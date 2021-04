Pandemiebedingte Präsentation der Veröffentlichung im kleinsten Kreis: Werner Garbas (links) und Verleger Florian Isensee. (Verlag Isensee)

„Delmenhorst. Historie und Histörchen“ lautet der Titel der aktuellen Veröffentlichung von Werner Garbas. Delmenhorsts ehemaliger Leiter des Stadtarchivs nimmt die Leser in 44 Episoden mit auf eine Zeitreise in die Delmenhorster Vergangenheit. Garbas hat sich nicht zuletzt durch seine 34 Jahre andauernde Tätigkeit als Stadtarchivar als eine Art Gedächtnis der Stadt profiliert. Neben den großen Ereignissen enthält das im Oldenburger Isensee-Verlag erschienene Buch auch kleine, unterhaltsame Geschichten eher nebensächlicher Natur. Kurze Episoden reihen sich wie Mosaiksteine aneinander und eröffnen vielschichtige Einblicke in Delmenhorsts Historie.

Im Jahr 1371, vor 650 Jahren, erhielt Delmenhorst das Stadtrecht: Garbas betrachtet sein neues Buch als seinen persönlichen Beitrag zu diesem Stadtjubiläum. Der Veröffentlichungstermin war eigentlich zeitgleich zu den Feierlichkeiten für Juni vorgesehen. Das schon in diesen Tagen erscheinende Buch setzt Streiflichter auf verschiedenste Aspekte des städtischen Lebens.

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ - nach diesem Motto hat Garbas auch sein neues Buch reichlich bebildert. Die Aufnahmen stammen aus dem Stadtarchiv. Zurückgegriffen hat er für sein Buch auf eine Artikelserie, die bereits in Zeitungen erschienen ist. Garbas erklärt die Rolle Delmenhorsts als Garnisonsstadt, „Soldaten gehörten zu allen Zeiten zum Stadtbild“. Ebenso wird die Umsturzbewegung der Novemberrevolution 1918/19 nachgezeichnet. Gezeigt wird der Delmenhorster Sozialdemokrat August Jordan, der in den Revolutionstagen Beigeordneter und Bürgermeister wurde. Abgebildet ist die Proklamation des Oldenburgischen Großherzogs, wonach er seine Abdankung bekannt gab. Das Buch zeigt das 1921 gegründete Luft- und Sonnenbad in den Graftanlagen, dort konnte Kindern eine Erholung an der frischen Luft geboten werden. „Die Lichttherapie diente der Bekämpfung von Rachitis und Tuberkulose“. Initiiert hatte es der Arzt Fritz Cropp, der seit Mai 1920 als verbeamteter Stadtarzt eine Novität im Delmenhorster Gesundheitswesen darstellte. In Spitzenzeiten besuchten mehr als 200 Kinder regelmäßig das Sonnenbad.

Das Buch weckt Erinnerungen an die Zeiten, als im Kino die Werbung Delmenhorster Gewerbetreibender mit eingeblendeten Dias zu verfolgen war. Seit 1925 gab es in der Stadt einen öffentlichen Busverkehr, die erste Linie wurde von der Bremer Vorortbahngesellschaft bedient.

Das Buch greift auch die 1935 erfolgte Eingemeindung Adelheides aus Ganderkesee auf. Als die Kasernenanlage an der Wildeshauser Straße schon ihrer Fertigstellung entgegenging, da richtete die Delmenhorster Verwaltung den Antrag beim Oldenburgischen Innenministerium

ein, aus der Gemeinde Ganderkesee Flächen einzugemeinden, die etwa der Ausdehnung der Ortsteile Adelheide I und II entsprachen. Man berief sich auf den Paragraphen 13 der Deutschen Gemeindeordnung, der die Änderung von Gemeindegrenzen aus Gründen des öffentlichen Wohls, also auch aus Erfordernissen der Landesverteidigung, vorsah. Das Schreiben begründete die angestrebte Eingemeindung mit den geplanten militärischen Anlagen.

Tragisch war der verhängnisvollste Luftangriff auf die Stadt am 8. Oktober 1943. Mit dem Kriegsende im April 1945 ging Delmenhorst zusammen mit Oldenburg im Land Niedersachsen auf. Auch biografische Skizzen, wirtschaftliche Themen und Informationen zu markanten Gebäuden fanden reich illustriert Eingang in das Buch und versprechen so eine interessante und kurzweilige Lektüre.

Im Vorwort schreibt Garbas: „Ich habe nicht ein derartiges Talent wie Herbert Grönemeyer, der seiner Vaterstadt mit seiner Hymne 'Bochum' einen eindrucksvollen Sympathie- und Liebesbeweis geliefert hat, aber ich versuche seit Langem, sie mit Veröffentlichungen in Szene zu setzen und ihr so gerecht zu werden.“

Dankbar ist Werner Garbas der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok, der Stadtwerkegruppe Delmenhorst, dem Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur, der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft und dem Heimatverein, die das Zustandekommen der Veröffentlichung unterstützt haben. Das Buch mit einem Umfang von 128 Seiten ist im Oldenburger Isensee-Verlag erschienen und zum Preis von 13,90 Euro im Buchhandel erhältlich.

Zur Sache

Vor 650 Jahren wurde Delmenhorst das Stadtrecht nach Bremer Recht verliehen. Gefeiert wird das Jubiläum coronabedingt erst im Sommer 2022. Das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur hat aber eine Sonderausstellung zum Delmenhorster Vereinswesen vorbereitet, die bereits in diesem Juni eröffnet werden soll und bis zum nachgeholten Jubiläum geöffnet bleiben soll. Ausgehend von der Vergabe der Stadtrechte im Jahr 1371 werden anhand bürgerlicher Vereinigungen, Verbände und Vereine besondere geschichtliche Themen aufgegriffen, so die Pest als Anlass zur Gründung der St.-Polycarpus-Gilde im späten Mittelalter oder die Einflüsse der Arbeitsmigration im 19. und 20. Jahrhundert, die in Delmenhorst eine besondere Rolle spielen.