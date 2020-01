Das Guggenheim-Museum in Bilbao ist eines der Ziele, die der Freundeskreis Haus Coburg in diesem Jahr anvisiert. (Erika Ede)

Freunde der modernen Kunst kommen wohl nicht umhin, wenigstens einmal in ihrem Leben in das Guggenheim-Museum in Bilbao zu gehen. Denn das Museum für Moderne Kunst im Norden Spaniens ist allein schon aufgrund seiner imposanten Gestaltung von Architekt und Designer Frank O. Gehry einen Besuch wert und weithin bekannt. Und eben genau dorthin verschlägt es in diesem Mai als eines der Highlights im ersten Veranstaltungshalbjahr 2020 den Freundeskreis Haus Coburg.

Von Dienstag, 12. bis Sonnabend, 16. Mai, geht es mit dem Flugzeug nach Bilbao, wo neben dem Guggenheim-Museum auch das Museo de Bellas Artes sowie die Kathedrale Santiago und die Kirche Iglesia San Antón besichtigt werden sollen. Darüber hinaus sind zwei ganztägige Ausflüge mit dem Reisebus unter anderem nach Laguardia sowie San Sebastian geplant. Auch eine Führung über ein Weingut mitsamt Weinprobe ist Teil des Programms. Anmeldungen für die Reise werden noch bis 10. Februar von Vereins-Mitglied Silvia Harjes unter der Telefonnummer 01 74 / 9 71 19 79 entgegen genommen, die sich federführend um die Reisen kümmert.

Angeboten wird die Reise dieses Mal in Zusammenarbeit mit Orpheus Kultur- und Studienreisen. „Wir haben uns dazu entschieden, bei größeren Fahrten mit einem Veranstalter zusammenzuarbeiten“, erzählt Axel Unger vom Freundeskreis. Dabei werden die Touren extra speziell für den Freundeskreis zusammengestellt. Und der Aufwand, solche Reisen selber zu planen, wie es vorher Mitglieder des Vereins getan haben, sei einfach zu umfangreich, ergänzt Vereinsvorsitzende Regina Ungethüm-Meißner.

Der Fokus des Programms liegt wie die Ausrichtung der Städtischen Galerie Delmenhorst selbst eher auf zeitgenössischer Kunst. „Es wird aber auch immer mal wieder Ausflüge in die klassische Moderne geben“, wie Galerie-Leiterin Annett Reckert erklärt. Allen Kunstfreunden soll mit dem Programm etwas geboten werden. Dafür sind auch wieder einige Ausflüge in die nähere Region geplant. So steht etwa am 22. Februar ein Besuch der Ausstellung „Ikonen“ in der Kunsthalle Bremen auf dem Programm. Treffpunkt für die Tour ist um 13.45 Uhr am Haupteingang der Kunsthalle, die Anreise erfolgt individuell. Außerdem geht es am Sonnabend, 29. Februar, nach Worpswede, wo unter anderem Sonja Alhäuser neue Arbeiten von sich zeigen wird. Die Berliner Künstlerin ist den Mitgliedern des Freundeskreises noch aus ihrer Ausstellung im Haus Coburg 2010 bekannt. Auch nach Worpswede erfolgt die Anfahrt individuell, Treffpunkt ist um 13.45 Uhr am Eingang des Barkenhoffs. Anmeldungen für beide Touren sind jeweils bis vier Tage vorher bei Beate Busch-Löw unter 01 70 / 4 75 77 75 oder per E-Mail an b-busch-l@gmx.de möglich.

Gleich zweimal geht es im neuen Programm auch wieder nach Hamburg: Am Dienstag, 3. März, steht ein Besuch beim Bucerius Kunst Forum an, das mit David Hockney einen der bedeutendsten Gegenwartskünstler Großbritanniens präsentiert. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit Tate Modern aus London. Los geht es ab 9.20 Uhr am Bahnhof Delmenhorst. Anmeldungen nimmt Silvia Harjes bis 15. Februar entgegen. Außerdem organisiert Vereinsmitglied Ulla Lange eine Tour zur Ausstellung „Max Beckmann weiblich-männlich“ in der Hamburger Kunsthalle. Rund 180 Gemälde des großen Künstlers werden dort gezeigt und die oft widersprüchlichen Rollen von Weiblichkeit und Männlichkeit in seiner Kunst in der Ausstellung untersucht. Abfahrt ist um 8.54 Uhr am Bahnhof Delmenhorst. Anmeldungen nimmt Ulla Lange unter 0 42 21 / 5 18 85 entgegen.

Ein weiterer Ausflug führt die Freundeskreisler am Sonnabend, 14. März, nach Leipzig, wo ein Atelierbesuch von Adrian Mudder und Benjamin Badock anstehen. Badock war bereits 2011/2012 in einer Einzelausstellung im Haus Coburg zu sehen, Adrian Mudders Werk wird in der ersten Ausstellung der Städtischen Galerie Delmenhorst in diesem Jahr unter dem Titel „Adrian mudder. Pictures from my Pocket“ ab 17. Januar gezeigt. Und weil der Freundeskreis auch immer Bezug auf die aktuellen Ausstellungen der Galerie nimmt, bot sich der Atelierbesuch in Leipzig geradezu an.

Außerdem gibt es natürlich auch hier vor Ort wieder zahlreiche Veranstaltungen. „Zu jeder Ausstellung gibt es auch immer ein Programm“, sagt Ungethüm-Meißner. Der Freundeskreis kümmere sich nicht nur um die Speisen zur Vernissage, sondern bietet auch in diesem Jahr wieder sein Kunstfrühstück oder Kunstcafé an. Eine besondere Aktion ist während der Mudder-Ausstellung das „Bar-Hopping“ am Mittwoch, 26. Februar. Dann können Interessierte nämlich zusammen mit Künstler Adrian Mudder und dem Vorstand des Freundeskreises Haus Coburg die Sketching-Möglichkeiten des Smartphones im Delmenhorster Nachtleben erkunden. Los geht es an der Haus-Coburg-Bar um 19 Uhr.

Ein besonderes Highlight aus der zweiten Jahreshälfte ist übrigens auch schon bekannt: Im September geht es für mehrere Tage nach Paris, wo Christo den Arc de Triomphe verhüllt. Die Anreise soll mit der Bahn erfolgen. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis zum 10. Juni bei Silvia Harjes.

Vom Umfang her kann es das Programm des Freundeskreises Haus Coburg laut Reckert durchaus mit dem großer Häuser aufnehmen. „Das ist schon wirklich besonders“, findet die Galerie-Chefin insbesondere mit Blick auf das kleine Team, das all die Veranstaltungen betreut. Und Unger ergänzt: „Es ist auch immer ein Kraftakt, ein so umfangreiches Programm zu erstellen.“



Das ganze Programm gibt es online unter www.freundeskreis-haus-coburg.de. Dort sind auch weitere Informationen zu den einzelnen Reisen abrufbar.