der 2013 verabschiedet wurde, sieht 14 Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Ganderkesee und 19 Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Lemwerder vor. Durch den Widerstand der Deutschen Flugsicherung konnte bislang aber nur ein Bruchteil davon errichtet werden, nämlich zwei Windräder auf Ganderkeseer Seite und sechs in der Wesermarsch. Allerdings hatte sich in der Vergangenheit selbst Experten nicht erschlossen, warum die Flugsicherung nun gerade diese Windräder für unbedenklich erklärt hatte.